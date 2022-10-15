Amasra'da son durum: Patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarında da devam etti. TTK tahlisiye ekibinde yer alan maden teknikeri Osman Demiral, olayın tam olduğu yere gitmediklerini anlatarak, "Kuyu dibine yakın, tam orta noktada temiz havanın olduğu bir yerde istasyonumuzu kurduk. İndiğimizde basınç yoktu ama olayın olduğu zaman bir basınç varmış" dedi.