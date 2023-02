İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, deprem bölgesini ziyaret etti

"Mutlaka ve mutlaka, özellikle Hatay'dan başlayarak tüm Türkiye'de şu an itibarıyla yabancıya toprak ve mülk satışının yasaklanması lazım. Bunun takipçisi olacağız. Kesinlikle Türkiye'de an itibarıyla durdurulması lazım toprak, ev ve mülk satışının. Ne dediğimi Hataylılar anlıyor. Ayrıca çok acele ihtiyaçlarınızı giderecek 10 bin lira evet güzel ama bunun devamı lazım. Birçok insan işlerinden oldu. Evlerin hangi süre içerisinde yapılacağının bildirilmesi lazım. Annesini, babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için her birinizden rica ediyorum mutlaka devlete teslim edin. Depremden etkilenmemiş dışarıda yaşayan ailelerin organizasyonları var, STK'lerin organizasyonları var ama onların başına devletin mutlaka sosyal hizmetlisini koyması lazım. Sonra amcası çıkar, dayısı çıkar ve DNA testi ile teslim edilir. Biz Kocaeli'nde bunu yaşadık. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır. Organ için çalınır, Batılı, Amerikalı, Avrupalı ailelere evlat edindirmek için satılır. O yüzden çocuklar, çocuklar, çocuklar... İlaç, tuvalet, iç çamaşırı ve çocukların emniyeti, ısınma, barınma. Artık gıdaya erişim konusunda sorun yok."