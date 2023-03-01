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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/bakan-karaismailoglu-biz-isimizi-gayet-iyi-biliyoruz-1067641514.html
Bakan Karaismailoğlu: Biz işimizi gayet iyi biliyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Biz işimizi gayet iyi biliyoruz
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay'da yaptığı bir açıklamada deprem bölgelerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Biz işimizi gayet iyi... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adil karaismailoğlu
hatay
deprem
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Karaismailoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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adil karaismailoğlu, hatay, deprem
adil karaismailoğlu, hatay, deprem

Bakan Karaismailoğlu: Biz işimizi gayet iyi biliyoruz

11:22 01.03.2023 (güncellendi: 11:28 01.03.2023)
© AAAdil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay'da yaptığı bir açıklamada deprem bölgelerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Biz işimizi gayet iyi biliyoruz" dedi.
Karaismailoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar büyük bir afete, bu kadar süre içerisinde müdahale eden ve aksiyon alan, binlerce vatandaşımızı enkaz altından kaldıran.. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliği sayesindedir. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam edecek. Hiçkimsenin dezenformasyonlarına, yanlışlarına kapılmadan biz işimizi gayet iyi biliyoruz, gayet iyi yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız bu işlerin üstesinden kimin kalkacağını zaten çok iyi bilmekte. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu yaptığımız planlamalar çerçevesinde mücadelemiz devam edecektir."

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