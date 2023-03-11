https://sputniknews.com.tr/20230311/abdli-uzman-korolev-silicon-valley-bankin-iflasi-mali-krize-yol-acmayacak-1068128851.html

ABD’li uzman Korolev: Silicon Valley Bank’ın iflası mali krize yol açmayacak

ABD’li uzman Korolev: Silicon Valley Bank’ın iflası mali krize yol açmayacak

Sovereign Wealth Management CEO’su Gary Korolev, ABD’de Silicon Valley Bank’in (SVB) iflasının mali sistemde krize yol açmayacağını belirtti. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T19:43+0300

2023-03-11T19:43+0300

2023-03-11T19:50+0300

dünya

silicon valley bank

abd

abd

gary korolev

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Gary Korolev, Sputnik'e açıklamasında, “2008'den sonra düzenleyicilerin benzer durumlarla başa çıkmak için bir planları olduğu göz önüne alındığında, bu bankanın kapatılmasının sistemik bir krize yol açması pek olası görünmüyor” ifadesini kullandı.SVB’nin kapatıldığı haberi bağlamında, JP Morgan hisselerinin yükseldiğine dikkat çeken uzman, “Demek ki piyasa bu sorunu sistemik olarak görmüyor” dedi.Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının Silikon Vadisi’ndeki şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesinin SVB’de sorunlara yol açtığını anımsatan Korolev, “En azından şimdilik bu sorun izole edilmiş gibi görünüyor” ifadesini kullandı.SVB’nin, mali kriz sırasında iflas eden Washington Mutual’dan sonra ABD tarihindeki en büyük ikinci iflasın olduğunu dile getiren Korolev, “Bu sistemik bir sorun değil, sadece kripto parayla çalışan bir bankayı oyundan çıkarmaya yönelik koordineli bir çabadır. Düzenleyiciler bu durumda doğru hareket ediyor ve muhtemelen ne olacağını bekliyordu” diye ekledi.Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silikon Vadisi Bankası'na kayyum atandığını bildirmişti. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.FDIC, tüm sigortalı mevduatları SVB'den alarak özel olarak oluşturduğu Deposit Insurance National Bank of Santa Clara’ya taşımıştı.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Cuma günü düzenleyicilerle bir araya gelerek onların, SVB’yle ilgili durumla başa çıkacaklarına inandığını dile getirmişti.

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