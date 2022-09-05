Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Donbass’taki trajedinin sorumlusu Ukrayna’daki neo-Nazi rejimdir
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/kuzey-akim-hatti-durdu-avrupada-dogalgaz-fiyatlari-yuzde-30-artti--1060813080.html
Kuzey Akım hattı durdu, Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 30 arttı
Kuzey Akım hattı durdu, Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 30 arttı
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, bu sabah saatlerinde yüzde 30'luk sert bir artışla yeniden 2 bin 900 seviyelerini gördü. Kremlin Sözcüsü Peskov doğalgaz... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T12:35+0300
2022-09-05T13:29+0300
avrupa'da enerji krizi
gazprom
avrupa
rusya
doğalgaz
kuzey akım
kremlin
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060813413_16:0:848:468_1920x0_80_0_0_37dcf5528d4b068d6a0383e144d6f083.jpg
Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Gazprom şirketi karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi Avrupa'daki halkları etkilemeye devam ediyor. Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatın durması sonrası haftanın ilk işlem gününün başlarında yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Gaz fiyatları, yüzde 30'luk artışın ardından 2 bin 900 seviyelerini yeniden gördü. Rus devlet enerji şirketi Gazprom, cuma günü türbinlerden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını belirsiz süreliğine tamamen durdurduğunu duyurmuştu. Daha önce Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda Siemens uzmanlarıyla birlikte yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle, 31 Ağustos’ta Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını üç gün süreyle durdurduğunu açıklamıştı.Peskov: Yaptırımlar olduğu sürece, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatındaki sorunlar devam edecek Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım boru hattındaki türbinlerin bakımını engelleyen yaptırımlar kaldırılana dek bu hat üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatındaki sorunların süreceğini ifade etti. Doğalgaz sevkiyatındaki sorunların Almanya ve İngiltere de dahil Batılı ülkelerin Rusya'ya ve bir dizi Rus şirketine uyguladığı yaptırımlardan kaynaklandığını vurgulayan Peskov, sevkiyat sorunlarına yol açan başka neden bulunmadığını kaydetti. Şu anda tek bir türbinin çalışır durumda olduğuna dikkat çeken Peskov, onda da arızalar yaşandığını ve bu durumun sevkiyatın durmasına yol açtığını vurguladı. Peskov, Kuzey Akım üzerinden pompalanacak gaz hacimlerini AB için yedekleme imkanının da yaptırımlar nedeniyle bulunmadığını belirterek şu anda oluşan durumun kaynağının tümüyle Batı yaptırımları olduğunun altını çizdi. Yaptırımların dolaylı sonucu olarak Avrupa'da şirketlerin ve insanların daha kötü durumda olduğunu, yaşam standardının düştüğünü söyleyen Peskov, bunun da kaçınılmaz olarak Avrupa'daki yönetimlerle ilgili soru işaretleri doğuracağını ifade etti. Peskov'a G7 maliye bakanlarının Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına karar vermesi sonrası Rusya'nın bu karara hemen mi, yoksa karar yürürlüğe girdikten sonra mı karşılık vereceği soruldu. Peskov, Rusya'nın petrol sevkiyatını kısıtlamasının ancak cevabi önlem olabileceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
https://sputniknews.com.tr/20220902/g7-ulkelerinden-rus-petrolu-karari--1060731447.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060813413_120:0:744:468_1920x0_80_0_0_769d3999ad5efc477e297d400063bc76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gazprom, avrupa, rusya, doğalgaz, kuzey akım, kremlin, dmitriy peskov
gazprom, avrupa, rusya, doğalgaz, kuzey akım, kremlin, dmitriy peskov

Kuzey Akım hattı durdu, Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 30 arttı

12:35 05.09.2022 (güncellendi: 13:29 05.09.2022)
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa'da doğalgaz fiyatları, bu sabah saatlerinde yüzde 30'luk sert bir artışla yeniden 2 bin 900 seviyelerini gördü. Kremlin Sözcüsü Peskov doğalgaz tedarikindeki sorunlar için Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını işaret etti.
Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Gazprom şirketi karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi Avrupa'daki halkları etkilemeye devam ediyor.
Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatın durması sonrası haftanın ilk işlem gününün başlarında yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Gaz fiyatları, yüzde 30'luk artışın ardından 2 bin 900 seviyelerini yeniden gördü.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, cuma günü türbinlerden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını belirsiz süreliğine tamamen durdurduğunu duyurmuştu.
Daha önce Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda Siemens uzmanlarıyla birlikte yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle, 31 Ağustos’ta Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını üç gün süreyle durdurduğunu açıklamıştı.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
DÜNYA
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
2 Eylül, 20:27

Peskov: Yaptırımlar olduğu sürece, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatındaki sorunlar devam edecek

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım boru hattındaki türbinlerin bakımını engelleyen yaptırımlar kaldırılana dek bu hat üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatındaki sorunların süreceğini ifade etti.
Doğalgaz sevkiyatındaki sorunların Almanya ve İngiltere de dahil Batılı ülkelerin Rusya'ya ve bir dizi Rus şirketine uyguladığı yaptırımlardan kaynaklandığını vurgulayan Peskov, sevkiyat sorunlarına yol açan başka neden bulunmadığını kaydetti.
Şu anda tek bir türbinin çalışır durumda olduğuna dikkat çeken Peskov, onda da arızalar yaşandığını ve bu durumun sevkiyatın durmasına yol açtığını vurguladı.
Peskov, Kuzey Akım üzerinden pompalanacak gaz hacimlerini AB için yedekleme imkanının da yaptırımlar nedeniyle bulunmadığını belirterek şu anda oluşan durumun kaynağının tümüyle Batı yaptırımları olduğunun altını çizdi.
Yaptırımların dolaylı sonucu olarak Avrupa'da şirketlerin ve insanların daha kötü durumda olduğunu, yaşam standardının düştüğünü söyleyen Peskov, bunun da kaçınılmaz olarak Avrupa'daki yönetimlerle ilgili soru işaretleri doğuracağını ifade etti.
Peskov'a G7 maliye bakanlarının Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına karar vermesi sonrası Rusya'nın bu karara hemen mi, yoksa karar yürürlüğe girdikten sonra mı karşılık vereceği soruldu. Peskov, Rusya'nın petrol sevkiyatını kısıtlamasının ancak cevabi önlem olabileceğini belirtti.
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
G7, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayacak
2 Eylül, 16:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала