https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T20:27+0300
2022-09-02T20:27+0300
2022-09-02T20:29+0300
gazporm
dünya
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_0:342:2906:1977_1920x0_80_0_0_eee77f1f23a508a569a01ee66953e8a1.jpg
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin Federal Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi’nden (Rostehnadzor) Kuzey Akım türbininde arıza meydana geldiğine dair bir uyarı aldığını ve arıza giderilinceye kadar gaz akışının tamamen durdurulduğu belirtildi.Şirket yetkililerinin Siemens'e türbindeki arızanın giderilmesi için bir mektup gönderdiği kaydedildi.Daha önce Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda Siemens uzmanlarıyla birlikte yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle, 31 Ağustos’ta Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını üç gün süreyle durdurduğunu açıklamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_84b6f79026932625a49c6ba97acebd58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazporm, doğalgaz
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
20:27 02.09.2022 (güncellendi: 20:29 02.09.2022) Abone ol
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu duyurdu.
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin Federal Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi’nden (Rostehnadzor) Kuzey Akım türbininde arıza meydana geldiğine dair bir uyarı aldığını ve arıza giderilinceye kadar gaz akışının tamamen durdurulduğu belirtildi.
Şirket yetkililerinin Siemens'e türbindeki arızanın giderilmesi için bir mektup gönderdiği kaydedildi.
Daha önce Gazprom, Portovaya kompresör istasyonunda Siemens uzmanlarıyla birlikte yürütülecek bakım çalışmaları nedeniyle, 31 Ağustos’ta Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz akışını üç gün süreyle durdurduğunu açıklamıştı.