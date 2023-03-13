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https://sputniknews.com.tr/20230313/abdde-3-gunde-ikinci-banka-iflasi-signature-banka-da-kayyum-atandi--1068165029.html
ABD'de 3 günde ikinci banka iflası: Signature Bank'a da kayyum atandı
ABD'de 3 günde ikinci banka iflası: Signature Bank'a da kayyum atandı
ABD'de Silicon Valley Bank'ın (SVB) ardından iflas eden New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T03:21+0300
2023-03-13T03:21+0300
abd
banka
ekonomi
signature bank
iflas
silicon valley bank
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New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu.Signature Bank'ın, 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110.4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88.6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu kaydedilen açıklamada, bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.Açıklamada, DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu vurgulandı.Bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum SVB olmuştuKaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230312/iranli-uzman-silicon-valley-bankin-iflasi-kripto-para-piyasasini-etkileyebilir-1068155887.html
https://sputniknews.com.tr/20230311/elon-musk-batik-silicon-valley-banki-satin-alabilecegini-soyledi-1068131079.html
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abd, banka, signature bank, iflas, silicon valley bank
abd, banka, signature bank, iflas, silicon valley bank

ABD'de 3 günde ikinci banka iflası: Signature Bank'a da kayyum atandı

03:21 13.03.2023
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2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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ABD'de Silicon Valley Bank'ın (SVB) ardından iflas eden New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.
New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu.
Signature Bank'ın, 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110.4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88.6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu kaydedilen açıklamada, bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.
Açıklamada, DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu vurgulandı.
Silicon Valley Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
EKONOMİ
İranlı uzman: Silicon Valley Bank’ın iflası kripto para piyasasını etkileyebilir
Dün, 17:25

Bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum SVB olmuştu

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.
Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.
FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.
SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
DÜNYA
Elon Musk, batık Silicon Valley Bank’ı satın alabileceğini söyledi
11 Mart, 20:35
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