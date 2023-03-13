https://sputniknews.com.tr/20230313/hsbc-svb-ingiltereyi-satin-aliyor-1068172051.html

ABD'de 10 yılın en büyük iflasıydı: HSBC, SVB İngiltere'yi satın alıyor

ABD'de 10 yılın en büyük iflasıydı: HSBC, SVB İngiltere'yi satın alıyor

HSBC, ABD'de on yılın en büyük banka iflası olan Silicon Valley Bank'ın (SVB) İngiltere varlıklarını satın alıyor. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T10:42+0300

2023-03-13T10:42+0300

2023-03-13T10:43+0300

ekonomi

banka

hsbc

ingiltere

abd

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BloombergHT'nin aktardığına göre HSBC, SVB'nin İngiltere varlıklarını satın alıyor. 10 Mart itibariyle SVB İngiltere'nin borcunun 5.5 milyar sterlin, mevduatlarının yaklaşık 6.7 milyar sterlin civarında olduğu ifade edildi. İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan ayrı bir açıklamada SVB İngiltere'nin HSBC'ye satılma işleminin banka tarafından kolaylaştırıldığı belirtildi. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt da SVB UK müşterilerinin mevduatlarının korunacağını ve vergi mükelleflerinden bir para çıkmadığını belirtti. Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230311/elon-musk-batik-silicon-valley-banki-satin-alabilecegini-soyledi-1068131079.html

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