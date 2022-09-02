Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T20:27+0300
2022-09-02T20:29+0300
gazporm
dünya
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_0:342:2906:1977_1920x0_80_0_0_eee77f1f23a508a569a01ee66953e8a1.jpg
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin Federal Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi’nden (Rostehnadzor) Kuzey Akım türbininde arıza meydana geldiğine dair bir uyarı aldığını ve arıza giderilinceye kadar gaz akışının tamamen durdurulduğu belirtildi.Şirket yetkililerinin Siemens'e türbindeki arızanın giderilmesi için bir mektup gönderdiği kaydedildi.Daha önce Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda Siemens uzmanlarıyla birlikte yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle, 31 Ağustos’ta Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını üç gün süreyle durdurduğunu açıklamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_84b6f79026932625a49c6ba97acebd58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gazporm, doğalgaz
gazporm, doğalgaz

Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu

20:27 02.09.2022 (güncellendi: 20:29 02.09.2022)
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
Abone olTelegram
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu duyurdu.
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin Federal Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi’nden (Rostehnadzor) Kuzey Akım türbininde arıza meydana geldiğine dair bir uyarı aldığını ve arıza giderilinceye kadar gaz akışının tamamen durdurulduğu belirtildi.
Şirket yetkililerinin Siemens'e türbindeki arızanın giderilmesi için bir mektup gönderdiği kaydedildi.
Daha önce Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda Siemens uzmanlarıyla birlikte yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle, 31 Ağustos’ta Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını üç gün süreyle durdurduğunu açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала