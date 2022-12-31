https://sputniknews.com.tr/20221231/batili-ulkelerce-10-bin-377-yaptirim-uygulanan-rusya-dunyada-birinci-siraya-yerlesti-1065042455.html

Batılı ülkelerce Rusya'ya 10 binden fazla yaptırım uygulandı

Batılı ülkelerce Rusya'ya 10 binden fazla yaptırım uygulandı

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı özel operasyon sonrasında ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerden... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T15:57+0300

2022-12-31T15:57+0300

2022-12-31T16:01+0300

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Sputnik, 2022 yılında Batı ittifakı içinde bulunan ülkelerin ve uluslararası şirketlerin Rusya’ya yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımların listesini hazırladı.22 Şubat’tan 15 Aralık’a kadar olan süreçte 10 bin 377 yaptırım hayata geçirildi.Bu süreçte ABD bin 827, Kanada bin 528, Birleşik Krallık bin 424, İsviçre bin 411, AB bin 196, Fransa bin 134, Avustralya 977 ve Japonya 880 yaptırım uygulayarak ilk sıralarda yer aldı.Yaptırımların 8 bin163’ü bireysel, bin 658’i kuruluşlara, 92’si gemilere, 14’ü ise hava araçlarına uygulandı.Rusya bu yaptırımlarla İran, Suriye, Kuzey Kore gibi ülkeleri geride bırakarak dünyada en çok yaptırım uygulanan ülkeler arasında birinci sıraya yerleşti.İşte Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan bazıları:22 Şubat23 Şubat24 Şubat25 Şubat26 Şubat27 Şubat28 Şubat1 Mart2 Mart3 Mart4 Mart5 Mart6 Mart7 Mart8 Mart9 Mart10 Mart11 Mart12 Mart14 Mart15 Mart16 Mart17 Mart18 Mart21 Mart22 Mart23 Mart24 Mart25 Mart29 Mart30 Mart31 Mart1 Nisan4 Nisan5 Nisan6 Nisan7 Nisan8 Nisan11 Nisan12 Nisan13 Nisan14 Nisan17 Nisan18 Nisan19 Nisan20 Nisan21 Nisan26 Nisan27 Nisan2 Mayıs3 Mayıs4 Mayıs6 Mayıs8 Mayıs9 Mayıs10 Mayıs12 Mayıs16 Mayıs23 Mayıs2 Haziran3 Haziran7 Haziran9 Haziran10 Haziran14 Haziran15 Haziran17 Haziran18 Haziran21 Haziran22 Haziran23 Haziran27 Haziran28 Haziran29 Haziran1 Temmuz4 Temmuz5 Temmuz6 Temmuz7 Temmuz8 Temmuz11 Temmuz13 Temmuz20 Temmuz21 Temmuz22 Temmuz23 Temmuz27 Temmuz28 Temmuz29 Temmuz1 Ağustos2 Ağustos3 Ağustos4 Ağustos11 Ağustos12 Ağustos13 Ağustos15 Ağustos17 Ağustos18 Ağustos23 Ağustos9 Eylül22 Eylül23 Eylül26 Eylül29 Eylül4 Ekim6 Ekim11 Ekim14 Ekim18 Ekim20 Ekim22 Ekim25 Ekim28 Ekim17 Kasım23 Kasım 25 Kasım5 Aralık8 Aralık9 Aralık13 Aralık15 Aralık16 Aralık

https://sputniknews.com.tr/20220302/batidan-rusya-hamleleri-hedefte-tarih-edebiyat-spor-temel-hak-ve-ozgurlukler-var-1054365497.html

https://sputniknews.com.tr/20220310/operasyonun-2-haftasinda-batidan-rusyaya-absurt-yaptirimlar-bayraga-marsa-caykovskiye-yasak-1054617005.html

https://sputniknews.com.tr/20220614/ab-sberbank-rosselhozbank-ve-moscow-credit-banki-swift-sisteminden-ayiriyor-1057416398.html

https://sputniknews.com.tr/20221209/abdden-rus-hava-uzay-kuvvetlerine-yaptirim-1064397252.html

https://sputniknews.com.tr/20221231/cumhuriyetin-100-yilinin-tbmm-butcesi-en-buyuk-pay-egitime-ayrildi-1065096545.html

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