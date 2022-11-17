https://sputniknews.com.tr/20221117/kremlin-rusya-ukrayna-ile-ilgili-hedeflerine-hem-operasyon-hem-muzakere-yoluyla-ulasabilir---1063564736.html

Kremlin: Rusya Ukrayna ile ilgili hedeflerine hem operasyon hem müzakere yoluyla ulaşabilir

Kremlin: Rusya Ukrayna ile ilgili hedeflerine hem operasyon hem müzakere yoluyla ulaşabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki çözüm süreci ile ilgili hedeflerinin iyi bilindiğini, söz konusu hedeflere müzakere yoluyla da, özel... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T15:19+0300

2022-11-17T15:19+0300

2022-11-17T15:45+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

ukrayna

rusya

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Bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, temasların yeniden başlaması için hangi ülkenin girişimde bulunması sorusu karşısında şu yanıtı verdi: “Her müzakerenin bir amacı vardır. Hedeflerimiz iyi biliniyor ve bu hedeflere ya özel askeri operasyon yoluyla ya da müzakerelerle ulaşılabilir. Rusya her ikisine de açık.”'Rusya gıda ihracatının sağlanması ile ilgili BM’den güvence aldı'‘Tahıl anlaşmasını’ uzatma kararı alınırken Rusya’nın tüm endişelerinin dikkate alınıp alınmadığı da sorulan Peskov, “Evet, kesinlikle, BM Rus gıda, tahıl ve gübre ihracatının sağlanması konusunda işin sonuçlanacağına dair güvence verdi” dedi ve şöyle devam etti: “BM'nin bu çalışmasının sonuçları olduğunu belirtiyoruz. ABD, İngiltere ve AB'den Rus gıda ve gübre ihracatçılarına yaptırım kapsamında muafiyet ile ilgili ortak bir açıklama geldi. Bu olumlu yönde önemli bir ilerleme olup, önümüze çıkan doğrudan ve dolaylı tüm sorunların tam olarak çözülmesi için bu çalışma sonuçlandırılacak.”ABD’nin söyleminin değişmesi hakkında: İsterlerse Kiev’in görüşme arzusunu etkileyebilirler Washington’ın bunu istemesi halinde daha fazla uyum açısından Kiev'i etkilemek de dahil olmak üzere çok şey yapabileceğini söyleyen Peskov şöyle devam etti: “Eğer isterse Washington Ukrayna'yı silahlandırmak gibi Ukrayna'ya yönelik militarist planlarından vazgeçebilir. Washington eğer isterse tüm bunları yapabilir. Bu yüzde 100 emin olarak söyleyebileceğimiz bir şey.”

https://sputniknews.com.tr/20221117/erdogan-tahil-koridoru-anlasmasi-19-kasim-2022-tarihinden-itibaren-120-gun-sureyle-uzatilmistir-1063551420.html

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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, rusya