https://sputniknews.com.tr/20221117/rusya-disisleri-ankarada-gorusen-nariskin-ve-burns-hassas-konulari-ele-aldi-1063561506.html

Rusya Dışişleri: Ankara'da görüşen Narışkin ve Burns, hassas konuları ele aldı

Rusya Dışişleri: Ankara'da görüşen Narışkin ve Burns, hassas konuları ele aldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ankara'da bir araya gelen Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ve CIA Direktörü William... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T14:43+0300

2022-11-17T14:43+0300

2022-11-17T15:16+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

sergey narışkin

william burns

rusya dış istihbart servisi (svr)

cia

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Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Ryabkov, "Temas, ABD tarafının inisiyatifiyle kuruldu, istihbarat servisleri nezdinde gerçekleşti. Görüşmede ele alınan konular hassas nitelikte" dedi.ABD'yle diyaloğun sürdüğünü ancak bunun düzenli olmadığını kaydeden Ryabkov, daha önce anlaşma sağlanan birçok diyalog formatının Washington tarafından dondurulduğunu ve bunun üzücü olduğunu söyledi.Rusya'nın ABD'yle diplomatik ilişkileri koparmak istemediğini ancak Washington'un bu yönde karar alması halinde ilişkilerin kopacağını anlatan Ryabkov, ABD'de tüm hükümet birimlerinde ve ana akım medya kuruluşlarında Rusofobinin eşsiz bir düzeyde olduğunu, bunu her gün hissettiklerini ve bunun sonuçlarının hafife alınamayacağını vurguladı.'Tahıl anlaşmasının süresi otomatikman uzatıldı'Ryabkov, 19 Kasım'da sona erecek tahıl anlaşmasının taraflardan hiçbirinden itiraz gelmemesi nedeniyle 120 gün süreyle otomatikman uzadığını söyledi.Dışişleri Bakan Yardımcısı, Karadeniz'deki insani koridorun provokatif askeri amaçlar için kullanılmasına yönelik tüm girişimlerin kararlılıkla önleneceğinin tamamen açık olmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.'Rusya'nın toprak bütünlüğü müzakere konusu olamaz'Kiev'le müzakere olasılığına ilişkin konuşan Ryabkov, kısa sürece Rusya Federasyonu'na bağlanan 4 yeni bölge de dahil Rusya'nın toprak bütünlüğünün müzakere konusu olamayacağının altını çizdi.Rusya'nın Ukrayna'yla müzakere masasına oturmaya karşı olmadığını söyleyen Ryabkov, Kiev'in öne sürdüğü mevcut koşulların Moskova için kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

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rusya, abd, sergey narışkin, william burns, rusya dış istihbart servisi (svr), cia