Batılı ülkelerce Rusya'ya 10 binden fazla yaptırım uygulandı
15:57 31.12.2022 (güncellendi: 16:01 31.12.2022)
© Sputnik / Pavel Lisitsin/
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı özel operasyon sonrasında ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerden Moskova’ya yönelik binlerce yaptırım kararı geldi. Bu yaptırımlara bakıldığında gıda, ilaç, ulaşım, spor ve eğlence sektörleri üzerinden Rus halkının hedef alındığı görülüyor.
Sputnik, 2022 yılında Batı ittifakı içinde bulunan ülkelerin ve uluslararası şirketlerin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımların listesini hazırladı.
22 Şubat’tan 15 Aralık’a kadar olan süreçte 10 bin 377 yaptırım hayata geçirildi.
Bu süreçte ABD bin 827, Kanada bin 528, Birleşik Krallık bin 424, İsviçre bin 411, AB bin 196, Fransa bin 134, Avustralya 977 ve Japonya 880 yaptırım uygulayarak ilk sıralarda yer aldı.
Yaptırımların 8 bin163’ü bireysel, bin 658’i kuruluşlara, 92’si gemilere, 14’ü ise hava araçlarına uygulandı.
Rusya bu yaptırımlarla İran, Suriye, Kuzey Kore gibi ülkeleri geride bırakarak dünyada en çok yaptırım uygulanan ülkeler arasında birinci sıraya yerleşti.
© Sputnik2022 yılı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar
2022 yılı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar
© Sputnik
İşte Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan bazıları:
22 Şubat
Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya karşı ilk yaptırım paketini Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin Rusya tarafından tanınması üzerine kabul etti. Yaptırımlarda Donetsk ve Lugansk'ın tanınması kararında dahli olanlar ve bankalar hedef alındı. Rus devleti ve hükümetinin, AB'nin sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişim imkanı sınırlandırıldı. 'Sorumluların, eylemin ekonomik neticelerini' açıkça hissetmelerini sağlamak üzere iki ayrı bölgeden AB'ye ve AB'den buralara yapılacak olan her ticaret engellendi.
23 Şubat
Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuryeti’nin (LHC) bağımsızlığını tanıması üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını Baltık’tan Almanya’ya aktaracak Kuzey Akım-2'nin tescillenmesi sürecini durdurduklarını duyurdu.
YouTube, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin’in hesabını engelledi. Daha önce DHC Enformasyon Bakanlığı, DHC Halk Milisi ile Lugansk Enformasyon Merkezi’nin Youtube hesapları da engellenmişti.
24 Şubat
Rusya’nın 24 Şubat’ta Donbass özel operasyonunu başlatmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, “1 trilyon dolardan fazla varlığa sahip 4 Rus bankasına daha yaptırım uygulanacağını ve ABD'deki varlıklarının dondurulacağını söyledi. Biden, 'Rus elitleri' ve ailelerine de yaptırım uygulanacak'” dedi.
21. yüzyılın Rus opera repertuarının önde gelen yorumcusu olarak anılan Münih Filarmoni Orkestrası şefi Valery Gergiev görevinden alındı. Gergiev, Edinburgh Uluslararası Festivali'ndeki onursal başkanlığı görevinden de istifa etmek zorunda bırakıldı.
Yaptırımlar, ABD ve Avrupa'daki Rus vatandaşlarına da yöneltildi. Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna'daki durum nedeniyle Avrupa'daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtlarının silindiğini açıkladı.
25 Şubat
25 Eylül'de yapılması planlanan Rusya Grand Prix'si Formula 1 ekibi tarafından iptal edildi.
Eurovision Şarkı Yarışması’ndan Rusya men edildi.
Litvanya Rusya’dan gelen tüm sanatçıların ülkeye girmesini yasakladı, Sanat Yönetmeni Rimas Tuminas’ın görevden alınması istendi.
26 Şubat
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.
Kanada'da alkollü içecek satışı yapan marketlerde Rus votkaları ve diğer Rus yapımı alkollü içecekleri raflardan kaldırılmaya başlandı.
Moldova, Sputnik'in internet sitesi ve radyosunu yasakladı.
27 Şubat
AB, RT televizyonu ve Sputnik’i yasaklayacağını duyurdu.
Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, yaptığı açıklamada, Berlin'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasından yana olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirtti.
İspanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, İzlanda, Letonya, Litvanya, Slovenya, Estonya, Arnavutluk ve Güney Kıbrıs ülkenin hava sahasını Rus uçaklara kapatma kararı aldı.
Air France de Rusya üzerinden gerçekleştirdiği uçuşları durdurma kararını duyurdu.
Google'ın Ukrayna'da hizmet veren medya kurumu RT’nin mobil uygulamasını engellediği bildirildi.
ABD ve AB'nin bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkardı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yetkilileri, uluslararası maçlarda Rusya bayrağı kullanılmasını ve ülkenin milli marşının çalınmasını yasaklama kararı aldı.
Dünya Tekvando Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tekvandoda verilen onursal siyah kuşağın Ukrayna’daki operasyon nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Federasyon ayrıca Rusya ve Belarus’ta tekvando müsabakalarının düzenlenmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte uluslararası tekvando müsabakalarında iki ülkenin bayrakları ve marşları da olmayacak.
28 Şubat
AB, Putin'in kızının vaftiz babası sanatçı Roldugin’i yaptırım listesine aldı.
Warner Bros, prömiyerden bir gün önce, Robert Pattinson'ın başrolde oynadığı "Batman"ın Rusya'daki gösterimini iptal etti.
1 Mart
Japonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Soygu’ya yaptırım uygulama kararı aldı.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkede 10 milyon euro'dan fazla varlığı bulunan Rus iş insanlarına yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Rus gemilerinin ülke limanlarına demirlemesini yasaklayan kanunun çıkarıldığını duyurdu.
Fransız TotalEnergies şirketi, Rusya'da yeni projelere yatırım yapmayacağını duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Londra'nın Rus bankası Sberbank'a yaptırım uyguladığını duyurdu.
Google, RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının Avrupa’da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldıklarını açıkladı.
Twitter, Sputnik çalışanlarının ‘kişisel’ hesaplarına ‘Rus devletine bağlı medya’ etiketi koymaya başladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuların etkinliklere katılmasının yasaklanması tavsiyesinin ardından, Uluslararası Paten Birliği (ISU) Ukrayna’daki operasyon nedeniyle Rusya ve Belarus’tan sporcuların uluslararası müsabakalara katılamayacağını bildirdi.
Adidas, Rusya Futbol Federasyonu ile işbirliğini askıya aldı
Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü askeri operasyon nedeniyle Rus gemilerinin Kanada limanları ve karasularına girmesinin yasaklanacağı belirtildi.
Bulgaristan Elektronik Kitle İletişim Araçları Kurulu, Sputnik ve RT televizyonu ile onlara bağlı kanalların faaliyetlerini geçici olarak kısıtlama kararı aldı.
Cannes Film Festivali, bu yıl resmi Rus heyetini kabul etmeme kararı aldı.
RT, Avrupa'nın 27 ülkesinde Instagram hesaplarının engellendiğini duyurdu.
2 Mart
ABD ve AB'nin yürürlüğüne koyduğu ekonomik yaptırımların ardından Apple, Nike, Ford Rusya'daki satışlarını durdurduğu açıkladı. Aynı zamanda Rusya dışında RT ve Sputnik uygulamalarına App Store'dan yasaklandı.
ABD'li petrol şirketi ExxonMobil, Rusya’nın Donbass’a gerçekleştirdiği operasyonun ardından başlayan yaptırımlar kapsamında, Rusya’daki petrol sahasından kademeli olarak çekileceğini duyurdu.
Universal film stüdyoları, filmlerinin Rusya'da dağıtımını askıya aldığını duyurdu.
Ford, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.
Google, Android telefonlar için geliştirilen uygulama indirme mağazası Play Store’da RT televizyonu ve Sputnik haber ajansına ait tüm uygulamalara erişimi engelledi.
BMW, Rusya’da otomobil üretimini askıya aldı.
Uluslararası Tenis Federasyonu, Rusya Tenis Federasyonu’nun üyeliğini askıya aldı ve Rusya’daki tüm turnuvalarını iptal etti.
Yazar Paolo Nori’nin Dostoyevski üzerine vereceği ders iptal edildi.
AB, 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. AB’nin kararı, Rusya’nın ikinci en büyük bankası VTB’’nin yanı sıra Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank ve VEB’i kapsıyor.
3 Mart
Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFE) sahibi Rus olan kedilerin kuruluşun düzenlediği yarışmalara katılamayacağını açıkladı.
Mercedes-Benz, Rusya'ya araç sevkiyatını durdurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Almanya'dan bir parti silah daha teslim alacaklarını duyurdu.
Volkswagen, Rusya'da üretim ve teslimatların durdurulduğunu açıkladı.
İsveç merkezli mobilya devi Ikea, Rusya ve Belarus'taki işlemlerini askıya aldığını duyurdu.
Škoda Auto, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu.
Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarından kart sahibi olan kişilerin platformu kullanamayacağını duyurdu.
Hollanda’daki Ermitaj Müzesi, St. Petersburg’daki asıl Ermitaj Müzesi ile ilişkisini kesti.
Ukrayna parlamentosu, ülkedeki Rus mülklerinin kamulaştırılmasına yönelik kanun tasarısını kabul etti.
Uluslararası Sambo Federasyonu’nun (FIAS) açıklamasında Rus sambocuların, uluslararası yarışmalara bayrakları ve marşları olmadan katılacağı bildirildi.
Giyim firması Mango ve H&M, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, Rusya'nın başlattığı operasyon nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti.
Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile Rusya’nın en zengin 7 işadamına karşı ‘tam engelleyici’ yaptırımları uygulamaya koyduklarını duyurdu.
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD’nin Roscosmos’a bağlı üç şirkete daha yaptırım getirdiğini ifade etti. Rogozin’in açıklamasına göre, yaptırım listesine dahil edilen şirketler arasında Federal Bilim ve Üretim Merkezi Titan Barrikadı, Salavatskiy Kimya Fabrikası, Akademisyen Makeyev Devlet Füze Merkezi yer alıyor.
ABD'li alışveriş sitesi eBay Rusya'ya sipariş teslimatını askıya aldı.
4 Mart
Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), Ukrayna'daki kriz nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası yarışmalardan men edildiğini açıkladı.
ABD merkezli forum sitesi Reddit, platformda Rus medyasından içerik paylaşılmasını yasakladı.
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamaları listesine 90'dan fazla gerçek ve tüzel kişinin eklendiği belirtildi.
İnşaat ve makine mühendisliği alanında dünyanın en büyük yazılım sağlayıcısı olan ABD’li Autodesk şirketi, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Norveç hükümeti, Rusya ile bilim ve eğitim alanındaki işbirliğini dondurdu.
Porsche, Rusya'ya araç teslimatını durdurdu.
Ukrayna harekatı sonrasında Moskova'ya yönelik tarafsız tutumunu bozan İsviçre hükümeti, Rusya'yı hedef alan AB yaptırımlarını kabul etti.
Microsoft şirketi, Ukrayna’daki özel askeri operasyon yüzünden Rusya’da yeni ürün satışlarını ve ürün hizmeti vermeyi durdurduğunu duyurdu.
Teknoloji devi Google; arama, YouTube ve görüntülü reklamcılık da dahil olmak üzere Rusya'da online reklam satışının tamamını durdurduğunu duyurdu.
Karadağ, Rus uçaklar için hava sahasını kapattı.
ABD’li Cogent Communications internet servis sağlayıcısı, Rostelecom dahil Rusyalı müsteşarlarıyla işbirliğini askıya aldığını duyurdu.
Sesli kitaplara erişim sağlayan Storytel servisi, Rusya'daki çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.
Booking.com, Rusya'da konaklama arama ve rezervasyon yapma özelliğini kaldırdı.
Bloomberg, Rusya'daki gazetecilerinin çalışmalarını 'geçici olarak' askıya alacağını açıkladı.
CNN, “Rusya’da yayınını durduruyoruz, aynı zamanda mevcut durumu ve sonraki adımlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, Rusya'ya yaptırımlar kapsamında ülkeye çip ve telefon tedarikini askıya aldığını duyurdu.
ABD merkezli ABC ve CBS televizyon kanallarının Rusya'dan yaptıkları yayını durdurduğu bildirildi.
5 Mart
Singapur Dışişleri Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası ve bazı Rus bankalarına yaptırımlar getirildiğini ve ülkeye yapılan ihracata kısıtlamalar getirdiğini söyledi.
Electronic Arts, Rusya ve Belarus'ta oyun ve içerik satışını durduracağını duyurdu.
Dünyanın en büyük ikinci inşaat makine ve ekipmanı üreticisi olan Japon şirketi Komatsu, ürünlerinin Rusya'ya tedarikini durdurma kararı aldı.
Gucci, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi birçok lüks markanın bağlı olduğu Kering Group, Rusya'daki tüm mağazalarını kapattı.
Hollandalı bira şirketi Heineken Rusya'ya ihracatı durdurdu
PayPal ödeme sistemi, Rusya'daki işlemleri askıya aldı.
World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty gibi popüler oyunları barındıran Amerikalı video oyunu geliştiricisi Activision Blizzard, Ukrayna ile olan kriz çözülene kadar Rusya'daki oyunlarının satışını durdurduğunu duyurdu.
ABD merkezli eğitim platformu Coursera, Rusya'daki tüm faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
6 Mart
Japonya merkezli oyun konsolu üreticisi Nintendo, Rusya'daki dijital satışları askıya aldı.
Shell, Rus petrolüyle ilgili birçok faaliyeti halihazırda durdurduğunu ama rafineri ve kimyasal fabrikalarının ihtiyaçlarını temin etmek için Rusya'dan bazı ürünler almaya devam ettiğini açıkladı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ABD’li internet iletişim uygulaması Zello’nun Rusya’daki erişimini kısıtlama kararı aldı. Kararın gerekçesi olarak Ukrayna’daki özel operasyon hakkında kullanıcılara yanlış bilgilerin aktarımının durdurulması talebine uyulmaması gösterildi.
American Express, Rusya ve Belarus’taki çalışmalarını askıya aldığını, Rus kartlarının yurtdışında, yabancı kartların Rusya'da çalışmayacağını açıkladı.
7 Mart
Finlandiyalı gıda üreticisi Fazer, Rusya'daki faaliyetlerini durdurmayı planladığını bildirdi.
Rus moda tasarımcısı Yudashkin, Paris Moda Haftası'na katılmaktan men edildi.
İngiltere'nin en köklü moda markalarından biri olarak kabul edilen Next, Rusya operasyonlarını durdurma kararı aldı.
Fransız kişisel bakım ve kozmetik ürün zinciri Sephora, Rusya’daki mağazalarını kapatma ve bu ülkedeki online satışlarını da durdurma kararı aldı.
Finlandiyalı süt ürünleri üreticisi Valio ve yiyecek-içecek şirketi Paulig, Ukrayna’daki gelişmeler yüzünden Rusya’dan çıkma kararı aldıklarını açıkladı.
Dünyanın en büyük denetim şirketlerinden Ernst & Young (EY), Rusya'daki çalışmalarına son verdiğini duyurdu.
Japon otomotiv şirketi Nissan St. Petersburg’daki fabrikasının faaliyetlerini durduracağını açıkladı.
Süt ürünleri sektörünün en büyük üreticilerinden Fransız Danone şirketi, Rusya’daki tüm yatırım projelerini askıya alma kararı aldı.
ABD’li giyim üreticisi Levi Strauss & Co., Rusya’daki ticari faaliyetlerini geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Kanada yönetimi, Rusya vatandaşlarını hedef alan yaptırım listesine yeni isimler ekledi. Listede Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, gazeteci ve program sunucusu Vladimir Solovyov, Pervıy Kanal televizyonu Genel Müdürü Konstantin Ernst, iş insanı Oleg Deripaska ve beş kişi daha yer aldı.
8 Mart
Dünyanın en büyük fast food zincirleri işletmecilerinden biri olan ABD merkezli Yum! Brands şirketi, Rusya’daki yatırımlarını askıya aldığını duyurdu.
ABD'li General Electric, Rusya'daki operasyonlarının önemli bölümünü askıya aldığını açıkladı.
İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Rusya pazarı için otomobil üretimini askıya almayı kararlaştırdı.
Dünyanın en büyük parfüm ve kozmetik şirketlerinden biri olan L’Oreal, Rusya’daki tüm satış noktalarını ve online mağazalarını geçici olarak kapatacağını duyurdu.
McDonald's, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını ve operasyonlarını durduracağını açıkladı.
Dove, Axe, Rexona, Çistaya Liniya, Black Pearl, Forest Balsam, Domestos, Cif gibi markaları üreten uluslararası gıda ve tüketim malları üreticisi Unilever, ürünlerinin Rusya'ya ihracatını ve Rusya'dan ithalatını askıya aldığını duyurdu.
Starbucks CEO’su Kevin Johnson, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldıklarını, kafelerin geçici olarak kapatıldığını belirtti.
İsviçre'nin en büyük lüks saat markası Rolex'in Rusya'ya ihracatı durdurduğunu bildirdi.
Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.
Amazon, bulut servisi için Rusya ve Belarus’tan yeni müşterileri kabul etmeyi bıraktı.
Arkadaşlık uygulaması Bumble, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu.
Universal Music Group’un Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını yazdı.
9 Mart
İngiltere, kendisine ülkeye gelen Rus uçaklarını alıkoyma ve Rusya'ya havacılık ve uzay endüstrilerinde kullanılan malların ihracatını yasaklama yetkisi veren yeni yaptırımlar açıkladı.
Hollandalı bira üreticisi Heineken, Rusya'da bira üretimi ve satışını askıya aldığını duyurdu.
İngiltere'nin bebek ürünleri perakendecisi Mothercare, Rusya'daki tüm faaliyetlerini askıya aldı.
Winston sigaraları ve Backwoods purolarını üreten Imperial Brands, Volgograd'da bulunan fabrikasındaki üretimin yanı sıra satış ve pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere Rusya'daki tüm operasyonlarını askıya aldı.
Nestle, Rusya'daki tüm sermaye yatırımlarını askıya aldı.
Vogue Rusya, GQ Rusya, Tatler, Glamour, AD, CNX gibi markaların bağlı olduğu multimedya şirketi Conde Nast, faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu.
New York merkezli Amerikan çok uluslu gıda ve içecek şirketi PepsiCo, Rusya'daki içecek markalarının üretimini ve ürün satışını askıya aldığını duyurdu.
Discovery Inc şirketi Rusya’daki kanal ve hizmetlerinin yayınını askıya alacağını duyurdu. Discovery’nin bünyesinde HGTV, Animal Planet, TLC ve Eurosport’un dahil olduğu 15 yayın kuruluşu bulunuyor.
Dünyanın en büyük tütün ürünleri üreticisi Philip Morris International, Rusya'da planladığı yaptırımlarını ve yeni ürünlerin piyasaya sunma sürecini durdurma kararı aldığını duyurdu.
ABD'li yönetmen Oliver Stone'un Ukrayna'da 2014'teki Maydan olaylarını irdeleyen ve son dönemde yeniden gündeme gelen 'Ukraine On Fire' belgeseli YouTube'dan kaldırıldı.
AB, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişleterek 9 şirketin yöneticilerini ‘kara listeye’ dahil etti.
HBO ve Warner Bros şirketlerini bünyesinde barındıran WarnerMedia medya grubu, Rusya'da yayınlarını ve lisans işlemlerini, ayrıca film ve oyunları yayınlama çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.
Spor giyim ve aksesuar üreticisi Adidas AG, Rusya’daki web sitesini ve uygulamasını askıya aldığını, mağazalarının ise 14 Mart'ta kapanacağını duyurdu.
Sony’nin video oyunu ve dijital eğlence alanında faaliyet gösteren yan kuruluşu Sony Interactive Entertainment’in, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Rusya’ya ürün tedarikini ve PlayStation Store’un faaliyetini askıya aldığı belirtildi.
İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri alımıyla ilgili yeni kontratların imzalanmasını askıya aldığını duyurdu.
Dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, Rusya’daki fabrikalarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu.
İngilizce dil yeterliliğini değerlendirmeye yönelik uluslararası sınav sistemi IELTS, Rusya'daki tüm sınavları iptal etti
Japon çokuluslu elektronik şirketi Epson, Rusya ve Belarus'a bilgisayar yazıcıları ve diğer ürünlerin tedarikini askıya aldı.
Lüks konaklama hizmetleri sunan Hilton ve Hyatt otelleri, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.
KFC, Rusya'daki 70 restoranın işletmesini askıya aldı.
10 Mart
Sony'nin ardından Japon video oyunu şirketi Nintendo, Rusya'ya oyun konsolları ve yazılım tedarikini askıya aldı.
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ve diğer enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayan yasa tasarısına onay verdi.
Otomotiv devi Toyota, Rusya'daki üretim faaliyetini ve ülkeye ihracatı durdurma kararı aldı.
Carlsberg Group Başkanı Cees't Hart, Hollandalı bira üreticisi Carlsberg'in Rusya'da bira üretimini ve satışını durdurmaya karar verdiğini söyledi.
Madencilik şirketi Rio Tinto Group’un Sözcüsü e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, Rus şirketleriyle tüm ticari ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.
Elektronik ürün üreticisi Japon Mitsubishi Electric şirketi Rusya’ya sevkiyatlarını durduracağını açıkladı.
Alphabet Inc'in YouTube ve Google Play mağazası, abonelikler de dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ödeme tabanlı hizmetlerini askıya aldı.
Japon giyim firması Uniqlo, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı.
Estonya, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini askıya aldı
Ayakkabı üreticisi Crocs, Rusya'daki satışlarını askıya aldı.
Burger King, pazarlama ve tedarik zinciri konularında da olmak üzere Rusya pazarında kurumsal destek sunmayı durdurduğunu açıkladı.
İsviçre merkezli dünyanın en büyük yiyecek ve içecek üreticisi Nestle, Rusya’daki reklam ve tüm sermaye yatırımlarını askıya aldı.
Disney, Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’daki çalışmalarını askıya aldı.
Amerikan bankası JP Morgan Chase, Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, "Goldman Sachs, Rusya'daki işini lisans gerekliliklerine uygun olarak kapatıyor" açıklamasını yaptı.
11 Mart
Google Cloud, Rusya'dan artık yeni kullanıcıların hizmetten yararlanamayacağını açıkladı.
Rus Ermitaj Müzesi ile ortak projeler yürüten, hayır kuruluşu Hermitage Foundation UK, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu nedeniyle St. Petersburg Müzesi ile işbirliğini geçici olarak askıya aldı.
Kanada, Rus iş insanı Roman Abramoviç'i yaptırım listesine aldığını duyurdu. Öte yandan açıklamada, ülkedeki limanlara Rusya'dan petrol alımı ithalatının yasaklandığı kaydedildi.
ABD, Rusya'ya dolar banknotlarının tedarikini yasakladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ve büyük çocuklarına yaptırım getirildiğini belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov dahil 12 Rus milletvekili ve VTB bankasının yönetim kurulu üyesi 10 kişi dahil 50'den fazla Rus vatandaşını ‘kara listeye’ dahil etti.
Moskova’da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını duyurdu.
ABD New York merkezli Colgate-Palmolive şirketi, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rusya'daki yatırımlarını askıya almaya karar verdiğini belirterek, sadece temel sağlık ve hijyen ürünlerini satacağını duyurdu.
12 Mart
Sony Pictures, Rusya'daki tüm departmanlarının çalışmalarını askıya aldı. Şirket ayrıca, televizyon programlarının haklarının devriyle ilgili anlaşmaları da dondurdu ve 'Spider-Man: No Way Home' dahil olmak üzere Rusya'daki filmlerinin dijital gösterimini erteledi.
İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in Chelsea Kulübündeki yetkilerini elinden aldı.
Alman bankası Commerzbank Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU), Rus ve Belaruslu atletlerin, FISU tarafından organize edilen yarışma ve etkinliklere en az 2022 yılı sonuna kadar katılamayacağını duyurdu.
Sanal bankacılık platformu PayPal, Rusya’ya ödeme yapma ya da ülkeden ödeme almayı askıya alacağını duyurarak, müşterilerine 18 Mart’a kadar hesaplarında bulunan parayı çekmeleri çağrısı yaptı.
14 Mart
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Rus milli takımlarının Davis Cup ve Billie Jean King Cup 2022'ye katılamayacağını doğruladı. Rus milli takımı, her iki turnuvanın da son şampiyonuydu.
Ukrayna Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Devlet Komitesi (Goskomteleradyo), Rusya'dan tüm kitapların ithalatının ve dağıtımının yasaklandığını duyurdu.
AB üyesi ülkeler, Rusya’ya yönelik dördüncü yaptırım paketi uygulama konusunda anlaştı.
Japonya, Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı Gennady Zyuganov, Devlet Duması milletvekilleri, işadamı Viktor Vekselberg ve akrabaları da dahil olmak üzere 17 Rus vatandaşına daha kişisel yaptırım uyguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya savunma alanından 11 üst düzey temsilcinin yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.
15 Mart
S.T.A.L.K.E.R. serisi bilgisayar oyunlarını geliştiren Ukraynalı oyun şirketi GSC Game World, ürünlerini Rus kullanıcılara satmayı durdurdu.
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Rusya ve Belarus'ta 'temel sağlık ve tarım ürünlerinin tedariki hariç' tüm faaliyetleri durdurduğunu açıkladı.
İngiltere, Rusya’dan 350 gerçek ve tüzel kişiyi daha yaptırım listesine dahil etti. Yaptırımlar kapsamında sözgelimi isimlere seyahat yasağı konuldu ve ülkedeki mal varlıkları donduruldu.
AB, Rusya’ya, aralarında bazı yatırımları da kapsayan yeni kısıtlamaları uygulamaya koyma kararı aldı. Yaptırımlar, Rus iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksandr Miheyev ve diğer birkaç iş insanına yaptırımlar uygulandı.
Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri harekatıyla ilgili 15 Rus üst düzey yetkilinin daha yaptırım listesine alındığını duyurdu.
Fransız Michelin şirketi, Rusya’ya ürün ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracağını bildirdi.
Hollanda Maliye Bakanı Sigrid Kaag, Rusya'nın 6 milyon euro değerindeki varlıklarının Hollanda bankalarında, yatırım ve emeklilik fonlarında dondurulduğunu açıkladı.
AB ve İngiltere, Yandex'in yeni CEO'su Tigran Hudaverdyana ve iki Rus gazeteciye yaptırım uyguladı.
16 Mart
Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Rusya ve Belarus milli takımlarının FIDE turnuvalarına katılımını askıya aldığını duyurdu.
İspanyol petrokimya şirketi Cepsa, Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımını durdurdu.
Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarıldı.
İtalya Maliye Polisi, AB’nin yaptırım listesinde yer alan Rus iş insanı Alişer Usmanov’un varlıkları arasında yer alan ve toplam değeri 66 milyon euro olan 6 şirketi dondurma kararı aldı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden çekilmesinin ardından Rusya’ya karşı yapılan tüm şikayetlerin değerlendirilmesini askıya almaya karar verdi.
Kanada, Ukraynalıların ırk veya ulusal köken temelinde nefrete maruz kaldığı iddiasını öne sürerek Rus yayın kuruluşları RT ve RT Fransa'nın yayınını yasakladı.
17 Mart
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yönetim kurulu, Mars yüzeyinin araştırıldığı ExoMars misyonunda Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile işbirliğine devam etmenin imkansız olduğuna karar verdi.
Uluslararası Biatlon Birliği (IBU), Rusya Biatloncular Birliği'nin (RBU) ve Belarus Biatlon Federasyonu'nun (BFB) ihraç prosedürünü, derhal yürürlüğe girmesi suretiyle başlattı.
18 Mart
Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın devlet borcunu yönetmekten sorumlu olanlar da dahil olmak üzere 11 Rus bankasına ve birçok devlet kurumuna yaptırım uyguladığını açıkladı.
Japonya, Rusya'dan 15 kişi ve 9 kuruluşa yaptırım uyguladı.
İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, RT televizyonunun lisansını, karar derhal geçerli olacak şekilde iptal ettiğini duyurdu.
Avrupa Parlamentosu Rus diplomat ve yetkililerin kurum binalarına girişini yasakladı.
Norveç hükümeti, RT televizyonu ve Sputnik haber ajansına yönelik yasaklar dışında Rusya'yı hedef alan AB yaptırımlarına katılma kararı aldığını duyurdu.
Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun bir rekor olduğunu vurgulayan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptırımların Rusya'yı sadece güçlendirdiğinin altını çizdi.
21 Mart
İtalya merkezli elektrik ve doğalgaz üretim ve iletim şirketi Enel, birkaç ay içinde Rusya pazarından çekileceklerini duyurdu.
22 Mart
Hollanda, Ruslara ait yaklaşık 400 milyon euro değerinde varlığı dondurdu
Kozmetik firması Oriflame, Rusya'daki faaliyetini sonlandırdı
Polonya Hükümet Sözcüsü Pyotr Muller, Varşova'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahilinde Ruslara ait 140 milyon zloti (yaklaşık 33 milyon dolar) değerindeki mal varlığını dondurduğunu açıkladı.
Alman Siemens firmasının, Rusya Demir Yolları'yla olan, 'Sapsan' adlı yeni elektrikli hızlı trenlerin tedarikine ilişkin anlaşmayı askıya aldığı duyuruldu.
Rus kulüpleri Avrupa basketbol liglerinden resmen ihraç edildi.
23 Mart
Reuters, Rus haber ajansı TASS'ın içeriklerini kullanmama kararı aldı.
Uluslararası Çalışma Örgütü, Rusya ile işbirliğini askıya aldı.
ABD'li yazar Stephen King, kitaplarını Rusça yayınlaması için sözleşmesi olan AST yayınevine işbirliğini askıya aldığını bildirdi.
Fransız sağlık devi Sanofi, Rusya’ya yeni yatırımları durdurdu.
Renault, Rusya’daki üretimini askıya aldı.
24 Mart
ABD, Duma’daki 328 vekile karşı yaptırım getirme kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte Rusya’daki savunma sanayi ile bağlantılı bir dizi işletme ve şirket de yaptırım kapsamına alındı.
25 Mart
Japonya Dışişleri Bakanlığı, 25 Rus vatandaşı ve 81 Rus kuruluşu içeren yeni yaptırım paketinin kabul edildiğini açıkladı.
ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, faaliyetleri ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan şirketler listesine Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın da dahil edildiği belirtildi.
29 Mart
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında otomobil ve kıymetli taşlar da dahil olmak üzere 5 Nisan'dan itibaren ülkeye lüks ürünlerin ihracatını durdurdu.
Hollanda hükümeti 17, Belçika 21 ve İrlanda 4 Rus diplomatı, 'casusluk' ve 'güvenliğe tehdit oluşturma' suçlamalarıyla sınır dışı etme kararı aldı.
Kanada merkezli petrol şirketi Calfrac Well Services, Ukrayna’daki özel operasyon nedeniyle şirketin Rusya’daki tüm yatırımlarını askıya alacağını duyurdu.
30 Mart
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya Kırım nedeniyle uyguladığı yaptırımlara Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin Kiev yönetiminin kontrolünde olmayan bölgelerini de dahil edeceğini duyurdu.
Ukrayna harekatının ardından Hollanda merkezli finans kurumu Rabobank, Rusya'daki faaliyetini sonlandırma kararı aldı.
31 Mart
İngiltere yönetimi, Ukrayna harekatıyla bağlantılı olarak 14 Rus yetkiliyi daha yaptırım listesine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı, 13 Rusya vatandaşını ve 21 kuruluşu 'siber eylemleri' gerekçe göstererek ABD'nin Hasımların Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım listesine aldı. ABD'nin listeye eklediği kurumlar arasında Serniya Mühendislik, Sertal, Ao-nii-vektor, Mikron ve T Platformları yer aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Belarus’tan 120 kuruluşu daha ihracat kontrol listesine dahil etme kararı aldı.
1 Nisan
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun Kuzey Kore'ye ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dört Rus şirketine ve üç kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.
Rus İlyashev &Partners hukuk şirketinden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı Antonov şirketi, Ukrayna’da 12 adet Rus An-124-100 Ruslan kargo uçağının alıkonulduğunu açıkladı.
4 Nisan
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği, Almanya’nın 40 Rus diplomatı ‘istenmeye kişi’ ilan ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’ya uygulanan yaptırımların dünya ekonomisini çok ağır vurduğunu belirtti.
5 Nisan
ABD Hazine Bakanlığı, dünyanın en büyük darknet marketi olarak gösterilen Rus Hydra Market’e yönelik yaptırım kararı alındığını duyurdu.
Portekiz Dışişleri Bakanlığı, 10 Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini duyurdu.
AB, Rusya'nın Avrupa Birliği Daimi Misyonu'nun 19 çalışanını 'persona non grata' ilan etti.
6 Nisan
Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırım listelerine Rusya Eski Birinci Başbakan Yardımcısı Vladimir Potanin, iş insanı Viktor Vekselberg, Kirill Şamalov ve Leonid Mihelson dahil 9 kişiyi daha dahil etti.
Dünyanın en büyük bilgisayar bileşenleri ve elektronik cihaz üreticilerinden biri olan ABD'li teknoloji şirketi Intel, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Finlandiya devlet demiryolu operatör şirketi VR, komşu Rusya'ya ve Rusya'dan yük taşımacılığını kademeli olarak durduracağını açıkladı.
İngiliz ilaç firması GSK, Rus hükümetiyle ilişkileri kestiğini duyurdu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini isteyeceğini ve istenmeyen kişi ilan edeceğini açıkladı.
7 Nisan
Beyaz Saray, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rus Sberbank ve Alfabank bankalarına yönelik tam engelleyici yaptırımların uygulanacağını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yaptırım listesine 18 vatandaş ve Sberbank ve Alfabank bankalarıyla bağlantılı olanlar dahil onlarca şirketi dahil etti.
Avusturya 'diplomatik konumlarına uygun davranmadıkları' gerekçesiyle 4 Rus diplomatı sınır dışı etti.
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 67 Rus'a yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı.
Rusya’nın e-kitap kütüphaneleri Litres ve Mybook, J.K. Rowling’in Harry Potter serisinin telif hakkı sahibinin isteği üstüne platformlardan geri çekileceğini duyurdu.
ABD, Rusya ile siber güvenlik iletişim kanalını kapattı.
8 Nisan
AB, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre; Rusya'dan yıllık 4 milyar euro hacmindeki kömür ithalatına yasak geldi, VTB Bank dahil 4 büyük Rus bankasına işlem yasağı getirildi, gıda, enerji ve insani yardım taşıyanlar hariç Rus gemilerinin AB limanlarına girişi yasaklandı, gelişmiş yarı iletkenler de dahil 10 milyar euro değerinde ilave ihracat yasakları konuldu, ahşap, çimento, deniz ürünleri ve likör dahil 5.5 milyar euro hacminde ithalat yasağı getirildi. Ayrıca, petrol ithalatına yönelik ilave yaptırımlar üzerinde çalışılma kararı alındı.
Japonya, 8 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.
AB yetkilileri Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızlarına yaptırım uygulanacağını açıkladı.
İngiltere, Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'un kızlarını yaptırım kapsamına aldı.
Japonya Rusya'dan kömür alımını yasaklama kararı aldı.
11 Nisan
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların dünyanın gıda güvenliğini vurduğunu belirtti.
Fransa'nın ikinci büyük bankası Societe Generale, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu.
AB, Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketi üzerinde çalışmaya başladı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu.
12 Nisan
Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi.
Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Nokia, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'daki faaliyetini sonlandırma kararı aldı.
13 Nisan
Hollanda, Ruslara ait 6 yata daha el koydu.
İngiltere yönetimi, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayarak, Rus enerji devi Lukoil'in CEO'su Vagit Alekperov'u listeye ekledi.
İtalyan kahve üreticisi Lavazza, Rusya’daki tüm faaliyetlerini ve Ukrayna’daki ürün dağıtımlarını askıya alma kararı aldı.
14 Nisan
Avustralya, Gazprom dahil 14 Rus şirketine yeni yaptırımlar uyguladı.
Japon parlamentosunun alt kanadı, Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılması kararını onayladı.
Prezervatif üreticisi Durex'in Rusya'daki faaliyetini sonlandırdığı ve ülkedeki şubelerini başka bir alıcıya devredeceği açıklandı.
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımını yasaklayan kanunu kabul etti.
17 Nisan
Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı’na göre Rus gemilerinin Estonya limanlarına girişi yasaklandı.
Rus gemilerine limanlarını kapadığını ilan eden AB üyesi ülkeler arasına Bulgaristan da katıldı.
18 Nisan
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmeleri nedeniyle ülkesinin Batı'nın ciddi baskısı altında olduğunu söyledi.
Rusya lideri Putin, ülkesine uygulanan yaptırımların sonuçlarından birinin Avrupalıların yaşam seviyesinin düşmesi olduğunu vurguladı.
Google Haritalar, Rusya'daki askeri ve stratejik tesisleri gizlemeyi durdurdu.
19 Nisan
Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel, Rusya'dan tamamen çekileceğini duyurdu.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında iki Rus petrol tankerinin AB yaptırımları nedeniyle alıkoyulduğu belirtildi.
Otomotiv üreticisi Stellantis, lojistik zorluklar ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurduğunu duyurdu.
ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors, Rusya’daki faaliyetini süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.
20 Nisan
Japonya, Rusya'dan 38 ürünün ithalatına yasak getirdi.
Rusya'yı terk eden Shell, Gazprom ile ortak projelerindeki çalışanlarını da çekti.
Rus sporcuların Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılmasına izin verilmedi.
21 Nisan
Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti.
Kripto para borsası Binance, Rusya vatandaşları için verdiği hizmeti sınırlayarak 10 bin euro tavan limit koydu.
Marvel, partnerlerine çizgi romanlarının Rusça baskılarını durduracağı bilgisini verdi.
İngiltere, Rusya'dan gümüş ve havyar ithalatını yasakladı.
ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladı. Biden, “ AB'nin izinden giderek Rusya bağlantılı tüm gemilerin ABD limanlarına yanaşmasını yasaklayacağım. Rus bayrağı altında seyreden ya da Rus çıkarlarının sahibi olduğu veya işlettiği hiçbir geminin ABD limanına yanaşmalarına veya kıyılarımıza erişmelerine izin verilmeyecek. Hiçbir. Avrupa'daki ortaklarımız ve Kanada ile birlikte, Rusya'yı geçmişte sahip olduğu uluslararası ticaretin faydalarından mahrum bırakmak için bu adımı atıyoruz” ifadelerini kullandı.
26 Nisan
Rus ve Belaruslu paralimpik atletlerin Pekin Oyunları'ndan ihraç edilmesini spor ilkelerinin ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ihlali olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus atletlerin haklarının temini için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.
27 Nisan
Visa, Rusya'daki faaliyetlerin askıya alınmasından sonra 60 milyon dolar zarara uğradı.
Japonya, Rusya'ya vizesiz seyahati askıya aldı.
2 Mayıs
UEFA, Rus futbol takımlarının 2022/23 sezonu da Avrupa kupalarından men edildiğini, ayrıca EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıkladı.
3 Mayıs
AB, Birkaç Rus bankası daha SWIFT sisteminden çıkardı.
4 Mayıs
Avustralya, 75 Rus Devlet Duması milletvekilinin yanı sıra DHC ve LHC’nin bir dizi kilit bakanını yaptırım listesine aldı. Belgeye göre listede 20'den fazla DHC bakanı ve 15 LHC bakanı yer alıyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının" küresel güvenliği etkilediğini, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırladıklarını söyledi.
Sputnik ve RT’yi yaptırım listesine dahil eden İngiltere Dışişleri Bakanlığı, sosyal ağların, internet servislerinin ve uygulama mağazalarının iki ajansın içeriklerinin bloklanmasına yönelik önlemler alması gerektiğini belirtti.
Rusya’nın devlet destekli en büyük bankası olan Sberbank, Avusturyalı düzenleyici kurumun, Sberbank Europe AG'nin varlıklarının büyük kısmının satışını onayladığını duyurdu.
AB ülkelerinin daimi temsilcileri Rus petrolüne ambargo uygulama konusunda anlaşamadı.
6 Mayıs
Japonya yaklaşık 140 kişinin mal varlıklarını donduracaklarını, Rus ordusuyla irtibatlı 70 kuruluşa ihracat kısıtlaması getireceklerini açıkladı.
Shell'in Rus iştiraki Shell Neft'in Genel Müdürü Sergey Starodubtsev, iştirakin yeni sahibine satışının sağlanması için şirketin Rusya'daki benzin istasyonlarının ve Tver Bölgesi'ndeki motor yağı fabrikasının çalışmasını önümüzdeki günlerde askıya alacağını belirtti.
8 Mayıs
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Nina Ostanina’nın, ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Google hesabının ve bağlantılı YouTube hesabının da kaldırıldığı belirtildi.
G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.
9 Mayıs
Birleşik Krallık, Rusya ve Belarus'a ticareti hedefleyen 1.7 milyar sterlin (2 milyar dolar) değerinde yeni bir yaptırım paketini duyurdu.
10 Mayıs
Japonya, Rusya Başbakanı Mişustin'in de aralarında olduğu 140'dan fazla kişiye yaptırım kararı aldı.
12 Mayıs
Finlandiyalı enerji şirketi Fortum, Rus pazarından kontrollü bir şekilde çekilme kararı aldığını ve Uniper'in Rusya'daki yan kuruluşu Unipro'nun satış sürecinin yeniden başlatılacağını duyurdu.
Siemens, Ukrayna'daki askeri harekat gerekçesiyle Rusya'dan çekildiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya uygulanan yaptırımların pek çok açıdan küresel bir krize yol açacağını belirtti.
Rus petrol şirketi Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda Shell plc ile anlaşma imzaladı.
16 Mayıs
Renault'nun Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi.
Hazır yiyecek firması McDonald’s Rusya’da 850 restoran ve 62 bin kişiden oluşan iş ağını satış sürecini başlattığını duyurdu.
23 Mayıs
Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğalgaz ve elektrik alımını durdurduklarını açıkladı.
Avusturya, Rusya’ya yönelik yaptırımlar zemininde ülke yönetiminin Ruslara ait 254 milyon euro tutarındaki varlıkları dondurduğunu bildirdi.
Dünyanın en büyük kahve dükkânları zincirine sahip Starbucks, Rusya’dan ayrılmaya karar verdi. Rusya’da 130 kahve dükkanı bulunan Starbucks, mart ayında Rusya’daki faaliyetini askıya almıştı.
2 Haziran
ABD yönetimi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başbakan Yardımcısı Dmitriy Grigorenko ve Ekonomi Bakanı Maksim Reşetnikov da dahil 17 Rusya vatandaşı ile 15 Rus şirketini yaptırım listesine ekledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya ve Belarus’tan 71 şirkete, ABD yapımı donanım ve teknolojilere erişime kısıtlama getirdi.
3 Haziran
AB, Rusya'dan petrol ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesi ve bir dizi Rus bankasının daha SWIFT sistemiyle ilişkisinin kesilmesini içeren 6. yaptırım paketini resmen onayladı.
7 Haziran
Japonya'da hükümet, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonu nedeniyle Rusya ve Belarus'taki bazı bankalara yaptırım uygulama kararı aldı.
9 Haziran
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu gibi üst düzey isimleri yaptırım listesine dahil etti.
10 Haziran
Twitter, RT Fransa’nın basın servisinin hesabını bloke etti.
Japonya, Rusya'ya kamyon, buldozer, lokomotif ihracatını yasakladı.
14 Haziran
AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında 14 Haziran'dan itibaren Rus bankaları Sberbank, Rosselhozbank ve Moscow Credit Bank'ın SWIFT sistemi ile bağlantısını keseceği bildirildi.
15 Haziran
Dünyanın en büyük mobilya ve ev eşyası üreticisi ve satıcılarından biri olan İsveçli IKEA şirketi Rusya’daki 4 fabrikasını satmaya ve ülkedeki iş ölçeğini küçültmeye karar verdi.
17 Haziran
Ukrayna Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz’dan itibaren Rusya’ya vize rejiminin getirilmesini onayladığını duyurdu.
18 Haziran
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Nikolaev bölgesinde yerel makamlar, okullarda 1 Eylül'den itibaren Rus dilinin kullanımını yasaklamaya karar verdi.
21 Haziran
Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'nın kendisine zarar verdiğini vurgulayarak havacılık endüstrisinde aktif olarak kullanılan Rus titanyumuna yaptırım uygulanmaması için AB'ye çağrı yaptı.
22 Haziran
Moldova’da, Rusya menşeili haber programlarını yasaklayan yasa tasarısı yürürlüğe girdi.
23 Haziran
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Yurova, Brüksel'in Sputnik haber ajansı ve RT televizyonuna yönelik yaptırımlarının 'geçici' olduğunu söyledi.
Çekya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına vize ve oturum izni verilmesini yasaklayan kararını Mart 2023'e kadar uzatma kararını onayladı.
ABD’li telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Cisco, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini sonlandırmaya karar verdi.
Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin Rusya’daki işlerini kademeli olarak, sonunda geriye herhangi bir şey kalmayacak şekilde azaltmayı planladığını belirtti.
27 Haziran
Japonya, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişleterek 70 kişi ve kuruluşun varlıkları dondurma ve savunma sanayine bağlı 90 yapıya ihracat yasağı getirdi. Tokyo, 24 Şubat'tan bu yana yaptırımlarla 500'den fazla Rus bireyi, 11 Rus bankasını ve 200'den fazla Rus şirketini hedef almıştı.
Ukrayna, Rusya ile nükleer güvenlik alanında işbirliğine ilişkin iki anlaşmayı askıya aldı. Bu anlaşmalar 1996 ve 2002'de imzalanmıştı ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı sırasında güvenliğin sağlanması alanında ülkeler arasında bilgi alışverişi ve etkileşimle ilgiliydi.
ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın 'yaptırımları atlatmasına yardımcı olan' şirketlere yönelik kısıtlamalar getireceğini duyurdu.
Finlandiya Gümrük Servisi, Helsinki'nin Moskova'yı hedef alan AB yaptırımları dahilinde Rusya'dan yüksek alkollü içecek ithalatını yasakladığını duyurdu.
Kanada, Rusya Askeri Sanayi Kompleksi'yle bağlantılı 6 özel ve 46 tüzel kişiyi yaptırım listesine dahil etti ve altından yapılmış ürünlerin ithalatını yasakladı.
Holiday Inn oteller zincirinin sahibi Birleşik Krallık merkezli otel zincirleri operatörü InterContinental Hotels Group (IHG), Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu belirtti.
G7 liderleri, sivil nükleer teknoloji ve ilgili ürünlerde Rusya'ya bağımlılığı daha da azaltma ve ülkelere tedarik kaynaklarını çeşitlendirmede yardımcı olma kararı aldı. Sonuç bildirgesinde, "Ortaklarımızla üzerinde uzlaşılan fiyatın altında alınmadığı sürece, Rusya'nın petrolünün deniz yoluyla taşınmasına yardımcı olacak tüm hizmetlere yönelik olası bir kapsamlı yasak seçeneğini değerlendireceğiz. G7 ülkeleri, bu adıma, katılmayı isteyen tüm ülkeleri davet eder" denildi. ABD Başkanı Biden, Rusya’dan altın ithalatının yasaklanacağını ifade etti.
28 Haziran
Litvanya, ülkenin doğalgaz kanununda yaptığı değişiklikle Kaliningrad bölgesine transit geçişi dışında, Rus doğalgazının ithalatını kanunen yasakladı.
29 Haziran
Belçika 1 Temmuz'dan itibaren Rusya vatandaşlarına vize vermeyi durduracağını duyurdu.
Johnnie Walker, Guinness ve Baileys gibi alkollü içecek markalarının sahibi olan İngiliz Diageo şirketi, Rusya pazarından çıktı.
1 Temmuz
Avustralya 16 Rusya vatandaşını daha yaptırım listesine eklediğini duyurdu.
4 Temmuz
İngiltere Hükümeti, Rusya’ya yönelik yaptırım listesine 6 Rusya vatandaşı ile merkezi Türkiye’de olan United World International adlı analiz haber sitesini dahil etti.
5 Temmuz
Japon dışişleri, maliye ve ekonomi bakanlıklarından yayınlanan açıklamaya göre Tokyo, Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rus ve Belaruslu 90 kuruluşa ihracat yasağı getirdi.
Alman otomotiv devi Volkswagen, ortak üretim yaptığı Rus otomotiv şirketi GAZ Grubu'nun tesislerindeki üretimin yeniden başlamasına dair belirsizlik nedeniyle Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki şubesini kapatmaya yönelik prosedürü başlattığını duyurdu.
ABD'li restoran zinciri KFC ve Pizza Hut’ın ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki şubelerinin yerel bir işletmeye satışı için görüşmelere başladığını, satışın ardından Rusya pazarını tamamen terkedeceğini açıkladı.
6 Temmuz
Ukrayna, Rusya ile diploma ve akademik unvanların karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin anlaşmaları feshetti.
7 Temmuz
İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'in CEO'su Andrea Orcel, kurumun Rusya'yı kademeli olarak terk etme seçenekleri üzerinde çalıştığını ve Rusya'nın 'iyi bir finansal performans gösterdiğini' söyledi.
8 Temmuz
Kanada Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’e yaptırım kararı aldı.
Listede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik ve RT de bulunuyor.
11 Temmuz
İsveçli ev aletleri üreticisi Electrolux Professional, Rusya’daki faaliyetlerine son vererek işleri yerel yönetime devredeceğini duyurdu.
13 Temmuz
İtalyan kamyon ve otobüs üreticisi Iveco, Rusya pazarından tamamen çekilme kararı aldı.
20 Temmuz
AB, Rusya'ya yönelik 7. yaptırım paketini onayladı. 7. paketin, Rus altınına yasak, Rusya'nın ihracatına yeni kısıtlamalar, Sberbank'ın mal varlıklarının dondurulması ve Rusya'dan siyasiler ve askeri yetkililer dahil 50'den fazla kişi ve kuruluşun daha yaptırım listesine eklenmesini içerdiğini belirtildi.
21 Temmuz
İngiltere Dış Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'dan altın ithalatına yönelik yasağın 21 Temmuz'da yürürlüğe girdiği ve petrol ithalatının da 31 Aralık'tan itibaren yasaklanacağı belirtildi.
22 Temmuz
Hollanda'nın Rotterdam limanı, Rusya'ya giden ve Rusya'dan gelen gemilere konteyner trafiğini durdurma kararı aldı.
23 Temmuz
Rusya Sinema Sahipleri Birliği Başkanı Aleksey Voronkov, sinematografi alanında yüksek boyut ve kalitede görüntü sağlayan IMAX şirketinin Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını belirtti.
27 Temmuz
Litvanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2027’ye kadar Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in Litvanya’ya girişi yasaklandı.
İtalyan mühendislik şirketi Saipem’in AB tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'da iki büyük projeyi hayata geçirmekten vazgeçmek zorunda kaldığı bildirildi.
Reuters ajansı, G7 ülkelerinin 5 Aralık’a kadar Rus petrolüne tavan fiyat getirmeye yönelik mekanizma kurmayı planladığını duyurdu.
28 Temmuz
ABD Senatosu, Dışişleri Bakanlığı’nı Rusya’yı ‘terör destekçisi ülke’ olarak tanımaya çağıran karara onay verdi.
29 Temmuz
Fransız otomobil şirketi Renault’nun mali raporlarına göre, şirket yılın ilk yarısında Rusya’dan çekilmesi nedeniyle 2.3 milyar euro net zarar elde etti.
1 Ağustos
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaiya Mahuta, ülkenin Rus savunma sanayisi ve silahlı kuvvetlerini hedef alan yeni yaptırım paketini açıkladı. Yeni Zelanda, daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve alt parlamento kanadı Duma yetkilileri de dahil olmak üzere 650'den fazla Rusya vatandaşına ve ülkenin en büyük 93 işletme ve kuruluşuna yaptırım uygulamıştı.
Bira üreticisi Heineken, Ukrayna’daki özel askeri operasyondan sonra faaliyetini durdurma kararı aldığı Rusya’daki işini satmak üzere bu yılın ikinci yarısında anlaşma yapmayı planladığını duyurdu.
2 Ağustos
Belçika Maliye Bakanlığı, ülkenin Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına tabi Rus vatandaşları ve şirketlerine ait 50.5 milyar euro tutarında varlığı 6 ay süreliğine dondurduğunu açıkladı.
ABD Ticaret Bakanlığı, Rus havayolu şirketleri Red Wings, Nordwind, S7 Airlines, I-Fly ve Yamal Airlines'a ait Airbus A320, A321 ve A330 tipi 25 uçağın ihracat denetimini ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiğini açıkladı.
TOEFL sistemi kapsamında İngilizce test sınavı düzenleyen ETS şirketi, Rusların sınava kaydolmasını yasaklandı.
3 Ağustos
İsviçre Federal Konseyi, Rusya’dan altın ve altın ürünleri ithalatına yasak getiren 7. Yaptırım paketini onayladı.
Avrupa’nın en büyük uydu iletişim operatörü Fransız Eutelsat, Fransa Görsel-İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumu’nun (Arcom) talebi üzerine Avrupa’nın tamamında Rus televizyon kanalı NTV-Mir’in yayınını kapattı.
4 Ağustos
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, işletme sahiplerin Rusya vatandaşlarına hizmet vermemeleri ve müşterilerin kimliklerini kontrol etmeleri çağrısı yaptı.
Twitter, Rus RİA Novosti haber ajansının hesaplarını, 27 AB ülkeleri ve İngiltere’de erişime kapattı. Söz konusu ülkelerden RİA Novosti’nin hesaplarına ulaşılmaya çalışıldığında, ‘Hesaba erişim kapatılmıştır’ uyarısı görülmeye başlandı.
11 Ağustos
Coca Cola Hellenic Bottling Company (Coca Cola HBC), Rusya'daki faaliyetini sonlandırmasının ardından bu yılın ilk yarısında 195 milyon dolar zarara uğradığını duyurdu.
Letonya parlamentosu, Rusya’yı ‘terör sponsoru ülke’ olarak tanıyan karar taslağını oybirliğiyle kabul etti.
12 Ağustos
Dünyaca ünlü Alman kahve üreticisi Tchibo, Rusya pazarından çekildiğini açıkladı.
13 Ağustos
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, AB’nin tüm ülkelerinin Ruslara ülkelerine girişi yasaklama yönünde karar alması gerektiğini savundu.
15 Ağustos
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawryzk, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklayacak bir konsept üzerinde çalıştıklarını söyledi.
17 Ağustos
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, AB’nin diğer ülkelerinden vize alan Rusya vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamayı planladığını belirtti.
18 Ağustos
Formula 1’in CEO’su Stefano Domenicali, Rusya’da F1 yarışlarını düzenleme konusunda görüşmeler yürütmeme sözünü verdi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, AB düzeyinde ortak bir karar alınmamasına rağmen Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesine kısıtlama getirmeye hazır olduklarını söyledi.
23 Ağustos
Rusya’dan çekilen Kanada merkezli IMAX şirketi, Rus filmlerinin IMAX ve Image Maximum formatlarında Rus filmlerinin gösterimini yasakladı.
9 Eylül
Ukrayna lideri Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin Rusya yönetiminden 606 kişiye yaptırım kabul etme kararını imzaladı. Listede Rusya Güvenlik Konseyi’nin 28 üyesi, Rusya Federasyon Konseyi’nin 154 üyesi ve Duma’nın 424 milletvekili yer aldı.
22 Eylül
Litvanya parlamentosu Seimas, Rusya ve Belarus merkezli televizyon ve radyo kanallarının ülkede yayın yapmasını Ekim 2024'e kadar yasaklayan düzenlemeleri kabul etti.
Finlandiya’da, Yandex’in kurucularından Arkadiy Voloj’un Avrupa Birliği’nin yaptırım listesine dahil edilmesi gerekçesiyle şirketin ülkedeki tüm varlıkları donduruldu.
23 Eylül
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Schengen vizesine sahip Rusların ülkeye girişini ve transitini kısıtlayacaklarını açıkladı.
26 Eylül
Japonya Rus savunma sanayisinden 21 kuruluşu yaptırım listesine aldı.
29 Eylül
Rusya pazarından çekilen Lego firmasının ortağı Inventive Retail Group, mevcut mağazalarda 'Mir Kubikov' (World of Cubes) markası altında faaliyet yürütmeye karar verdi.
İsveçli giyim markası H&M, Rusya’dan çekilmesinin ardından net kârında ciddi bir düşüş yaşadığını duyurdu. Şirket, net kârının üçüncü çeyrekte 531 milyon kron'a (47 milyon dolar) gerilediğini bildirdi.
TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V., AB’nin 18 Eylül 2022 tarihli yaptırımlarının, ihracat lisansının süresinden önce iptaline yol açtığını belirtti.
4 Ekim
ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.
6 Ekim
AB üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. Yeni yaptırımlarla birlikte, deniz yoluyla ham petrol ve petrol ürünü sevkiyatı yasaklanıyor, yaptırımları atlatmaya yönelik mekanizmalarda yer alanlar cezalandırılıyor, AB vatandaşlarının Rus devlet firmalarında üst düzey pozisyonlarda yer almaları yasaklanıyor. Bununla beraber Rusya vatandaşlarına kripto hizmeti sunulması da yasaklar arasında. Rus firmalarına bilişim teknolojileri, mühendislik ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi mümkün olmayacak. Yaptırımlar dahilinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerine dönük kısıtlamalar genişletildi. Rusya'ya ateşli silah, askeri araç ve teçhizat satışına yasak getirildi.
11 Ekim
Japon otomotiv devi Nissan, Rusya'daki varlıklarını devlete satacağını duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, yaptığı açıklamada, AvtoVAZ'ın Nissan otomobilleri için satış sonrası servis ve yedek parça temini sağlayacağını söyledi.
14 Ekim
Fransa’da iki dernek, Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle TotalEnergies şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Danone Rusya'dan çıkmaya hazırlanıyor. Fransız basınının, Danone şirketinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, şirket, Rusya'daki süt ve bitkisel ürünleri faaliyetlerini transfer prosedürünü başlatma kararını açıkladı.
18 Ekim
Google, Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin YouTube kanalına erişimi engelledi.
20 Ekim
ABD’li video yayın platformu Odysee, Fransa’nın dijital geçiş ve telekomünikasyondan sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Jean-Noel Barrot'un talimatıyla radyo Sputnik France ve RT France televizyon kanalının sinyalini bugünden itibaren yayınlamayı durdurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptırım listesini Rusya ve İran ile ilgili yeni maddelerle güncelledi. Yenilenen belge, bugün İngiltere hükümetinin internet sitesinde yayınlandı.
22 Ekim
New York Post yazarı Philip Pilkington, Rus ekonomisini yok etmesi için uygulanan ABD ve AB yaptırımlarının ters etki yaparak Batı'yı zayıflattığını ve Rus para birimini güçlendirdiğini belirtti.
25 Ekim
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara'yı Brüksel'in Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara dahil olmaya çağırdı.
28 Ekim
Norveç hükümeti, Rusya'dan 30 kişi ile 7 kuruluşun yer aldığı yeni yaptırım paketini açıkladı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rus enerji devi Gazprom’un yönetim kurulu üyeleri dahil 35 Rusya vatandaşına ve 6 Rus enerji şirketine yaptırım getirdiklerini belirtti.
17 Kasım
Alman endüstri şirketi Siemens, Rusya'daki tüm finans ve leasing varlıklarını satarak ülkeden tamamen çıktı.
23 Kasım
AB Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.
Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'yı 'terörü destekleyen ülke' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tasarı 58'e karşı 494 milletvekilinin oyuyla geçti. 44 vekil çekimser kaldı.
25 Kasım
Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Davor Filipoviç, ülkesinin AB Komisyonu tarafından önerilen doğalgaza megavat saat başına 275 euro tavan fiyatın çok yüksek bulduğunu ve müzakerelerde bunu düşürmeyi umduklarını belirtti.
5 Aralık
G7 ülkeleri, Avustralya ve AB’nin de içinde bulunduğu ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 ABD doları fiyat sınırı yürürlüğe girdi.
8 Aralık
Politico gazetesi, AB’nin yeni yaptırım paketinin Rusya’nın askeri sanayi sektörünün gelişimine yardımcı olan 169 şirketi kapsayabileceğini yazdı.
9 Aralık
Beyaz Saray, İran insansız hava araçlarını tedarik ettiğini öne sürdüğü Rus Hava Kuvvetleri'ne yaptırım uygulandığını duyurdu.
9 Aralık, 22:25
13 Aralık
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel’de düzenlenen AB enerji bakanları toplantısında, Rus doğalgazına uygulanacak tavan fiyat konusunda anlaşmaya varamadığını belirtti.
15 Aralık
ABD Hazine Bakanlığı, Rus iş insanı Vladimir Potanin’e, Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov’a ve Rusya’nın birçok bölgesinin valisinin yanı sıra VTB Bank ve Rosbank’a yaptırım uygulandığını bildirdi.
16 Aralık
AB üyesi ülkeler, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içeren, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketinde anlaşma sağladı.