https://sputniknews.com.tr/20230227/cumhurbaskani-erdogan-ve-mhp-lideri-bahceli-adiyamanda-aciklama-yapiyor-1067558108.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'dan helallik istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'dan helallik istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi. Erdoğan "Adıyaman'da ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışamadık, bunu... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T15:09+0300

2023-02-27T15:09+0300

2023-02-27T15:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Adıyaman AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.'ÖTV'yi yarıya indirdik'Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında yüzde 55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini açıkladı.Bahçeli: Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredirMHP lideri Bahçeli ise ''Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye milleti ile barışmış bir Türkiye'dir. 3 önemli konu vardır. Birincisi beslenme ikincisi barınma üçüncüsü emniyettir. Şu anda Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir.'' diye konuştu.

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recep tayyip erdoğan