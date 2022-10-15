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SON DAKİKA | Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
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Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
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amasra, bartın, maden ocağı, новый онлайн для белой редактуры
amasra, bartın, maden ocağı, новый онлайн для белой редактуры
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri, yaşadıklarını anlattı. - Sputnik Türkiye

Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

10:35 15.10.2022 (güncellendi: 11:51 15.10.2022)
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İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin hayatını kaybettiğini bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 yaralımız hastanelerde. 6'sı Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede. Bir yaralımız taburcu edildi." dedi.
Amasra'daki maden ocağında yaşananlara ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
MULTİMEDYA
Amasra'da son durum: Patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
09:43
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12:20 15.10.2022
TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.
12:19 15.10.2022
Türk Eczacılar Birliği: Üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
TÜRKİYE
Büyük Eczacı Mitingi ertelendi
12:16
12:19 15.10.2022
TBMM Başkanı Şentop, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek için Bartın'a gideceği bildirildi.
TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle bugün gerçekleştireceği Gaziantep programını iptal etti.
Meclis Başkanı Şentop, Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip edecek.
12:05 15.10.2022
Putin’den Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, "Putin, ölenlerin ailelerine taziye dileklerini ve desteğini iletti. Rus lider, yaralıların en kısa sürede iyileşmesini umduğunu ifade etti” denildi.
12:02 15.10.2022
Bakan Dönmez: Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Amasra’daki maden ocağı patlamasında kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Dönmez, “Hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. 1 isim dışında belirsizliği koruyan başka bir şahıs yok. Bu 40 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır. Arama kurtarma çalışmalarını başta taş kurumunun tahlisiye kurumlarının ekipleri yaptı. Aslında kendi arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Sizinle paylaşamayacağım üzüntülü durumlarda yaşandı. Aranan arkadaşların bulunması gibi durumlarda oldu. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarma sevinicini yaşamış olduk. Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar" dedi.
'Yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmalarımız devam ediyor'
"Belirsizliği koruyan bir arkadaşımızı arama çalışmaları devam ediyor" diyen Bakan Dönmez, "Kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz 14 kardeşimizi o bölgeden çıkarttılar. Şimdi yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmalarımız devam ediyor. Kuyubaşındayız biz. Buradan 350 metre derinlikte oldu. 2,5 kilometre uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakika öncesinde gelme şansınız yok. Bu zorluklara rağmen bu çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü tarafta 3 hafta önce burada biz bu kardeşlerimizle birlikteydik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmasın” şeklinde konuştu.
'Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz'
Bakan Bilgin ise, “Acının üzerine konuşmak çok zor. Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Bu zor dönemde ateş karşısında yerin altında mücadele eden işçi kardeşlerimize onların mücadelesine saygı duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerin acısı büyük. Emekçilerimizin böyle bir acıyla onlarla karşılaşmak, onların yanında olmak çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına ve madencilerine sabır versin, milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.
11:46 15.10.2022
İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 40 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
11:41 15.10.2022
Rus Büyükelçiliği'nden taziye mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden maden patlamasına ilişkin yapılan açıklamada olayda hayatını kaybeden maden işçileri başta olmak üzere tüm Türk halkına baş sağlığı dileklerinde bulunuldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm dost Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."
11:33 15.10.2022
EGM'den maden faciasına ilişkin 'provokatif' içerikli paylaşımlara soruşturma: 12 kişi hakkında işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Bartın Amasra'daki maden faciasına ilişkin kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığını ve 12 kişinin tespit edilerek adli işlemler yapıldığını açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
10:46 15.10.2022
Pakistan Başbakanı Şerif'ten maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için derin üzüntüsünü vurgulayarak, "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
10:35 15.10.2022
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.
Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.
10:35 15.10.2022
Maden işçisi: Türkiye'mizin başı sağ olsun
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri, yaşadıklarını anlattı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında patlamanın gerçekleştiği vardiyada çalışan madencilerin mesai arkadaşı Aydın Kalaycı, gazetecilere, bir toz bulutu ve patlamayla her tarafın birbirine karıştığını söyledi.
En çok ocakta üretim yapan arkadaşlarının etkilendiğini belirten Kalaycı, "Ben de 2 dakikayla kurtuldum, 2 dakika daha geride olsam ben de gidiyorum. Bizim su torbalarımız var, su torbaları basınçta perde görevi yapıyor, sular aşağı boşalıyor. Perde görevi yaptığı zaman benim olduğum tarafı hiç etkilemedi." diye konuştu.
Maden ocağındaki kurtarma çalışmalarında görev alan işçilerden Celal Kara da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kara, "Oraya arkadaşlarını kurtarmak için girdiğinde ne hissettin?" sorusu üzerine, "O burada anlatılmaz, çok kötü bir duygu. Hepsi genç, bekar olan arkadaşlarımız da var, evli olan arkadaşlarımız da var. Arkadaşları olarak maskelerle gittik, tedbir alarak gittik." dedi.
Müdürleri eşliğinde ocağa girdiklerini aktaran Kara, "Müdürlerimiz de ocakta. Önce tahlisiye ekipleri girdi. Bunların peşine ekip olarak biz girdik. Hiçbir şeyden korkmadık, hiçbir şeyden tereddüt etmedik. Bu şekilde girdik, mücadelemizi yaptık. 24 saatten beri buradayız zaten, uyumuyoruz, hiç uyumadık zaten. Yapacak bir şey yok. Türkiye'mizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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