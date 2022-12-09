https://sputniknews.com.tr/20221209/abdden-rus-hava-uzay-kuvvetlerine-yaptirim-1064397252.html
ABD’den Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne yaptırım
ABD’den Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne yaptırım
Beyaz Saray, İran insansız hava araçlarını tedarik ettiğini öne sürdüğü Rus Hava Kuvvetleri'ne yaptırım uygulanacağını duyurdu. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T22:25+0300
2022-12-09T22:25+0300
2022-12-09T22:25+0300
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rusya
rusya hava kuvvetleri
rusya hava ve uzay kuvvetleri
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere İran insansız hava araçlarının sağlanmasında yer alan Rus Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere üç Rus kuruluşuna yaptırım uygulayacağını söyledi.Kirby, “Bugün, İran insansız hava araçlarının Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya tedarikinde yer alan üç Rus kuruluşuna karşı yaptırımlar uygulandığını duyuruyoruz” dedi.Kirby, Rus Hava Kuvvetleri dışında yaptırım uygulanacak diğer Rus kuruluşlarının 924. İnsansız Hava Araçları Merkezi ve Askeri Nakliye Havacılık Komutanlığı olduğunu kaydetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, rusya hava kuvvetleri, rusya hava ve uzay kuvvetleri
abd, rusya, rusya hava kuvvetleri, rusya hava ve uzay kuvvetleri
ABD’den Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne yaptırım
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Beyaz Saray, İran insansız hava araçlarını tedarik ettiğini öne sürdüğü Rus Hava Kuvvetleri'ne yaptırım uygulanacağını duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere İran insansız hava araçlarının sağlanmasında yer alan Rus Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere üç Rus kuruluşuna yaptırım uygulayacağını söyledi.
Kirby, “Bugün, İran insansız hava araçlarının Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya tedarikinde yer alan üç Rus kuruluşuna karşı yaptırımlar uygulandığını duyuruyoruz” dedi.
Kirby, Rus Hava Kuvvetleri dışında yaptırım uygulanacak diğer Rus kuruluşlarının 924. İnsansız Hava Araçları Merkezi ve Askeri Nakliye Havacılık Komutanlığı olduğunu kaydetti.