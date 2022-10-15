https://sputniknews.com.tr/20221015/kilicdaroglu-amasrada-insanlarin-can-guvenligini-saglamak-devletin-gorevidir-1062354973.html
Kılıçdaroğlu Amasra'da: İnsanların can güvenliğini sağlamak, devletin görevidir
Kılıçdaroğlu Amasra'da: İnsanların can güvenliğini sağlamak, devletin görevidir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu insanların can... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T18:31+0300
2022-10-15T18:31+0300
2022-10-15T18:35+0300
kemal kılıçdaroğlu
türkiye
amasra
maden ocağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062355102_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_636f27b7d960f24dc1abd51cbe0eb5d2.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu. Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi.Bir cenaze törenine katıldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Yahu arkadaşlar, gerçekten öfke doluyum. Gerçekten üzgünüm. Yahu biz 21. yüzyıldayız arkadaşlar, 21. yüzyılda... Bir yılbaşı gecesini, maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek için, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliğini sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir. Ya 21. yüzyılda Soma'yı unutmadık, Ermenek'i unutmadık" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, 41 işçinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Yahu neden bu maden kazaları sadece Türkiye'de oluyor? Ya dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. 'Önlem alacağız.' diyorlar. Ya arkadaşlar, siz 20 yıldır neredesiniz? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu arkadaşlar ya? Emin olun, üzülüyorum ya. Yazıktır, günahtır ya" ifadelerini kullandı.
türkiye
amasra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062355102_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_4e0701d32974a8e5004660721dd989bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, amasra, maden ocağı
kemal kılıçdaroğlu, amasra, maden ocağı
Kılıçdaroğlu Amasra'da: İnsanların can güvenliğini sağlamak, devletin görevidir
18:31 15.10.2022 (güncellendi: 18:35 15.10.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu insanların can güvenliğini sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu. Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi.
Bir cenaze törenine katıldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Yahu arkadaşlar, gerçekten öfke doluyum. Gerçekten üzgünüm. Yahu biz 21. yüzyıldayız arkadaşlar, 21. yüzyılda... Bir yılbaşı gecesini, maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek için, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliğini sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir. Ya 21. yüzyılda Soma'yı unutmadık, Ermenek'i unutmadık" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, 41 işçinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Yahu neden bu maden kazaları sadece Türkiye'de oluyor? Ya dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. 'Önlem alacağız.' diyorlar. Ya arkadaşlar, siz 20 yıldır neredesiniz? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu arkadaşlar ya? Emin olun, üzülüyorum ya. Yazıktır, günahtır ya" ifadelerini kullandı.