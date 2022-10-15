https://sputniknews.com.tr/20221015/saglik-bakani-koca-tedavileri-devam-eden-madencilere-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1062356333.html

Bakan Koca'dan tedavileri süren madencilere dair açıklama: 6 hastadan 5'i solunum cihazına bağlı

Bakan Koca'dan tedavileri süren madencilere dair açıklama: 6 hastadan 5'i solunum cihazına bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanarak İstanbul'a getirilen madencilere ilişkin "6 hastamızın 5'inin durumları ciddi. 5'i de... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T20:17+0300

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fahrettin koca

maden ocağı

maden faciası

bartın

türkiye

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Sağlık Bakanı Koca, Amasra'da meydana gelen maden patlamasında yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralı madencileri ziyaret etti.Ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yapan Koca, maden patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Koca, "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi, solunum cihazına bağlı olan bir hastamız yok. Zannediyorum 2 veya 3 gün içinde taburcu edebiliriz" dedi.Patlama bölgesinden 5'i yanık, 1'i ise karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle 6 hastanın ambulans uçakla en geniş imkanlara sahip olan merkeze getirildiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu:Koca, hastaların hassasiyetle kontrol edildiğini kaydederek, "Ben de yakından takip ediyorum, Cumhurbaşkanımız da özellikle her hastamızı yakından takip ediyor ve bu anlamda bilgi almakta. Önümüzdeki 3-4 gün biraz daha yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek" diye konuştu.Karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastanın solunum cihazına bağlı olmadığı bilgisini veren Bakan Koca, "Genel durumu daha iyi. Kendisiyle hatta konuştuk ama önümüzdeki 3-4 gün yüksek basınçlı oksijen tedavisine cevabı ile, dün bir kez yapıldı. Bugün durumu daha iyi" diye konuştu.

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fahrettin koca, maden ocağı, maden faciası, bartın