https://sputniknews.com.tr/20220906/isvicrede-enerji-kitligi-yasanirsa-tasarruf-tedbirlerine-uymayanlar-hapse-girecek-1060856413.html
İsviçre'de enerji kıtlığı yaşanırsa tasarruf tedbirlerine uymayanlar hapse girecek
İsviçre'de enerji kıtlığı yaşanırsa tasarruf tedbirlerine uymayanlar hapse girecek
Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T12:02+0300
2022-09-06T12:02+0300
2022-09-06T12:11+0300
avrupa'da enerji krizi
isviçre
elektrik
enerji
avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)
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İsviçre'de Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğalgaz bulunmaması durumunda doğalgaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi. Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı.Ekonomi Bakanı: Polis devleti değiliz ama teftişler yapılacak Konuya ilişkin basına konuşan İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Biz polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek" ifadelerini kullandı. Enerji krizi, CERN'in çalışmalarını da durdurabilir Öte yandan İsviçre'deki enerji krizinin, ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği belirtildi. Wall Street Journal gazetesine konuşan CERN'in enerji yönetimi sorumlusu Serge Claudet, ülkede elektrik sıkıntısının krize evirilmesi halinde, merkezdeki mevcut deney faaliyetlerinin bir süreliğine durdurulmasına dair plan taslağı hazırladıklarını açıkladı. İsviçre'nin Cenevre kentinin Fransa sınırı yakınlarında yer alan CERN, deney çalışmalarının yoğunlaştığı sırada 200 megavat elektrik tüketiyor. Doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet arama çalışmalarını sürdürmek için inşa edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) da CERN'de çalıştırılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/avrupada-enerji-krizi-italyada-bir-restoran-mum-yakmaya-basladi--1060821870.html
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isviçre, elektrik, enerji, avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)
isviçre, elektrik, enerji, avrupa nükleer araştırma merkezi (cern)
İsviçre'de enerji kıtlığı yaşanırsa tasarruf tedbirlerine uymayanlar hapse girecek
12:02 06.09.2022 (güncellendi: 12:11 06.09.2022) Abone ol
Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı uyarısı yapıldı.
İsviçre'de Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğalgaz bulunmaması durumunda doğalgaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi.
Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.
Enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanların 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılabileceği vurgulandı.
Ekonomi Bakanı: Polis devleti değiliz ama teftişler yapılacak
Konuya ilişkin basına konuşan İsviçre'nin eski Konfederasyon Başkanı ve mevcut Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, tasarruf tedbirlerinin polis tarafından denetlenmesi ihtimali hakkında, "Biz polis devleti değiliz. Tedbirlerin kontrolü için polis her eve girmeyecek fakat seçilen bazı noktalar teftiş edilecek" ifadelerini kullandı.
Enerji krizi, CERN'in çalışmalarını da durdurabilir
Öte yandan İsviçre'deki enerji krizinin, ülkede faaliyet gösteren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) deneylerin durmasına yol açabileceği belirtildi.
Wall Street Journal gazetesine konuşan CERN'in enerji yönetimi sorumlusu Serge Claudet, ülkede elektrik sıkıntısının krize evirilmesi halinde, merkezdeki mevcut deney faaliyetlerinin bir süreliğine durdurulmasına dair plan taslağı hazırladıklarını açıkladı.
İsviçre'nin Cenevre kentinin Fransa sınırı yakınlarında yer alan CERN, deney çalışmalarının yoğunlaştığı sırada 200 megavat elektrik tüketiyor.
Doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet arama çalışmalarını sürdürmek için inşa edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) da CERN'de çalıştırılıyor.