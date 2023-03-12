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https://sputniknews.com.tr/20230312/iranli-uzman-silicon-valley-bankin-iflasi-kripto-para-piyasasini-etkileyebilir-1068155887.html
İranlı uzman: Silicon Valley Bank’ın iflası kripto para piyasasını etkileyebilir
İranlı uzman: Silicon Valley Bank’ın iflası kripto para piyasasını etkileyebilir
Silicon Valley Bank’in (SVB) iflasını yorumlayan İranlı ekonomi uzmanı Khatami, söz konusu iflasın küresel bir krize yol açmayacağını, fakat kripto para... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T17:25+0300
2023-03-12T17:43+0300
ekonomi
silicon valley bank
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kripto para
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İran İhracat Kalkınma Bankası eski CEO’su, Uzmanlar Meclisi Üyesi Ahmad Khatami, Silikon Vadisi'ndeki yeni girişimlerle çalışma konusunda uzmanlaşan Silicon Valley Bank’in (SVB) iflasını Sputnik’e değerlendirdi.“Elbette kapsamlı bir bilgiye sahip olmasak ta bu durumun, çok daha derin ve ciddi olan 2008 kriziyle karşılaştırılmaması gerekiyor ve bu durumun küresel bir krize yol açması pek olası değil” diyen Khatami, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, şöyle devam etti:Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silicon Valley Bank’a kayyum atandığını bildirmişti. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.FDIC, tüm sigortalı mevduatları SVB'den alarak özel olarak oluşturduğu Deposit Insurance National Bank of Santa Clara’ya taşımıştı.
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silicon valley bank, abd, kripto para
silicon valley bank, abd, kripto para

İranlı uzman: Silicon Valley Bank’ın iflası kripto para piyasasını etkileyebilir

17:25 12.03.2023 (güncellendi: 17:43 12.03.2023)
© AFP 2023Silicon Valley Bank
Silicon Valley Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023
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Silicon Valley Bank’in (SVB) iflasını yorumlayan İranlı ekonomi uzmanı Khatami, söz konusu iflasın küresel bir krize yol açmayacağını, fakat kripto para piyasasını etkileme olasılığı bulunduğunu belirtti.
İran İhracat Kalkınma Bankası eski CEO’su, Uzmanlar Meclisi Üyesi Ahmad Khatami, Silikon Vadisi'ndeki yeni girişimlerle çalışma konusunda uzmanlaşan Silicon Valley Bank’in (SVB) iflasını Sputnik’e değerlendirdi.
“Elbette kapsamlı bir bilgiye sahip olmasak ta bu durumun, çok daha derin ve ciddi olan 2008 kriziyle karşılaştırılmaması gerekiyor ve bu durumun küresel bir krize yol açması pek olası değil” diyen Khatami, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2008 krizi bir dizi bankanın iflasına yol açtı, ancak genel olarak sorun çözüldü ve geri kalan bankalar, devletin mali yardımı ile kurtarıldı. Bankaların kurtarılması için, vatandaşların mevduatlarının güvenliğini sağlayan önemli bir meblağ tahsis edildi, bankaların yeniden yapılandırılmasından 4-5 yıl sonra ise para devlete iade edildi. ABD’de bazı bankalar iflas tehdidiyle karşı karşıya kalabilir ve bunların kaderleri büyük ölçüde, kurtarılmasını ya da batmalarına izin verilmesini kararlaştıracak olan Federal Rezerv Bankası ile Merkez Bankaları Sistemi’nin (FED) kararına bağlıdır.”
İranlı uzman, şöyle devam etti:
“Şu anda olanlar Silikon Vadisi, yani esas olarak yeni girişimlerle, bilişim şirketleriyle vs. ilgilidir, yani ekonominin küçük, sınırlı bir sektörünü etkiliyor ve genel olarak ABD’nin 25 trilyon dolarlık ekonomisini etkileyemez. SVB’nın kapanması kripto para piyasasını etkileyebilir, fakat bu piyasa zaten hiçbir zaman istikrarlı olmadı. Bitcoin ilk çıktığında 3 bin dolar iken 63 bin dolara kadar yükseldi, sonrasında ise 20 binlere kadar düştü, bu da bu para biriminin aşırı istikrarsız olduğunu gösteriyor.”
Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silicon Valley Bank’a kayyum atandığını bildirmişti. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.
FDIC, tüm sigortalı mevduatları SVB'den alarak özel olarak oluşturduğu Deposit Insurance National Bank of Santa Clara’ya taşımıştı.
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