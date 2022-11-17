https://sputniknews.com.tr/20221117/musterek-koordinasyon-merkezi-tahil-koridoru-anlasmasi-120-gun-daha-uzatildi-1063550677.html

Müşterek Koordinasyon Merkezi: Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı

Müşterek Koordinasyon Merkezi: Tahıl koridoru anlaşması 120 gün daha uzatıldı

Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T11:14+0300

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22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın 120 günlük süresi yeniden uzatılıyor.Karadeniz Tahıl Girişimi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının otomatik olarak 120 gün daha uzatıldığı belirtildi.

ukrayna

rusya

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ukrayna, rusya, türkiye, birleşmiş milletler (bm)