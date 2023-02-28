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https://sputniknews.com.tr/20230228/kizilay-baskani-kiniktan-yarismayan-bir-insani-yenemezsiz-notuyla-paylasim-1067596147.html
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'yarışmayan bir insanı yenemezsiz' notuyla paylaşım
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'yarışmayan bir insanı yenemezsiz' notuyla paylaşım
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesi Adıyaman Gölbaşı’nda çektiği fotoğrafı Instagram hesabında “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” notuyla paylaştı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kerem kınık
kızılay
paylaşım
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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kızılay Başkanı Kınık, "Yarışmayan bir insanı yenemezsin” dedi.
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kerem kınık, kızılay, paylaşım
kerem kınık, kızılay, paylaşım

Kızılay Başkanı Kınık'tan 'yarışmayan bir insanı yenemezsiz' notuyla paylaşım

13:01 28.02.2023 (güncellendi: 13:03 28.02.2023)
© İHATürk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© İHA
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesi Adıyaman Gölbaşı’nda çektiği fotoğrafı Instagram hesabında “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” notuyla paylaştı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kızılay Başkanı Kınık, "Yarışmayan bir insanı yenemezsin” dedi.
© FotoğrafKızılay Başkanı Kınık'tan 'yarışmayan bir insanı yenemezsiz' notuyla paylaşım
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'yarışmayan bir insanı yenemezsiz' notuyla paylaşım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'yarışmayan bir insanı yenemezsiz' notuyla paylaşım
© Fotoğraf
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