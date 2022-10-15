Amasra'da son durum: Patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi.
Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecek.
Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecek.
Patlamadan sağ olarak kurtulan ve arkadaşlarını kurtarmak işçin madene tekrar giren işçiler sabaha kadar çalışmalara eşlik etti. Maden işçilerinden Muhammed Başol da mesai arkadaşlarını kurtarma çalışmalarında görev aldı.
Patlamadan sağ olarak kurtulan ve arkadaşlarını kurtarmak işçin madene tekrar giren işçiler sabaha kadar çalışmalara eşlik etti. Maden işçilerinden Muhammed Başol da mesai arkadaşlarını kurtarma çalışmalarında görev aldı.
Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarında da devam etti. TTK tahlisiye ekibinde yer alan maden teknikeri Osman Demiral, olayın tam olduğu yere gitmediklerini anlatarak, "Kuyu dibine yakın, tam orta noktada temiz havanın olduğu bir yerde istasyonumuzu kurduk. İndiğimizde basınç yoktu ama olayın olduğu zaman bir basınç varmış" dedi.
Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarında da devam etti. TTK tahlisiye ekibinde yer alan maden teknikeri Osman Demiral, olayın tam olduğu yere gitmediklerini anlatarak, "Kuyu dibine yakın, tam orta noktada temiz havanın olduğu bir yerde istasyonumuzu kurduk. İndiğimizde basınç yoktu ama olayın olduğu zaman bir basınç varmış" dedi.
Demiral, "Ailelerine baş sağlığı diliyoruz tekrardan. Yaramız derin, yorgunuz, aileler de üzgün" ifadesini kullandı.
Demiral, "Ailelerine baş sağlığı diliyoruz tekrardan. Yaramız derin, yorgunuz, aileler de üzgün" ifadesini kullandı.