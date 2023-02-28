Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230228/kilicdaroglu-kizilay-nasil-olur-da-cadir-ticareti-yapar--1067598327.html
Kılıçdaroğlu: Kızılay, nasıl olur da çadır ticareti yapar?
Kılıçdaroğlu: Kızılay, nasıl olur da çadır ticareti yapar?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da Kızılay çadır ticareti yapar? Satılmayan kaç çadırınız kaldıysa, getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T13:41+0300
2023-02-28T14:17+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067598107_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e42060cefe65b3a4c2820f1570fd2db9.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067598107_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_205a8b35a93849b5c86d29b2960b5ea3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm
kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm

Kılıçdaroğlu: Kızılay, nasıl olur da çadır ticareti yapar?

13:41 28.02.2023 (güncellendi: 14:17 28.02.2023)
© AAKılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da Kızılay çadır ticareti yapar? Satılmayan kaç çadırınız kaldıysa, getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Her belediye başkanı elinden geleni yaptı. CHP'li olmayan belediyelere de teşekkür ettim ve ziyaret ettim.
En büyük teşekkürümüz hiçbir şey beklemeden deprem bölgesine koşan gönüllülere.
Nasıl olur da Kızılay çadır ticareti yapar? Kızılay yetkililerine sesleniyorum, satılmayan kaç çadırınız kaldıysa, getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz.
Devlet, bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Devlet bütün risklere karşı hazırlık yapmak zorundadır. Enkazın altında kalan bu iktidarın deprem konusunda tahminlerinde yanlışlık olmuş, İstanbul'da bekliyorlarmış, Kahramanmaraş'ta olmuş.
Bu iktidar devletin kolonlarını kesti.
Para ile insanın iradesi satın alınır mı, en acılı günde sana para vereceğim denir mi ya?
İnsanlar donarak öldü arkadaşlar. Güçlü silahlı Kuvvetlerimiz var, düğmeye basıldığında en geç 6 saatte ulaşamayacak yer yok, yaptırmadılar arkadaşlar, insanların ölümünü beklediler.
Ben sizden 'helallik istiyorum' diyor. Nasıl bir helallik isteme bu?
Bugün karar almışlar, cumhurbaşkanlığı bünyesinde deprem kurulu oluşturulması kararı. Ecevit, Marmara depreminden sonra ulusal Deprem Konseyi'ni kurdu, başında TÜBİTAK vardı. İlk genelgesi de buydu, ne yaptılar, 2007'de ilk yaptıkları iş bu kurumu kapatmak oldu.
Yapılacak bütün yapıların kimlik belgesi olacak. Köpeğin bile kimliği var, bina yıkılıyor izleyen yok.
Hepimiz oturup kalkalım, CHP'li belediyelere teşekkür edelim. Ulaşılamayan her yere ulaştılar. Enkazın altında vatandaş var, ben gideceğim sen gidemezsin diyor.
50 bine yakın kişi hayatını kaybetti, Allah rızası için bir kişi ben bu işin sorumlusuyum diye istifa etmedi ya.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала