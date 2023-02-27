Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'dan helallik istiyorum
15:09 27.02.2023 (güncellendi: 15:38 27.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'dan helallik istiyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi. Erdoğan "Adıyaman'da ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışamadık, bunu için helallik istiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Adıyaman AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.
Tüm milletimize geçmiş olsun. Gelin birer Fatiha okuyalım.
Adıyaman'da ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışamadık, bunu için helallik istiyorum.
Adıyaman'dan 62 bin 500 vatandaşımız ayrıldı.
Herkese 15 bin lira taşınma yardımı yapıyoruz.
Şehrinize sahip çıkın ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha güvenlisini yapıp sizlere vereceğiz. Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi hiçkimse inkar edemez.'
Bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir.
Yıkılan evleri yeniden yapacağız asla terk etmeyin.
Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz.
Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu
Dalkavuklara asla kulak asmayın. AFAD'a, Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara kulak asmayın.
Fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin vermeyeceğiz.
Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum.
'ÖTV'yi yarıya indirdik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında yüzde 55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini açıkladı.
Bahçeli: Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir
MHP lideri Bahçeli ise ''Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye milleti ile barışmış bir Türkiye'dir. 3 önemli konu vardır. Birincisi beslenme ikincisi barınma üçüncüsü emniyettir. Şu anda Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir.'' diye konuştu.