https://sputniknews.com.tr/20220902/g7-ulkelerinden-rus-petrolu-karari--1060731447.html
G7 ülkelerinden Rus petrolü kararı
G7 ülkelerinden Rus petrolü kararı
G7 ülkelerinin maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya karar verdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T16:24+0300
2022-09-02T16:24+0300
2022-09-02T16:39+0300
avrupa'da enerji krizi
g7
petrol
rusya
fiyat
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G7 maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Rusya'nın gelirlerini azaltmayı hedef alan bu kararla ilgili yayınlanan bildiride, "Tüm ülkeleri fiyat sınırı konusunda girdi sağlamaya ve önemli tedbirler uygulamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. JP Morgan: 380 dolara yükselebilirABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Rusya'nın bu kararı misillemede bulunması halinde petrol fiyatının varil başına 380 dolara yükselebileceği uyarısı yaptı.Kremlin: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanırsa petrol piyasaları istikrarsızlaşır Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne tavan fiyat getirmesi halinde bunun petrol piyasalarında önemli bir istikrarsızlığa yol açacağını belirtmişti.Rusya karşıtı önlemler nedeniyle Avrupalıların çoğu ABD'den olmak üzere son derece yüksek fiyatlara sıvılaştırılmış gaz aldığını, ABD'li şirketlerin zenginleşirken Avrupa nüfusunun fakirleştiğini kaydeden Peskov, tavan fiyat uygulaması gibi saçma kararların petrol sektöründe nelere yol açacağını hep birlikte göreceklerini ifade etmişti.
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g7, petrol, rusya, fiyat
G7 ülkelerinden Rus petrolü kararı
16:24 02.09.2022 (güncellendi: 16:39 02.09.2022) Abone ol
G7 ülkelerinin maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya karar verdi.
G7 maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.
Rusya'nın gelirlerini azaltmayı hedef alan bu kararla ilgili yayınlanan bildiride, "Tüm ülkeleri fiyat sınırı konusunda girdi sağlamaya ve önemli tedbirler uygulamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
JP Morgan: 380 dolara yükselebilir
ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Rusya'nın bu kararı misillemede bulunması halinde petrol fiyatının varil başına 380 dolara yükselebileceği uyarısı yaptı.
Kremlin: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanırsa petrol piyasaları istikrarsızlaşır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne tavan fiyat getirmesi halinde bunun petrol piyasalarında önemli bir istikrarsızlığa yol açacağını belirtmişti.
Rusya karşıtı önlemler nedeniyle Avrupalıların çoğu ABD'den olmak üzere son derece yüksek fiyatlara sıvılaştırılmış gaz aldığını, ABD'li şirketlerin zenginleşirken Avrupa nüfusunun fakirleştiğini kaydeden Peskov, tavan fiyat uygulaması gibi saçma kararların petrol sektöründe nelere yol açacağını hep birlikte göreceklerini ifade etmişti.