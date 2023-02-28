https://sputniknews.com.tr/20230228/kizilay-baskani-kiniktan-yarismayan-bir-insani-yenemezsiz-notuyla-paylasim-1067596147.html
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'yarışmayan bir insanı yenemezsiz' notuyla paylaşım
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'yarışmayan bir insanı yenemezsiz' notuyla paylaşım
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesi Adıyaman Gölbaşı’nda çektiği fotoğrafı Instagram hesabında “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” notuyla paylaştı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T13:01+0300
2023-02-28T13:01+0300
2023-02-28T13:03+0300
türkiye
kerem kınık
kızılay
paylaşım
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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kızılay Başkanı Kınık, "Yarışmayan bir insanı yenemezsin” dedi.
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kerem kınık, kızılay, paylaşım
kerem kınık, kızılay, paylaşım
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'yarışmayan bir insanı yenemezsiz' notuyla paylaşım
13:01 28.02.2023 (güncellendi: 13:03 28.02.2023) Abone ol
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesi Adıyaman Gölbaşı’nda çektiği fotoğrafı Instagram hesabında “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” notuyla paylaştı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kızılay Başkanı Kınık, "Yarışmayan bir insanı yenemezsin” dedi.