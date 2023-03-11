https://sputniknews.com.tr/20230311/elon-musk-batik-silicon-valley-banki-satin-alabilecegini-soyledi-1068131079.html

Elon Musk, batık Silicon Valley Bank’ı satın alabileceğini söyledi

Elon Musk, batık Silicon Valley Bank’ı satın alabileceğini söyledi

ABD’li milyarder Elon Musk, batık Silicon Valley Bank’ı (SVB) satın alarak dijital bir bankaya dönüştürebileceğini belirtti. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T20:35+0300

2023-03-11T20:35+0300

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dünya

elon musk

elon musk

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Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Twitter’in SVB’yi satın alıp dijital bir bankaya dönüştürebileceği yönündeki bir yoruma, “Bu fikre açığım” diye yazdı.Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silikon Vadisi Bankası'na kayyum atandığını bildirmişti. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.FDIC, tüm sigortalı mevduatları SVB'den alarak özel olarak oluşturduğu Deposit Insurance National Bank of Santa Clara’ya taşımıştı.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Cuma günü düzenleyicilerle bir araya gelerek onların, SVB’yle ilgili durumla başa çıkacaklarına inandığını dile getirmişti.

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