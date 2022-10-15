https://sputniknews.com.tr/20221015/antalya-buyuksehir-belediyesinden-maden-kazasinda-hayatini-kaybedenlerin-cocuklarina-egitim-bursu--1062355508.html

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlama sonrası hayatını kaybeden işçilerin eğitim gören çocuklarına... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T19:07+0300

2022-10-15T19:07+0300

2022-10-15T19:09+0300

burs

maden ocağı

patlama

muhittin böcek

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062335484_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_40729a93f1d1ebc3bde3e02e0ecfcb00.jpg

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bartın'daki maden ocağında yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden işçilerin eğitim gören çocuklarına eğitim bursu verilecek.Dün akşam Bartın'da saat 18.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, maden ocağındaki patlama nedeniyle hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına belediye olarak eğitim bursu sağlayacaklarını açıkladı. 'Tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız'Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burs, maden ocağı, patlama, muhittin böcek