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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/canli--scholz-polonyaya-dusen-fuzeyle-ilgili-sagduyulu-olunmali--1063548148.html
CANLI | Rus Dışişleri: Rusya’dan gübre ihracatı yaptırımlar nedeniyle yüzde 38 azaldı
CANLI | Rus Dışişleri: Rusya’dan gübre ihracatı yaptırımlar nedeniyle yüzde 38 azaldı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya’ya yönelik yaptırımların marttan eylüle kadar Rusya’dan gübre ihracatının geçen yıla göre yüzde 38 oranında... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
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CANLI | Rus Dışişleri: Rusya’dan gübre ihracatı yaptırımlar nedeniyle yüzde 38 azaldı

09:32 17.11.2022 (güncellendi: 09:54 17.11.2022)
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya’ya yönelik yaptırımların marttan eylüle kadar Rusya’dan gübre ihracatının geçen yıla göre yüzde 38 oranında azalmasına neden olduğunu belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:53 17.11.2022
Rus Dışişleri: Rusya’dan gübre ihracatı yaptırımlar nedeniyle yüzde 38 azaldı
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, Sputnik’e röportajında Rusya’ya yönelik yaptırımların marttan eylüle kadar Rusya’dan gübre ihracatının geçen yıla göre yüzde 38 oranında azalmasına neden olduğunu, böylece tüketicilere 8 milyon tona yakın eksik hammadde ulaştırıldığını söyledi.
Verşinin, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rus tarım ürünlerinin tek taraflı yaptırımlar kapsamından çıkarıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen Rus gübre üreticilerinin ve tedarikçilerinin uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarının altını çizdi.
Rus diplomat, “Somut olarak bu yılın mart ayından eylüle kadar Rusya'nın dünya pazarlarına tedarik ettiği gübre geçen yıla göre yüzde 38 oranında azaldı, ithalatçı ülkeler ise 105 milyon insanı doyurabilecek 25 milyon ton gıda üretimi için yeterli olan 8 milyon ton ürünü eksik aldı” diye konuştu.
09:31 17.11.2022
Scholz: Polonya'ya düşen füzeyle ilgili sağduyulu olunmalı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 15 Kasım'da Polonya'nın Ukrayna sınırına füze düşmesiyle alakalı ihtiyatlı olunması ve Ukrayna ihtilafının Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Bali'deki G20 zirvesinin ardından ZDF televizyonuna röportaj veren Scholz, "Böyle bir savaş karşısında ihtiyatlılık gerekli. Bu nedenle, bir yandan Ukrayna'yı gerektiği müddetçe silahlar da dahil olmak üzere desteklemek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız, ancak aynı zamanda NATO ile Rusya arasındaki savaşın tırmanmasını önlememiz önemli" dedi.
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