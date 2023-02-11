https://sputniknews.com.tr/20230211/iyi-parti-genel-baskani-aksener-deprem-bolgesini-ziyaret-etti-1066891872.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, deprem bölgesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, deprem bölgesini ziyaret etti

İYİ Parti lideri Akşeneri "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Bu büyük bir yangın, bu yangının söndürülmesi... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T17:07+0300

2023-02-11T17:07+0300

2023-02-11T17:14+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

meral akşener

hatay

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.Daha sonra depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Akşener, yaptığı açıklamada, yaşanan büyük felaketten sonra deprem bölgelerini ve sahadan gelen bilgileri gerekli mercilere bildirerek çözülmesini sağladıklarını söyledi.Akşener, "Doğru bilgileri alıp kendimiz çözebiliyorsak çözdük, çözemediklerimizi de ilgili makamlara bildirip takibini yaptık. Biz kendi kendimize böyle bir görev edindik. Çünkü bu büyük bir yangın, bu yangının söndürülmesi lazım. Bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Bizim için yangından mal kaçırmak söz konusu değil" diye konuştu.Akşener, devletin bilgisi dahilinde her bir enkazın ister sivil ister devlet görevlisi 2 kişiye zimmetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.Hala canlı kurtarılan vatandaşlar olduğuna dikkat çeken Akşener, arama-kurtarma, dinleme faaliyetlerinin bitirilmemesi gerektiğini vurguladı.'Deprem bölgesinde çöp sıkıntısı ve tuvalet ihtiyacı'Deprem bölgesinde çöp sıkıntısı olduğuna işaret eden Akşener, "Biz bunları 99 Kocaeli depreminde yaşadık. Tecrübeyle konuşuyorum. O nedenle çöpü toplama imkanı yoksa, organizasyonlar yapılamıyorsa, derhal kireç atılması lazım. Aksi takdirde kemirgenler başlar ve sonuçta salgın hastalıklar devam eder. Hawaii'de olan depremde çöp meselesinden oluşan salgın hastalıklarda 20 bin kişi hayatını kaybetti. Buna dikkat etmemiz lazım" değerlendirmesini yaptı.Meral Akşener, bölgedeki tuvalet ihtiyacına da işaret ederek, derhal konteyner evlere geçilmesi gerektiğini dile getirdi.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, cenazelerin defin işlemi için kefene ihtiyaç duyulduğunu da anlattı.Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğüne işaret eden Akşener, şöyle devam etti:'Daha fazla güvenlik görevlisi sevkiyatı yapılması lazım'Deprem bölgesinde güvenliğin de önemli olduğunu kaydeden Akşener, "Evlerin içinde ziynet eşyaları var. Onların da muhafaza edilmesi lazım. Çünkü şu an itibarıyla insanlara çok lazım. Deprem bölgesine daha fazla güvenlik görevlisinin, asker ve polis sevkiyatının yapılması lazım" dedi.'Yabancıya toprak ve mülk satışının yasaklanması lazım'Meral Akşener, bunun hem yağma hem güvenlik açısından önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

hatay

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