https://sputniknews.com.tr/20221015/cumhurbaskani-erdogan-maden-patlamasinda-hayatini-kaybeden-rahman-ozcelikin-cenezesine-katiliyor-1062353733.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T16:48+0300

2022-10-15T16:48+0300

2022-10-15T17:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Cenazede konuşan Erdoğan, "Rabbime hamdediyorum, dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık. Yaralılarımız var, onların takipçisiyiz. Bir şey daha söyleyeyim, bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır. Bu mirasa bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Değerli kardeşlerim Diyanet İşleri Başkanımız zaten tezkireyi yaptı. Hep birlikte haklarımızı helal ettik. İnşallah başta aile olmak üzere bizleri de Rabbim sevgili habibine bu şehitleriyle beraber komşu eder. Onun için de birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. İşte dünya bu, görüyorsunuz. Bu dünyada birbirimizi kırmak, birbirimizi gücendirmek, bunlar asla bizde olmamalı. Bir müslüman bu noktada tüm hassasiyetini ortaya koymalı. Zira müslüman o kimsedir ki elinden, dilinden, diğer müslümanlar da emindir. İnşallah bu şekilde hayatınızı sürdürünüz. Rabbim yar, yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan