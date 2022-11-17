https://sputniknews.com.tr/20221117/erdogan-tahil-koridoru-anlasmasi-19-kasim-2022-tarihinden-itibaren-120-gun-sureyle-uzatilmistir-1063551420.html
Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır
Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T12:12+0300
2022-11-17T12:12+0300
2022-11-17T12:30+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
rusya
türkiye
tahıl
ukrayna
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
bm
müşterek koordinasyon merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün uzatıldığını açıkladı.Erdoğan, "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler’e, Genel Sekreter Sayın Guterres’e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/musterek-koordinasyon-merkezi-tahil-koridoru-anlasmasi-120-gun-daha-uzatildi-1063550677.html
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recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, tahıl, ukrayna, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, bm, müşterek koordinasyon merkezi
recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye, tahıl, ukrayna, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, bm, müşterek koordinasyon merkezi
Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır
12:12 17.11.2022 (güncellendi: 12:30 17.11.2022) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün uzatıldığını açıkladı.
Erdoğan, "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler’e, Genel Sekreter Sayın Guterres’e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.