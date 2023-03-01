Bakan Karaismailoğlu: Biz işimizi gayet iyi biliyoruz

"Bu kadar büyük bir afete, bu kadar süre içerisinde müdahale eden ve aksiyon alan, binlerce vatandaşımızı enkaz altından kaldıran.. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliği sayesindedir. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam edecek. Hiçkimsenin dezenformasyonlarına, yanlışlarına kapılmadan biz işimizi gayet iyi biliyoruz, gayet iyi yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız bu işlerin üstesinden kimin kalkacağını zaten çok iyi bilmekte. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu yaptığımız planlamalar çerçevesinde mücadelemiz devam edecektir."