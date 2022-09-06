https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-ve-cin-dogalgaz-alim-satim-islemlerini-yerel-para-birimleri-ustunden-yapacak-1060864756.html
Rusya ve Çin, doğalgaz alım satım işlemlerini yerel para birimleri üstünden yapacak
Rusya ve Çin, doğalgaz alım satım işlemlerini yerel para birimleri üstünden yapacak
Rus Gazprom ile Çin’in CNPC şirketi, doğalgaz alım satım işlemlerini yerel para birimleri ruble ve yuan üstünden yapılması için tamamlayıcı bir anlaşma... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T14:44+0300
2022-09-06T14:44+0300
2022-09-06T15:03+0300
ekonomi
rusya
çin
doğalgaz
yuan
ruble
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Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin, CNPC ile Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) doğalgaz boru hattı üstünden Çin ile yapılan doğalgaz alım satım işlemlerinde ruble ve yuan kullanmak üzere anlaştığı kaydedildi. Söz konusu anlaşmanın, Sila Sibiri için yapılan uzun vadeli anlaşmaya ek olarak imzalanan bir protokol ile sağlandığı belirtildi.Daha önce Rusya, kendisine Ukrayna operasyonu yüzünden yaptırım uygulayan ve bu nedenle ‘hasım ülkeler listesine’ aldığı alıcıların, Rus doğalgazı için yapacakları ödemeleri ruble üstünden gerçekleştirmelerini şart koşmuştu. Rusya, Türkiye’ye tedarik ettiği gaz için yapılacak ödemelerin de kısmen ruble ile yapılması için anlaşma sağladı.
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rusya, çin, doğalgaz, yuan, ruble
rusya, çin, doğalgaz, yuan, ruble
Rusya ve Çin, doğalgaz alım satım işlemlerini yerel para birimleri üstünden yapacak
14:44 06.09.2022 (güncellendi: 15:03 06.09.2022) Abone ol
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Rus Gazprom ile Çin’in CNPC şirketi, doğalgaz alım satım işlemlerini yerel para birimleri ruble ve yuan üstünden yapılması için tamamlayıcı bir anlaşma imzaladı.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin, CNPC ile Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) doğalgaz boru hattı üstünden Çin ile yapılan doğalgaz alım satım işlemlerinde ruble ve yuan kullanmak üzere anlaştığı kaydedildi.
Söz konusu anlaşmanın, Sila Sibiri için yapılan uzun vadeli anlaşmaya ek olarak imzalanan bir protokol ile sağlandığı belirtildi.
Daha önce Rusya, kendisine Ukrayna operasyonu yüzünden yaptırım uygulayan ve bu nedenle ‘hasım ülkeler listesine’ aldığı alıcıların, Rus doğalgazı için yapacakları ödemeleri ruble üstünden gerçekleştirmelerini şart koşmuştu. Rusya, Türkiye’ye tedarik ettiği gaz için yapılacak ödemelerin de kısmen ruble ile yapılması için anlaşma sağladı.