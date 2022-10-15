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Amasra'da son durum: Patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Amasra'da son durum: Patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
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maden
maden ocağı
maden faciası
kaza
recep tayyip erdoğan
fahrettin altun
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фото, amasra, bartın, maden, maden ocağı, maden faciası, kaza, recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, arama kurtarma, afad, kızılay, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü
фото, amasra, bartın, maden, maden ocağı, maden faciası, kaza, recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, arama kurtarma, afad, kızılay, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü

Amasra'da son durum: Patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

09:43 15.10.2022
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Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının içerisinde ve çevresinde, TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, polis, jandarma, sağlık ve gönüllülerden oluşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışma yürütüyor.
© AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın&#x27;ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11&#x27;inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye
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© AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

© AA

Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecek.

Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Amasra&#x27;ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecek. - Sputnik Türkiye
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© AA

Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecek.

© AA

Patlamadan sağ olarak kurtulan ve arkadaşlarını kurtarmak işçin madene tekrar giren işçiler sabaha kadar çalışmalara eşlik etti. Maden işçilerinden Muhammed Başol da mesai arkadaşlarını kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Patlamadan sağ olarak kurtulan ve arkadaşlarını kurtarmak işçin madene tekrar giren işçiler sabaha kadar çalışmalara eşlik etti. Maden işçilerinden Muhammed Başol da mesai arkadaşlarını kurtarma çalışmalarında görev aldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Patlamadan sağ olarak kurtulan ve arkadaşlarını kurtarmak işçin madene tekrar giren işçiler sabaha kadar çalışmalara eşlik etti. Maden işçilerinden Muhammed Başol da mesai arkadaşlarını kurtarma çalışmalarında görev aldı.

© AA

Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarında da devam etti. TTK tahlisiye ekibinde yer alan maden teknikeri Osman Demiral, olayın tam olduğu yere gitmediklerini anlatarak, "Kuyu dibine yakın, tam orta noktada temiz havanın olduğu bir yerde istasyonumuzu kurduk. İndiğimizde basınç yoktu ama olayın olduğu zaman bir basınç varmış" dedi.

Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarında da devam etti. TTK tahlisiye ekibinde yer alan maden teknikeri Osman Demiral, olayın tam olduğu yere gitmediklerini anlatarak, &quot;Kuyu dibine yakın, tam orta noktada temiz havanın olduğu bir yerde istasyonumuzu kurduk. İndiğimizde basınç yoktu ama olayın olduğu zaman bir basınç varmış&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarında da devam etti. TTK tahlisiye ekibinde yer alan maden teknikeri Osman Demiral, olayın tam olduğu yere gitmediklerini anlatarak, "Kuyu dibine yakın, tam orta noktada temiz havanın olduğu bir yerde istasyonumuzu kurduk. İndiğimizde basınç yoktu ama olayın olduğu zaman bir basınç varmış" dedi.

© AA

Demiral, "Ailelerine baş sağlığı diliyoruz tekrardan. Yaramız derin, yorgunuz, aileler de üzgün" ifadesini kullandı.

Demiral, &quot;Ailelerine baş sağlığı diliyoruz tekrardan. Yaramız derin, yorgunuz, aileler de üzgün&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© AA

Demiral, "Ailelerine baş sağlığı diliyoruz tekrardan. Yaramız derin, yorgunuz, aileler de üzgün" ifadesini kullandı.

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