https://sputniknews.com.tr/20230313/hsbc-svb-ingiltereyi-satin-aliyor-1068172051.html
ABD'de 10 yılın en büyük iflasıydı: HSBC, SVB İngiltere'yi satın alıyor
ABD'de 10 yılın en büyük iflasıydı: HSBC, SVB İngiltere'yi satın alıyor
HSBC, ABD'de on yılın en büyük banka iflası olan Silicon Valley Bank'ın (SVB) İngiltere varlıklarını satın alıyor. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T10:42+0300
2023-03-13T10:42+0300
2023-03-13T10:43+0300
ekonomi
banka
hsbc
ingiltere
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068171905_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b016d1614fed0807979817b3fc8e7de.jpg
BloombergHT'nin aktardığına göre HSBC, SVB'nin İngiltere varlıklarını satın alıyor. 10 Mart itibariyle SVB İngiltere'nin borcunun 5.5 milyar sterlin, mevduatlarının yaklaşık 6.7 milyar sterlin civarında olduğu ifade edildi. İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan ayrı bir açıklamada SVB İngiltere'nin HSBC'ye satılma işleminin banka tarafından kolaylaştırıldığı belirtildi. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt da SVB UK müşterilerinin mevduatlarının korunacağını ve vergi mükelleflerinden bir para çıkmadığını belirtti. Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230311/elon-musk-batik-silicon-valley-banki-satin-alabilecegini-soyledi-1068131079.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068171905_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5277880be16e5711ac80352155df151b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
banka, hsbc, ingiltere, abd
banka, hsbc, ingiltere, abd
ABD'de 10 yılın en büyük iflasıydı: HSBC, SVB İngiltere'yi satın alıyor
10:42 13.03.2023 (güncellendi: 10:43 13.03.2023) Abone ol
HSBC, ABD'de on yılın en büyük banka iflası olan Silicon Valley Bank'ın (SVB) İngiltere varlıklarını satın alıyor.
BloombergHT'nin aktardığına göre HSBC, SVB'nin İngiltere varlıklarını satın alıyor. 10 Mart itibariyle SVB İngiltere'nin borcunun 5.5 milyar sterlin, mevduatlarının yaklaşık 6.7 milyar sterlin civarında olduğu ifade edildi.
İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan ayrı bir açıklamada SVB İngiltere'nin HSBC'ye satılma işleminin banka tarafından kolaylaştırıldığı belirtildi.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt da SVB UK müşterilerinin mevduatlarının korunacağını ve vergi mükelleflerinden bir para çıkmadığını belirtti.
Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.
Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.