https://sputniknews.com.tr/20221231/cumhuriyetin-100-yilinin-tbmm-butcesi-en-buyuk-pay-egitime-ayrildi-1065096545.html
Cumhuriyetin 100. yılının TBMM bütçesi: En büyük pay eğitime ayrıldı
Cumhuriyetin 100. yılının TBMM bütçesi: En büyük pay eğitime ayrıldı
TBMM’de kabul edilen 2023 yılı merkezi yönetim bütçesine göre giderler 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirleri ise 3 trilyon 810 milyar lira olarak... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T16:00+0300
2022-12-31T16:00+0300
2022-12-31T16:02+0300
tbmm
bütçe
sağlık bakanlığı
milli eğitim bakanlığı
milli savunma bakanlığı
içişleri bakanlığı
fuat oktay
gelir
gider
eğitim
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Ekim ayında açıklanan ve yılın son iki ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yasalaşan 2023 bütçesinin giderler kalemi 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirler kalemi ise 3 trilyon 810 milyar lira olarak belirlendi.Cumhuriyetin 100. yılı bütçesi olma özelliği taşıyan 2023 bütçesinden en büyük pay eğitime ayrıldı. Yüksek öğretim de dahil edildiğinde eğitim bütçesi, 2023 yılında 649 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi. Böylece merkezi yönetim bütçesinde yüzde 14.5 ile en büyük pay eğitime ayırıldı.Sağlık için 307 milyarBütçede, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291 milyar 500 milyon lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15 milyar 500 milyon lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrıldı.Savunmaya bütçeden önemli pay ayrıldıMilli Savunma Bakanlığı’na 2023 yılı için 182 milyar 770 milyon 968 bin lira bütçe ayrılırken, İçişleri Bakanlığı için 32 milyar 631 milyon TL bütçe ayrıldı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği için 114 milyon 297 bin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı için 7 milyar 729 milyon 120 bin, Jandarma Genel Komutanlığı 76 milyar 73 milyon 628 bin, Sahil Güvenlik Komutanlığı 4 milyar 986 milyon 900 bin ve Emniyet Genel Müdürlüğü 116 milyar 888 milyon 293 bin lira bütçe ayrıldı.Tarıma ayrılan paylar desteklemede kullanılacak2023 yılında bütçesinde tarıma 142 milyar 900 milyon lira kaynak ayrıldı. Bu kapsamda; tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40 milyar 400 milyon lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) finansmanı ve ihracat destekleri için 48 milyar 5 milyon lira kaynak ayrıldı.Bütçenin genel gider kalemleri neler?2023 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise personel giderleri için toplam 1 trilyon 102 milyar 700 milyon lira, mal ve hizmet alım giderleri 318 milyar 7 milyon, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315 milyar 800 milyon, sermaye transferleri 37 milyar 300 milyon, borç verme giderleri 359 milyar 200 milyon, yedek ödenekler 88 milyar 200 milyon, faiz giderleri 565 milyar 600 milyon lira oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221231/batili-ulkelerce-10-bin-377-yaptirim-uygulanan-rusya-dunyada-birinci-siraya-yerlesti-1065042455.html
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tbmm, bütçe, sağlık bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, milli savunma bakanlığı, içişleri bakanlığı, fuat oktay, gelir, gider, eğitim, sağlık, bütçe görüşmeleri, tarım, sermaye, türkiye
tbmm, bütçe, sağlık bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, milli savunma bakanlığı, içişleri bakanlığı, fuat oktay, gelir, gider, eğitim, sağlık, bütçe görüşmeleri, tarım, sermaye, türkiye
Cumhuriyetin 100. yılının TBMM bütçesi: En büyük pay eğitime ayrıldı
16:00 31.12.2022 (güncellendi: 16:02 31.12.2022) Abone ol
TBMM’de kabul edilen 2023 yılı merkezi yönetim bütçesine göre giderler 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirleri ise 3 trilyon 810 milyar lira olarak hesaplandı. Cumhuriyetin 100. yılı bütçesi olma özelliği taşıyan 2023 bütçesinden en büyük pay eğitime ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Ekim ayında açıklanan ve yılın son iki ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yasalaşan 2023 bütçesinin giderler kalemi 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirler kalemi ise 3 trilyon 810 milyar lira olarak belirlendi.
Cumhuriyetin 100. yılı bütçesi olma özelliği taşıyan 2023 bütçesinden en büyük pay eğitime ayrıldı. Yüksek öğretim de dahil edildiğinde eğitim bütçesi, 2023 yılında 649 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi. Böylece merkezi yönetim bütçesinde yüzde 14.5 ile en büyük pay eğitime ayırıldı.
Sağlık için 307 milyar
Bütçede, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 291 milyar 500 milyon lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 15 milyar 500 milyon lira olmak üzere toplam 307 milyar lira kaynak ayrıldı.
Savunmaya bütçeden önemli pay ayrıldı
Milli Savunma Bakanlığı’na 2023 yılı için 182 milyar 770 milyon 968 bin lira bütçe ayrılırken, İçişleri Bakanlığı için 32 milyar 631 milyon TL bütçe ayrıldı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği için 114 milyon 297 bin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı için 7 milyar 729 milyon 120 bin, Jandarma Genel Komutanlığı 76 milyar 73 milyon 628 bin, Sahil Güvenlik Komutanlığı 4 milyar 986 milyon 900 bin ve Emniyet Genel Müdürlüğü 116 milyar 888 milyon 293 bin lira bütçe ayrıldı.
Tarıma ayrılan paylar desteklemede kullanılacak
2023 yılında bütçesinde tarıma 142 milyar 900 milyon lira kaynak ayrıldı. Bu kapsamda; tarımsal destek programları için 54 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 40 milyar 400 milyon lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) finansmanı ve ihracat destekleri için 48 milyar 5 milyon lira kaynak ayrıldı.
Bütçenin genel gider kalemleri neler?
2023 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise personel giderleri için toplam 1 trilyon 102 milyar 700 milyon lira, mal ve hizmet alım giderleri 318 milyar 7 milyon, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315 milyar 800 milyon, sermaye transferleri 37 milyar 300 milyon, borç verme giderleri 359 milyar 200 milyon, yedek ödenekler 88 milyar 200 milyon, faiz giderleri 565 milyar 600 milyon lira oldu.