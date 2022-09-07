https://sputniknews.com.tr/20220907/putin-erdogan-ile-ukraynadaki-tahilin-gonderilecegi-ulkelerin-sinirlandirilmasini-gorusebilirim-1060905247.html

Putin: Erdoğan ile Ukrayna’daki tahılın gönderileceği ülkelerin sınırlandırılmasını görüşebilirim

Putin: Erdoğan ile Ukrayna’daki tahılın gönderileceği ülkelerin sınırlandırılmasını görüşebilirim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden çıkamaması hâlinde bir gıda krizine sebep olabileceği söylenen Ukrayna tahılının çoğunun, gelişmekte olan ülkeler... 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T11:31+0300

2022-09-07T11:31+0300

2022-09-07T12:40+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

tahıl

doğu ekonomi forumu

doğalgaz

kuzey akım

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Rusya lideri Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’ndaki açıklamasında, “Türkiye’yi arabulucu ülke olarak dışarıda tutarsak, Ukrayna’dan çıkan tahılın hemen hemen hepsi, en yoksul olan gelişmekte ülkelere değil AB ülkelerine gönderiliyor” dedi. Putin, “Böyle sürerse sadece dünyadaki gıda sorunlarının boyutunun büyüdüğünü görürüz” uyarısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna’daki tahılın gönderileceği ülkelerin sınırlandırılması konusunu görüşebileceğini ekledi. RİA Novosti, diplomatik kaynaklarında dayandırdığı haberinde, Putin ile Erdoğan’ın 15-16 Eylül’de Semerkant’ta düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında bu konuyu görüşebileceklerini yazdı.'Rusya’nın enerjiyi silah olarak kullandığını söylüyorlar, bir saçmalık daha'Öte yandan Rusya Devlet Başkanı, Vladivostok’tak açıklamalarında, ülkesinin enerjiyi silah olarak kullandığı suçlamalarını da reddetti. Putin, “Rusya’nın enerjiyi silah olarak kullandığını söylüyorlar. Bir saçmalık daha! Nasıl bir silah kullanıyormuşuz? Talepler doğrultusunda talep edildiği kadar enerji tedarik ediyoruz” ifadelerini kullandı. 'Bize türbin verin ve yarın Kuzey Akım-1 boru hattından gaz akışını başlatalım'Rusya lideri, Gazprom’un gaz akışını durdurduğu Kuzey Akım-1 boru hattına ilişkin ise, Alman Siemens üretimi boru hattı türbininin kendilerine hâlâ teslim edilmemiş olmasına atıfla, “Bize türbini verin ve yarın Kuzey Akım-1 boru hattından gaz akışını başlatalım. Fakat vermiyorlar” dedi. Putin, Rus gazının Avrupa’ya ulaşımının kısıtlanmış olmasıyla ilgili olarak, Kiev’in Rus gazının Ukrayna üstünden transit geçisini sınırlandırdığını, Polonya’nın Belarus üstünden sevkiyatı durdurduğunu ve Avrupa’nın da Gazprom’u, boru hattı türbinini Kuzey Akım-1 için faaliyete geçirmesini imkansız bir pozisyona soktuğunu kaydetti.Rusya lideri şöyle devam etti: “Koronavirüs pandemisinin yerini, dünyanın tamamını etkileyecek başka küresel tehditler aldı. Bunu söylerken, Batı’daki yaptırım telaşından; kendi davranış biçimlerini başka ülkelere kabul ettirmek, onları bağımsızlıklarından yoksun bırakmak ve onları kendi iradelerine itaat ettirmek için hiç de örtük olmadan ortaya koydukları saldırgan girişimlerden bahsediyorum.” Bununla beraber Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinin dünyadaki rolünün ciddi anlamda arttığını kaydeden Putin, “Bölgedeki ortaklık ilişkileri insanlarımız için oldukça büyük yeni fırsatlar yaratacak” değerlendirmesini yaptı.'Üst limit belirlemek de başka bir aptallık'Rusya Devlet Başkanı, AB’nin Rus gazı ve petrolü fiyatı için bir üst limit belirlemek istemesini ‘aptallık’ olarak niteledi: “Bu da başka bir aptallık, pazara uygun olmayan, geleceği olmayan yeni bir karar. Zira ticaretteki her sınırlama sadece fiyatların artmasına neden olur. Biz her daim uzun süreli sözleşmeleri temel aldık, zira herkes istikrarın süreceğine inanmak ister. Onlarsa spot fiyatlarda ısrarcı oldu ve aptalca kararlar aldılar. Fiyatlar 3 bin euro’ya fırladı. Şimdi ise bu durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünüyorlar.”

https://sputniknews.com.tr/20220905/kuzey-akim-hatti-durdu-avrupada-dogalgaz-fiyatlari-yuzde-30-artti--1060813080.html

https://sputniknews.com.tr/20220902/g7-ulkelerinden-rus-petrolu-karari--1060731447.html

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rusya, ukrayna, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, tahıl, doğu ekonomi forumu, doğalgaz, kuzey akım