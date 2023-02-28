Kılıçdaroğlu: Kızılay, nasıl olur da çadır ticareti yapar?

Her belediye başkanı elinden geleni yaptı. CHP'li olmayan belediyelere de teşekkür ettim ve ziyaret ettim. Her belediye başkanı elinden geleni yaptı. CHP'li olmayan belediyelere de teşekkür ettim ve ziyaret ettim.

En büyük teşekkürümüz hiçbir şey beklemeden deprem bölgesine koşan gönüllülere. En büyük teşekkürümüz hiçbir şey beklemeden deprem bölgesine koşan

Nasıl olur da Kızılay çadır ticareti yapar? Kızılay yetkililerine sesleniyorum, satılmayan kaç çadırınız kaldıysa, getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Nasıl olur daçadır ticareti yapar? Kızılay yetkililerine sesleniyorum, satılmayan kaç çadırınız kaldıysa, getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz.

Devlet, bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Devlet bütün risklere karşı hazırlık yapmak zorundadır. Enkazın altında kalan bu iktidarın deprem konusunda tahminlerinde yanlışlık olmuş, İstanbul'da bekliyorlarmış, Kahramanmaraş'ta olmuş. Devlet, bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Devlet bütün risklere karşı hazırlık yapmak zorundadır. Enkazın altında kalan bu iktidarın deprem konusunda tahminlerinde yanlışlık olmuş, İstanbul'da bekliyorlarmış, Kahramanmaraş'ta olmuş.

Bu iktidar devletin kolonlarını kesti. Bu iktidar devletin kolonlarını kesti.

Para ile insanın iradesi satın alınır mı, en acılı günde sana para vereceğim denir mi ya? Para ile insanın iradesi satın alınır mı, en acılı günde sana para vereceğim denir mi ya?

İnsanlar donarak öldü arkadaşlar. Güçlü silahlı Kuvvetlerimiz var, düğmeye basıldığında en geç 6 saatte ulaşamayacak yer yok, yaptırmadılar arkadaşlar, insanların ölümünü beklediler. İnsanlar donarak öldü arkadaşlar. Güçlü silahlı Kuvvetlerimiz var, düğmeye basıldığında en geç 6 saatte ulaşamayacak yer yok, yaptırmadılar arkadaşlar, insanların ölümünü beklediler.

Ben sizden 'helallik istiyorum' diyor. Nasıl bir helallik isteme bu? Ben sizden 'helallik istiyorum' diyor. Nasıl bir helallik isteme bu?

Bugün karar almışlar, cumhurbaşkanlığı bünyesinde deprem kurulu oluşturulması kararı. Ecevit, Marmara depreminden sonra ulusal Deprem Konseyi'ni kurdu, başında TÜBİTAK vardı. İlk genelgesi de buydu, ne yaptılar, 2007'de ilk yaptıkları iş bu kurumu kapatmak oldu. Bugün karar almışlar, cumhurbaşkanlığı bünyesinde deprem kurulu oluşturulması kararı. Ecevit, Marmara depreminden sonra ulusal Deprem Konseyi'ni kurdu, başında TÜBİTAK vardı. İlk genelgesi de buydu, ne yaptılar, 2007'de ilk yaptıkları iş bu kurumu kapatmak oldu.

Yapılacak bütün yapıların kimlik belgesi olacak. Köpeğin bile kimliği var, bina yıkılıyor izleyen yok. Yapılacak bütün yapıların kimlik belgesi olacak. Köpeğin bile kimliği var, bina yıkılıyor izleyen yok.

Hepimiz oturup kalkalım, CHP'li belediyelere teşekkür edelim. Ulaşılamayan her yere ulaştılar. Enkazın altında vatandaş var, ben gideceğim sen gidemezsin diyor. Hepimiz oturup kalkalım, CHP'li belediyelere teşekkür edelim. Ulaşılamayan her yere ulaştılar. Enkazın altında vatandaş var, ben gideceğim sen gidemezsin diyor.