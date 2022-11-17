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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/rusya-disisleri-ankarada-gorusen-nariskin-ve-burns-hassas-konulari-ele-aldi-1063561506.html
Rusya Dışişleri: Ankara'da görüşen Narışkin ve Burns, hassas konuları ele aldı
Rusya Dışişleri: Ankara'da görüşen Narışkin ve Burns, hassas konuları ele aldı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ankara'da bir araya gelen Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ve CIA Direktörü William... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T14:43+0300
2022-11-17T15:16+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
sergey narışkin
william burns
rusya dış istihbart servisi (svr)
cia
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Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Ryabkov, "Temas, ABD tarafının inisiyatifiyle kuruldu, istihbarat servisleri nezdinde gerçekleşti. Görüşmede ele alınan konular hassas nitelikte" dedi.ABD'yle diyaloğun sürdüğünü ancak bunun düzenli olmadığını kaydeden Ryabkov, daha önce anlaşma sağlanan birçok diyalog formatının Washington tarafından dondurulduğunu ve bunun üzücü olduğunu söyledi.Rusya'nın ABD'yle diplomatik ilişkileri koparmak istemediğini ancak Washington'un bu yönde karar alması halinde ilişkilerin kopacağını anlatan Ryabkov, ABD'de tüm hükümet birimlerinde ve ana akım medya kuruluşlarında Rusofobinin eşsiz bir düzeyde olduğunu, bunu her gün hissettiklerini ve bunun sonuçlarının hafife alınamayacağını vurguladı.'Tahıl anlaşmasının süresi otomatikman uzatıldı'Ryabkov, 19 Kasım'da sona erecek tahıl anlaşmasının taraflardan hiçbirinden itiraz gelmemesi nedeniyle 120 gün süreyle otomatikman uzadığını söyledi.Dışişleri Bakan Yardımcısı, Karadeniz'deki insani koridorun provokatif askeri amaçlar için kullanılmasına yönelik tüm girişimlerin kararlılıkla önleneceğinin tamamen açık olmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.'Rusya'nın toprak bütünlüğü müzakere konusu olamaz'Kiev'le müzakere olasılığına ilişkin konuşan Ryabkov, kısa sürece Rusya Federasyonu'na bağlanan 4 yeni bölge de dahil Rusya'nın toprak bütünlüğünün müzakere konusu olamayacağının altını çizdi.Rusya'nın Ukrayna'yla müzakere masasına oturmaya karşı olmadığını söyleyen Ryabkov, Kiev'in öne sürdüğü mevcut koşulların Moskova için kabul edilemez olduğunu da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-ve-batili-muttefikleri-polonyaya-isabet-eden-fuze-konusunda-anlasmazliga-dustu-1063536147.html
https://sputniknews.com.tr/20221117/erdogan-tahil-koridoru-anlasmasi-19-kasim-2022-tarihinden-itibaren-120-gun-sureyle-uzatilmistir-1063551420.html
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rusya, abd, sergey narışkin, william burns, rusya dış istihbart servisi (svr), cia
rusya, abd, sergey narışkin, william burns, rusya dış istihbart servisi (svr), cia

Rusya Dışişleri: Ankara'da görüşen Narışkin ve Burns, hassas konuları ele aldı

14:43 17.11.2022 (güncellendi: 15:16 17.11.2022)
© AFP 2022 / YURI KADOBNOVRusya- ABD bayrağı
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / YURI KADOBNOV
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ankara'da bir araya gelen Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ve CIA Direktörü William Burns'ün hassas konuları ele aldığını belirtti.
Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Ryabkov, "Temas, ABD tarafının inisiyatifiyle kuruldu, istihbarat servisleri nezdinde gerçekleşti. Görüşmede ele alınan konular hassas nitelikte" dedi.
ABD'yle diyaloğun sürdüğünü ancak bunun düzenli olmadığını kaydeden Ryabkov, daha önce anlaşma sağlanan birçok diyalog formatının Washington tarafından dondurulduğunu ve bunun üzücü olduğunu söyledi.
Rusya'nın ABD'yle diplomatik ilişkileri koparmak istemediğini ancak Washington'un bu yönde karar alması halinde ilişkilerin kopacağını anlatan Ryabkov, ABD'de tüm hükümet birimlerinde ve ana akım medya kuruluşlarında Rusofobinin eşsiz bir düzeyde olduğunu, bunu her gün hissettiklerini ve bunun sonuçlarının hafife alınamayacağını vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Polonya'ya isabet eden füze konusunda anlaşmazlığa düştü
Dün, 23:47

'Tahıl anlaşmasının süresi otomatikman uzatıldı'

Ryabkov, 19 Kasım'da sona erecek tahıl anlaşmasının taraflardan hiçbirinden itiraz gelmemesi nedeniyle 120 gün süreyle otomatikman uzadığını söyledi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı, Karadeniz'deki insani koridorun provokatif askeri amaçlar için kullanılmasına yönelik tüm girişimlerin kararlılıkla önleneceğinin tamamen açık olmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır
12:12

'Rusya'nın toprak bütünlüğü müzakere konusu olamaz'

Kiev'le müzakere olasılığına ilişkin konuşan Ryabkov, kısa sürece Rusya Federasyonu'na bağlanan 4 yeni bölge de dahil Rusya'nın toprak bütünlüğünün müzakere konusu olamayacağının altını çizdi.
Rusya'nın Ukrayna'yla müzakere masasına oturmaya karşı olmadığını söyleyen Ryabkov, Kiev'in öne sürdüğü mevcut koşulların Moskova için kabul edilemez olduğunu da vurguladı.
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