https://sputniknews.com.tr/20220906/rusya-ve-cin-dogalgaz-alim-satim-islemlerini-yerel-para-birimleri-ustunden-yapacak-1060864756.html

Rusya ve Çin, doğalgaz alım satım işlemlerini yerel para birimleri üstünden yapacak

Rusya ve Çin, doğalgaz alım satım işlemlerini yerel para birimleri üstünden yapacak

Rus Gazprom ile Çin’in CNPC şirketi, doğalgaz alım satım işlemlerini yerel para birimleri ruble ve yuan üstünden yapılması için tamamlayıcı bir anlaşma... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T14:44+0300

2022-09-06T14:44+0300

2022-09-06T15:03+0300

ekonomi

rusya

çin

doğalgaz

yuan

ruble

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Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin, CNPC ile Sila Sibiri (Sibirya’nın Gücü) doğalgaz boru hattı üstünden Çin ile yapılan doğalgaz alım satım işlemlerinde ruble ve yuan kullanmak üzere anlaştığı kaydedildi. Söz konusu anlaşmanın, Sila Sibiri için yapılan uzun vadeli anlaşmaya ek olarak imzalanan bir protokol ile sağlandığı belirtildi.Daha önce Rusya, kendisine Ukrayna operasyonu yüzünden yaptırım uygulayan ve bu nedenle ‘hasım ülkeler listesine’ aldığı alıcıların, Rus doğalgazı için yapacakları ödemeleri ruble üstünden gerçekleştirmelerini şart koşmuştu. Rusya, Türkiye’ye tedarik ettiği gaz için yapılacak ödemelerin de kısmen ruble ile yapılması için anlaşma sağladı.

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