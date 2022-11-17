Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/nyt-polonyada-bir-kisinin-camasir-makinesini-ukraynalilara-vermeyi-reddetmesi-skandala-neden-oldu-1063562484.html
NYT: Polonya’da bir kişinin çamaşır makinesini Ukraynalılara vermeyi reddetmesi skandala neden oldu
NYT: Polonya’da bir kişinin çamaşır makinesini Ukraynalılara vermeyi reddetmesi skandala neden oldu
Polonya’da bir vatandaşın çamaşır makinesini Ukraynalılar dışında isteyen herkese ücretsiz olarak vereceğini duyurması skandala neden oldu. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T14:55+0300
2022-11-17T14:55+0300
ukrayna krizi
çamaşır makinesi
polonya
ukrayna
sığınmacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104215/96/1042159665_186:0:3827:2048_1920x0_80_0_0_4e1b12cbae3351d5022dac376ef9cb1f.jpg
The New York Times’ın (NYT) aktardığına göre, Polonya'nın Lodz şehrinin bir sakini, sosyal medyadan Ukraynalılar dışında isteyen herkese çamaşır makinesini ücretsiz olarak vereceğini duyurması Polonya'da büyük bir skandala yol açtı.Polonyalı tarihçi Andrzej Compa, sosyal medyada yayınlanan söz konusu duyuruya dikkat çekerek, bunu ‘açık ayrımcılık’ olarak nitelendirdi. Tarihçi daha önce Polonyalıları sığınmacılara karşı ‘benzeri görülmemiş cömertlikleri’ nedeniyle öven açıklamalar yapmıştı.Gönderinin altında, birçok yorumcunun tarihçiyle aynı fikirde olduğu bir tartışma başladı, ancak Compa'nın çok cömert olduğu için neden Ukraynalılara bir çamaşır makinesi alıp bağışlamadığını merak edenler de oldu. Bazı kullanıcılar da, sığınmacıların yerel sakinlerden daha fazlasını almaya devam etmesine tepki gösteren yorumlar yazdı.Sonuç olarak, gönderinin sahibi çamaşır makinesine ilişkin duyuruyu kaldırdı. Böylece olumsuz yorumlar da ortadan kalkmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220722/polonyada-ukraynali-siginmacilara-yardim-icin-giden-ingilizler-pedofili-sucuna-karisti-1059006207.html
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104215/96/1042159665_641:0:3372:2048_1920x0_80_0_0_0afd3a0ea12707e9efc0ee835b6e4cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çamaşır makinesi, polonya, ukrayna, sığınmacı
çamaşır makinesi, polonya, ukrayna, sığınmacı

NYT: Polonya’da bir kişinin çamaşır makinesini Ukraynalılara vermeyi reddetmesi skandala neden oldu

14:55 17.11.2022
© AFP 2022 / MAX VETROVÇamaşır makinesi
Çamaşır makinesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / MAX VETROV
Abone olTelegram
Polonya’da bir vatandaşın çamaşır makinesini Ukraynalılar dışında isteyen herkese ücretsiz olarak vereceğini duyurması skandala neden oldu.
The New York Times’ın (NYT) aktardığına göre, Polonya'nın Lodz şehrinin bir sakini, sosyal medyadan Ukraynalılar dışında isteyen herkese çamaşır makinesini ücretsiz olarak vereceğini duyurması Polonya'da büyük bir skandala yol açtı.
Polonyalı tarihçi Andrzej Compa, sosyal medyada yayınlanan söz konusu duyuruya dikkat çekerek, bunu ‘açık ayrımcılık’ olarak nitelendirdi. Tarihçi daha önce Polonyalıları sığınmacılara karşı ‘benzeri görülmemiş cömertlikleri’ nedeniyle öven açıklamalar yapmıştı.
Gönderinin altında, birçok yorumcunun tarihçiyle aynı fikirde olduğu bir tartışma başladı, ancak Compa'nın çok cömert olduğu için neden Ukraynalılara bir çamaşır makinesi alıp bağışlamadığını merak edenler de oldu. Bazı kullanıcılar da, sığınmacıların yerel sakinlerden daha fazlasını almaya devam etmesine tepki gösteren yorumlar yazdı.
Sonuç olarak, gönderinin sahibi çamaşır makinesine ilişkin duyuruyu kaldırdı. Böylece olumsuz yorumlar da ortadan kalkmış oldu.
Ukrayna - sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
Ukrayna krizi
Polonya'da Ukraynalılara 'yardıma giden' sabıkalı İngiliz çocuk istismarcılarına sınır dışı
22 Temmuz, 13:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала