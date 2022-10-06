https://sputniknews.com.tr/20221006/ab-rusyaya-yonelik-8-yaptirim-paketini-kabul-etti-1062019012.html

AB, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketini kabul etti

AB, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketini kabul etti

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'yı hedef alan 8. yaptırım paketini onayladı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T12:15+0300

2022-10-06T12:15+0300

2022-10-06T12:17+0300

avrupa birliği

rusya

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AB, Ukrayna'da devam eden askeri harekat ve Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanma kararının ardından Moskova'yı hedef alan 8. yaptırım paketini onayladı.Yaptırımlar, deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini de içeriyor.

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