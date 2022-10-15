https://sputniknews.com.tr/20221015/kilicdaroglu-amasrada-insanlarin-can-guvenligini-saglamak-devletin-gorevidir-1062354973.html

Kılıçdaroğlu Amasra'da: İnsanların can güvenliğini sağlamak, devletin görevidir

Kılıçdaroğlu Amasra'da: İnsanların can güvenliğini sağlamak, devletin görevidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu insanların can... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T18:31+0300

2022-10-15T18:31+0300

2022-10-15T18:35+0300

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

amasra

maden ocağı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu. Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi.Bir cenaze törenine katıldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Yahu arkadaşlar, gerçekten öfke doluyum. Gerçekten üzgünüm. Yahu biz 21. yüzyıldayız arkadaşlar, 21. yüzyılda... Bir yılbaşı gecesini, maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek için, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliğini sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir. Ya 21. yüzyılda Soma'yı unutmadık, Ermenek'i unutmadık" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, 41 işçinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Yahu neden bu maden kazaları sadece Türkiye'de oluyor? Ya dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. 'Önlem alacağız.' diyorlar. Ya arkadaşlar, siz 20 yıldır neredesiniz? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu arkadaşlar ya? Emin olun, üzülüyorum ya. Yazıktır, günahtır ya" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, amasra, maden ocağı