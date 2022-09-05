https://sputniknews.com.tr/20220905/kuzey-akim-hatti-durdu-avrupada-dogalgaz-fiyatlari-yuzde-30-artti--1060813080.html

Kuzey Akım hattı durdu, Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 30 arttı

Kuzey Akım hattı durdu, Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 30 arttı

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, bu sabah saatlerinde yüzde 30'luk sert bir artışla yeniden 2 bin 900 seviyelerini gördü. Kremlin Sözcüsü Peskov doğalgaz... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T12:35+0300

2022-09-05T12:35+0300

2022-09-05T13:29+0300

avrupa'da enerji krizi

gazprom

avrupa

rusya

doğalgaz

kuzey akım

kremlin

dmitriy peskov

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Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Gazprom şirketi karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi Avrupa'daki halkları etkilemeye devam ediyor. Londra merkezli ICE borsasının verilerine göre Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Kuzey Akım doğalgaz boru hattından sevkiyatın durması sonrası haftanın ilk işlem gününün başlarında yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Gaz fiyatları, yüzde 30'luk artışın ardından 2 bin 900 seviyelerini yeniden gördü. Rus devlet enerji şirketi Gazprom, cuma günü türbinlerden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını belirsiz süreliğine tamamen durdurduğunu duyurmuştu. Daha önce Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda Siemens uzmanlarıyla birlikte yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle, 31 Ağustos’ta Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını üç gün süreyle durdurduğunu açıklamıştı.Peskov: Yaptırımlar olduğu sürece, Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatındaki sorunlar devam edecek Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım boru hattındaki türbinlerin bakımını engelleyen yaptırımlar kaldırılana dek bu hat üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatındaki sorunların süreceğini ifade etti. Doğalgaz sevkiyatındaki sorunların Almanya ve İngiltere de dahil Batılı ülkelerin Rusya'ya ve bir dizi Rus şirketine uyguladığı yaptırımlardan kaynaklandığını vurgulayan Peskov, sevkiyat sorunlarına yol açan başka neden bulunmadığını kaydetti. Şu anda tek bir türbinin çalışır durumda olduğuna dikkat çeken Peskov, onda da arızalar yaşandığını ve bu durumun sevkiyatın durmasına yol açtığını vurguladı. Peskov, Kuzey Akım üzerinden pompalanacak gaz hacimlerini AB için yedekleme imkanının da yaptırımlar nedeniyle bulunmadığını belirterek şu anda oluşan durumun kaynağının tümüyle Batı yaptırımları olduğunun altını çizdi. Yaptırımların dolaylı sonucu olarak Avrupa'da şirketlerin ve insanların daha kötü durumda olduğunu, yaşam standardının düştüğünü söyleyen Peskov, bunun da kaçınılmaz olarak Avrupa'daki yönetimlerle ilgili soru işaretleri doğuracağını ifade etti. Peskov'a G7 maliye bakanlarının Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına karar vermesi sonrası Rusya'nın bu karara hemen mi, yoksa karar yürürlüğe girdikten sonra mı karşılık vereceği soruldu. Peskov, Rusya'nın petrol sevkiyatını kısıtlamasının ancak cevabi önlem olabileceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html

https://sputniknews.com.tr/20220902/g7-ulkelerinden-rus-petrolu-karari--1060731447.html

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gazprom, avrupa, rusya, doğalgaz, kuzey akım, kremlin, dmitriy peskov