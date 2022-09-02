https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html

Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu

Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T20:27+0300

2022-09-02T20:27+0300

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gazporm

dünya

doğalgaz

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Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin Federal Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi’nden (Rostehnadzor) Kuzey Akım türbininde arıza meydana geldiğine dair bir uyarı aldığını ve arıza giderilinceye kadar gaz akışının tamamen durdurulduğu belirtildi.Şirket yetkililerinin Siemens'e türbindeki arızanın giderilmesi için bir mektup gönderdiği kaydedildi.Daha önce Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda Siemens uzmanlarıyla birlikte yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle, 31 Ağustos’ta Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını üç gün süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

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