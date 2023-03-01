Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize düşen görev, güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır
12:10 01.03.2023 (güncellendi: 12:17 01.03.2023)
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti liderii Erdoğan, Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ülke olarak her ne kadar birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7.7 ve 7.6 ve sonrasında gelen büyüklüğü 6.6'ya kadar çıkan 11 bin 400 sarsıntı yaşadık. Bölgede 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkımlara neden olan depremleri yaşamaya devam ediyoruz. Büyüklükleri 4'ün, 5'in üzerine çıkabilen tedirginlik sürüyor. Sürecin normal olmadığını tüm bilim insanları söylüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır.
Yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği olan depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize düşen görev, evvela deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, hastaneleriyle, konutları, işyerleriyle, güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır. Ardından ise en etkin acil yardım çalışmalarını yürütmek, yaraları sarmaktır. Her iki konuda da ülkemiz son 20 yılda geçmişle mukayese edilemeyecek ilerleme kaydetmiştir.
Deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir çapa sahip alandaki 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi.
203 bin 958 bina yıkık, ağır hasarlı, ya da acil yıkılacak durumda. Bunların yüzde 98'i 2000 yılı öncesi yapılmış.