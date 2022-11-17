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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/musterek-koordinasyon-merkezi-tahil-koridoru-anlasmasi-120-gun-daha-uzatildi-1063550677.html
Müşterek Koordinasyon Merkezi: Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı
Müşterek Koordinasyon Merkezi: Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı
Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T11:14+0300
2022-11-17T11:23+0300
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22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın 120 günlük süresi yeniden uzatılıyor.Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı belirtildi.
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ukrayna, rusya, türkiye, birleşmiş milletler (bm)
ukrayna, rusya, türkiye, birleşmiş milletler (bm)

Müşterek Koordinasyon Merkezi: Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı

11:14 17.11.2022 (güncellendi: 11:23 17.11.2022)
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Tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı ifade edildi.
22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın 120 günlük süresi yeniden uzatılıyor.
Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı belirtildi.
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