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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlama sonrası hayatını kaybeden işçilerin eğitim gören çocuklarına... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T19:07+0300
2022-10-15T19:09+0300
burs
maden ocağı
patlama
muhittin böcek
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bartın'daki maden ocağında yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden işçilerin eğitim gören çocuklarına eğitim bursu verilecek.Dün akşam Bartın'da saat 18.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, maden ocağındaki patlama nedeniyle hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına belediye olarak eğitim bursu sağlayacaklarını açıkladı. 'Tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız'Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
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burs, maden ocağı, patlama, muhittin böcek
burs, maden ocağı, patlama, muhittin böcek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden maden kazasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu

19:07 15.10.2022 (güncellendi: 19:09 15.10.2022)
© İHABartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© İHA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlama sonrası hayatını kaybeden işçilerin eğitim gören çocuklarına eğitim bursu vereceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bartın'daki maden ocağında yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden işçilerin eğitim gören çocuklarına eğitim bursu verilecek.
Dün akşam Bartın'da saat 18.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, maden ocağındaki patlama nedeniyle hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına belediye olarak eğitim bursu sağlayacaklarını açıkladı.

'Tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız'

Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
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