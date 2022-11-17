https://sputniknews.com.tr/20221117/lahey-bolge-mahkemesi-mh17-ucagini-dusuren-fuze-rusya-kontrolundeki-yerden-firlatildi-1063568417.html

Lahey Bölge Mahkemesi: MH17 uçağını düşüren füze Rusya kontrolündeki yerden fırlatıldı

Lahey Bölge Mahkemesi: MH17 uçağını düşüren füze Rusya kontrolündeki yerden fırlatıldı

Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağını düşüren füzenin, Rusya yanlısı milis güçlerinin kontrolündeki yerden fırlatıldığı... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T16:35+0300

2022-11-17T16:35+0300

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Mahkeme kararını okuyan Lahey Bölge Mahkemesi Baş Yargıcı Hendrik Steenhuis, “MH17 uçağının, Pervomayskoye yerleşimindeki tarla tarafından Buk hava savunma sisteminden fırlatılan füzeyle vurulduğunu belirledik” hükmüne vardı. Mahkemeye olayla ilgili kendi raporunu sunan Rus silah üreticisi Almaz-Antey’i MH17 davasında 'uzman taraf' olarak nitelendiren mahkeme, şirketin Rusya yönetimiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla sunduğu materyallerinin güvenilir olmadığına karar verdi.Mahkeme, Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağı vuran Buk hava savunma sisteminin Rusya’dan getirilerek kullanıldıktan sonra geri Rusya’ya götürüldüğüne karar verdi. Buk hava savunma sistemi mürettebatının eylemlerinin belirlenemediği, ayrıca ateş emrinin de kimin verdiğinin anlaşılmadığı ifade edildi. Yargıç, dava sanıklarının, savcılığın da iddia ettiği gibi aynı grup mensubu olmadığını ama saldırıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kararı inceleyeceğiz Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Müdür Yardımcısı Ivan Neçaev, Lahey Mahkemesi’nin MH17 uçağıyla ilgili kararını inceleyeceklerini belirtti. Neçayev, “Şu anda bu çözümü inceleyeceğimizi söyleyebilirim, çünkü tüm bu konularda her ince ayrım önemli. Bu hukuki belgeyi inceledikten sonra muhtemelen bir şekilde hakkında yorum yapmaya hazır olacağız” ifadesini kullandı. MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı. Rusya, Ukrayna'ya ait radarlar ile ABD uydularındaki verilerin MH17 soruşturmasına dahil edilmesini birçok kez talep etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220126/rusya-mh17-ucagini-dusuren-fuzenin-firlatildigi-yer-ukrayna-ordusunun-kontrolundeydi-1053145160.html

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