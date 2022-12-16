https://sputniknews.com.tr/20221216/ab-ulkeleri-rusyaya-karsi-9uncu-yaptirim-paketinde-anlasti-1064646700.html

AB üyesi ülkeler, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketinde anlaştı

AB üyesi ülkeler, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı... 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T00:02+0300

2022-12-16T00:02+0300

2022-12-16T00:03+0300

ukrayna krizi

ab

rusya

yaptırım

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AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçiler, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin bir parçası olarak Rusya'ya karşı hazırlanan yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaştılar." ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketinin onay sürecinin yazılı prosedürle ilerleyeceği ve yarın tamamlanacağı belirtildi.Yeni yaptırım paketinin içeriğine ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.AB Komisyonunun geçen hafta hazırladığı 9'uncu yaptırım paketi teklifinde yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesi, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesi ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyordu.Üye ülkeler bu paketin detaylarını müzakere ediyordu.

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ab, rusya, yaptırım