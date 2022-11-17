https://sputniknews.com.tr/20221117/musterek-koordinasyon-merkezi-tahil-koridoru-anlasmasi-120-gun-daha-uzatildi-1063550677.html
Müşterek Koordinasyon Merkezi: Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı
Müşterek Koordinasyon Merkezi: Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı
Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T11:14+0300
2022-11-17T11:14+0300
2022-11-17T11:23+0300
ukrayna krizi
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22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın 120 günlük süresi yeniden uzatılıyor.Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı belirtildi.
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Turan Salcı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
ukrayna, rusya, türkiye, birleşmiş milletler (bm)
ukrayna, rusya, türkiye, birleşmiş milletler (bm)
Müşterek Koordinasyon Merkezi: Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı
11:14 17.11.2022 (güncellendi: 11:23 17.11.2022) Abone ol
Özel
Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı ifade edildi.
22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın 120 günlük süresi yeniden uzatılıyor.
Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı belirtildi.