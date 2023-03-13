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https://sputniknews.com.tr/20230313/rusyadan-abddeki-bankacilik-kriziyle-ilgili-uyari-washington-daha-fazla-soruna-yol-acabilir---1068181209.html
Rusya'dan ABD'deki bankacılık kriziyle ilgili uyarı: Washington daha fazla soruna yol açabilir
Rusya'dan ABD'deki bankacılık kriziyle ilgili uyarı: Washington daha fazla soruna yol açabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin ülkedeki bankacılık krizini çözmeye çalışırken dünyada daha fazla soruna yol açabileceği... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T12:47+0300
2023-03-13T12:54+0300
ekonomi
rusya
abd
banka
mariya zaharova
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ABD'nin 16. büyük bankası Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası ve ardından New York merkezli Signature Bank'a kayyum atanması hakkında açıklama yapan Zaharova, Washington'un bu sorunu çözmeye çalışırken dünyanın başına daha fazla sorun açabileceğini kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın pazartesi akşamı açıklama yapacağının duyurulmasını da eleştiren Zaharova, "Ne diye akşama kadar bekleyelim? Amerikan makamlarının bankacılık sisteminin sürdürülebilirliğini nasıl destekleyeceğini her çocuk söyleyebilir; kağıt ve boyayla. Hiçbir dayanağı olmadan çok daha fazla dolar basacak ve dünyada daha fazla soruna yol açacaklar" ifadelerini kullandı. Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/hsbc-svb-ingiltereyi-satin-aliyor-1068172051.html
https://sputniknews.com.tr/20230313/abdde-3-gunde-ikinci-banka-iflasi-signature-banka-da-kayyum-atandi--1068165029.html
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rusya, abd, banka, mariya zaharova
rusya, abd, banka, mariya zaharova

Rusya'dan ABD'deki bankacılık kriziyle ilgili uyarı: Washington daha fazla soruna yol açabilir

12:47 13.03.2023 (güncellendi: 12:54 13.03.2023)
© AP Photo / Bobby Caina CalvanSignature Bank
Signature Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Bobby Caina Calvan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin ülkedeki bankacılık krizini çözmeye çalışırken dünyada daha fazla soruna yol açabileceği uyarısında bulundu.
ABD'nin 16. büyük bankası Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası ve ardından New York merkezli Signature Bank'a kayyum atanması hakkında açıklama yapan Zaharova, Washington'un bu sorunu çözmeye çalışırken dünyanın başına daha fazla sorun açabileceğini kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın pazartesi akşamı açıklama yapacağının duyurulmasını da eleştiren Zaharova, "Ne diye akşama kadar bekleyelim? Amerikan makamlarının bankacılık sisteminin sürdürülebilirliğini nasıl destekleyeceğini her çocuk söyleyebilir; kağıt ve boyayla. Hiçbir dayanağı olmadan çok daha fazla dolar basacak ve dünyada daha fazla soruna yol açacaklar" ifadelerini kullandı.
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Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.
Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.
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