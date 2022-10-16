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İYİ Parti lideri Akşener: Devlet, şehitlerimizin ailelerini yalnız bırakmayacaktır
İYİ Parti lideri Akşener: Devlet, şehitlerimizin ailelerini yalnız bırakmayacaktır
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Akşener, "Şehitlerimizin... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T03:44+0300
2022-10-16T03:48+0300
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meral akşener
bartın
amasra
maden
patlama
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Beraberindeki heyetle maden ocağına gelerek incelemelerde bulunan Akşener, yetkililerden bilgi aldı. Çok acı ve insanın yüreğini dağlayan bir hadisenin ardından buraya geldiklerini belirten Akşener, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. Akşener, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221016/chpli-gokcen-partisini-elestirdi-maden-sehidi-diye-bir-sey-yok-1062364767.html
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meral akşener, bartın, amasra, maden, patlama
meral akşener, bartın, amasra, maden, patlama

İYİ Parti lideri Akşener: Devlet, şehitlerimizin ailelerini yalnız bırakmayacaktır

03:44 16.10.2022 (güncellendi: 03:48 16.10.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın’ın Amasra ilçesinde patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu. Akşener, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın’ın Amasra ilçesinde patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu. Akşener, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AA
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Akşener, "Şehitlerimizin ailelerini devlet yalnız bırakmayacaktır, ne lazımsa yapacaktır" dedi.
Beraberindeki heyetle maden ocağına gelerek incelemelerde bulunan Akşener, yetkililerden bilgi aldı.
Çok acı ve insanın yüreğini dağlayan bir hadisenin ardından buraya geldiklerini belirten Akşener, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür etti. Akşener, şunları kaydetti:
"Bundan sonraki fasılda şehitlerimizin ailelerini, bu ülkenin kurumsal yapısı, devleti, elbette onları yalnız bırakmayacaktır, ne lazımsa yapacaktır. Dün haber aldığımız andan itibaren Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz Bey'in başkanlığında Konya Milletvekilimiz Fahrettin Yokuş ve Ankara Milletvekilimiz İbrahim Halil Oral ile bir ekip kuruldu. Onlar gece geldiler buraya. Sabah da ben yola çıktım İstanbul'dan. Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanımız ve yan şehirlerin il başkanıyla beraber buraya geldik. Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere taziyeye gittik. Şimdi de burayı gördük. Sizin aracılığınızla tekrar söylüyorum; arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese, madencilerimize, gönüllülerimize ve bütün ekiplere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ailelerimize, milletimize tekrar sabır diliyorum, baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize de inşallah Peygamber Efendimize komşu olmalarına dair en kalpten dualarımızı iletiyoruz. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
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CHP'li Gökçen partisini eleştirdi: 'Maden şehidi' diye bir şey yok
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