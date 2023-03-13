https://sputniknews.com.tr/20230313/rusyadan-abddeki-bankacilik-kriziyle-ilgili-uyari-washington-daha-fazla-soruna-yol-acabilir---1068181209.html

Rusya'dan ABD'deki bankacılık kriziyle ilgili uyarı: Washington daha fazla soruna yol açabilir

Rusya'dan ABD'deki bankacılık kriziyle ilgili uyarı: Washington daha fazla soruna yol açabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin ülkedeki bankacılık krizini çözmeye çalışırken dünyada daha fazla soruna yol açabileceği... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T12:47+0300

2023-03-13T12:47+0300

2023-03-13T12:54+0300

ekonomi

rusya

abd

banka

mariya zaharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068181622_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_6713edd6b881141ae9cfab67d5945bba.jpg

ABD'nin 16. büyük bankası Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası ve ardından New York merkezli Signature Bank'a kayyum atanması hakkında açıklama yapan Zaharova, Washington'un bu sorunu çözmeye çalışırken dünyanın başına daha fazla sorun açabileceğini kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın pazartesi akşamı açıklama yapacağının duyurulmasını da eleştiren Zaharova, "Ne diye akşama kadar bekleyelim? Amerikan makamlarının bankacılık sisteminin sürdürülebilirliğini nasıl destekleyeceğini her çocuk söyleyebilir; kağıt ve boyayla. Hiçbir dayanağı olmadan çok daha fazla dolar basacak ve dünyada daha fazla soruna yol açacaklar" ifadelerini kullandı. Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230313/hsbc-svb-ingiltereyi-satin-aliyor-1068172051.html

https://sputniknews.com.tr/20230313/abdde-3-gunde-ikinci-banka-iflasi-signature-banka-da-kayyum-atandi--1068165029.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, banka, mariya zaharova