Kılıçdaroğlu: Kızılay, nasıl olur da çadır ticareti yapar?
13:41 28.02.2023 (güncellendi: 14:17 28.02.2023)
© AAKılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da Kızılay çadır ticareti yapar? Satılmayan kaç çadırınız kaldıysa, getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Her belediye başkanı elinden geleni yaptı. CHP'li olmayan belediyelere de teşekkür ettim ve ziyaret ettim.
En büyük teşekkürümüz hiçbir şey beklemeden deprem bölgesine koşan gönüllülere.
Nasıl olur da Kızılay çadır ticareti yapar? Kızılay yetkililerine sesleniyorum, satılmayan kaç çadırınız kaldıysa, getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz.
Devlet, bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Devlet bütün risklere karşı hazırlık yapmak zorundadır. Enkazın altında kalan bu iktidarın deprem konusunda tahminlerinde yanlışlık olmuş, İstanbul'da bekliyorlarmış, Kahramanmaraş'ta olmuş.
Bu iktidar devletin kolonlarını kesti.
Para ile insanın iradesi satın alınır mı, en acılı günde sana para vereceğim denir mi ya?
İnsanlar donarak öldü arkadaşlar. Güçlü silahlı Kuvvetlerimiz var, düğmeye basıldığında en geç 6 saatte ulaşamayacak yer yok, yaptırmadılar arkadaşlar, insanların ölümünü beklediler.
Ben sizden 'helallik istiyorum' diyor. Nasıl bir helallik isteme bu?
Bugün karar almışlar, cumhurbaşkanlığı bünyesinde deprem kurulu oluşturulması kararı. Ecevit, Marmara depreminden sonra ulusal Deprem Konseyi'ni kurdu, başında TÜBİTAK vardı. İlk genelgesi de buydu, ne yaptılar, 2007'de ilk yaptıkları iş bu kurumu kapatmak oldu.
Yapılacak bütün yapıların kimlik belgesi olacak. Köpeğin bile kimliği var, bina yıkılıyor izleyen yok.
Hepimiz oturup kalkalım, CHP'li belediyelere teşekkür edelim. Ulaşılamayan her yere ulaştılar. Enkazın altında vatandaş var, ben gideceğim sen gidemezsin diyor.
50 bine yakın kişi hayatını kaybetti, Allah rızası için bir kişi ben bu işin sorumlusuyum diye istifa etmedi ya.