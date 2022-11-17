https://sputniknews.com.tr/20221117/nyt-polonyada-bir-kisinin-camasir-makinesini-ukraynalilara-vermeyi-reddetmesi-skandala-neden-oldu-1063562484.html

NYT: Polonya’da bir kişinin çamaşır makinesini Ukraynalılara vermeyi reddetmesi skandala neden oldu

NYT: Polonya’da bir kişinin çamaşır makinesini Ukraynalılara vermeyi reddetmesi skandala neden oldu

Polonya’da bir vatandaşın çamaşır makinesini Ukraynalılar dışında isteyen herkese ücretsiz olarak vereceğini duyurması skandala neden oldu. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T14:55+0300

2022-11-17T14:55+0300

2022-11-17T14:55+0300

ukrayna krizi

çamaşır makinesi

polonya

ukrayna

sığınmacı

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The New York Times’ın (NYT) aktardığına göre, Polonya'nın Lodz şehrinin bir sakini, sosyal medyadan Ukraynalılar dışında isteyen herkese çamaşır makinesini ücretsiz olarak vereceğini duyurması Polonya'da büyük bir skandala yol açtı.Polonyalı tarihçi Andrzej Compa, sosyal medyada yayınlanan söz konusu duyuruya dikkat çekerek, bunu ‘açık ayrımcılık’ olarak nitelendirdi. Tarihçi daha önce Polonyalıları sığınmacılara karşı ‘benzeri görülmemiş cömertlikleri’ nedeniyle öven açıklamalar yapmıştı.Gönderinin altında, birçok yorumcunun tarihçiyle aynı fikirde olduğu bir tartışma başladı, ancak Compa'nın çok cömert olduğu için neden Ukraynalılara bir çamaşır makinesi alıp bağışlamadığını merak edenler de oldu. Bazı kullanıcılar da, sığınmacıların yerel sakinlerden daha fazlasını almaya devam etmesine tepki gösteren yorumlar yazdı.Sonuç olarak, gönderinin sahibi çamaşır makinesine ilişkin duyuruyu kaldırdı. Böylece olumsuz yorumlar da ortadan kalkmış oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220722/polonyada-ukraynali-siginmacilara-yardim-icin-giden-ingilizler-pedofili-sucuna-karisti-1059006207.html

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