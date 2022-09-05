https://sputniknews.com.tr/20220905/avrupada-enerji-krizi-italyada-bir-restoran-mum-yakmaya-basladi--1060821870.html

Avrupa'da enerji krizi: İtalya'da bir restoran mum yakmaya başladı

Avrupa'da enerji krizi: İtalya'da bir restoran mum yakmaya başladı

Avrupa’da enerji fiyatlarında yaşanan artışa İtalya’da bir restoran değişik bir çözüm üretti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T15:53+0300

2022-09-05T15:53+0300

2022-09-05T15:53+0300

avrupa'da enerji krizi

italya

mum

elektrik

enerji

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İtalya'da bir restoran elektrik faturalarında yüzde 500’e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, “Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak” yorumu yapıldı. Uzmanlar, İtalya’nın 2021 yılında 43 milyar euro'ya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar euro'ya yakın artış beklendiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220905/kuzey-akim-hatti-durdu-avrupada-dogalgaz-fiyatlari-yuzde-30-artti--1060813080.html

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