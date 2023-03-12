İranlı uzman: Silicon Valley Bank’ın iflası kripto para piyasasını etkileyebilir

“Şu anda olanlar Silikon Vadisi, yani esas olarak yeni girişimlerle, bilişim şirketleriyle vs. ilgilidir, yani ekonominin küçük, sınırlı bir sektörünü etkiliyor ve genel olarak ABD’nin 25 trilyon dolarlık ekonomisini etkileyemez. SVB’nın kapanması kripto para piyasasını etkileyebilir, fakat bu piyasa zaten hiçbir zaman istikrarlı olmadı. Bitcoin ilk çıktığında 3 bin dolar iken 63 bin dolara kadar yükseldi, sonrasında ise 20 binlere kadar düştü, bu da bu para biriminin aşırı istikrarsız olduğunu gösteriyor.”