https://sputniknews.com.tr/20221006/ab-rusyaya-yonelik-8-yaptirim-paketini-kabul-etti-1062019012.html
AB, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketini kabul etti
AB, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketini kabul etti
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'yı hedef alan 8. yaptırım paketini onayladı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T12:15+0300
2022-10-06T12:15+0300
2022-10-06T12:17+0300
avrupa birliği
rusya
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AB, Ukrayna'da devam eden askeri harekat ve Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanma kararının ardından Moskova'yı hedef alan 8. yaptırım paketini onayladı.Yaptırımlar, deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini de içeriyor.
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avrupa birliği, rusya
AB, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketini kabul etti
12:15 06.10.2022 (güncellendi: 12:17 06.10.2022) Abone ol
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'yı hedef alan 8. yaptırım paketini onayladı.
AB, Ukrayna'da devam eden askeri harekat ve Donbass, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanma kararının ardından Moskova'yı hedef alan 8. yaptırım paketini onayladı.
Yaptırımlar, deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini de içeriyor.