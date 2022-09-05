https://sputniknews.com.tr/20220905/avrupada-enerji-krizi-italyada-bir-restoran-mum-yakmaya-basladi--1060821870.html
Avrupa'da enerji krizi: İtalya'da bir restoran mum yakmaya başladı
Avrupa'da enerji krizi: İtalya'da bir restoran mum yakmaya başladı
Avrupa’da enerji fiyatlarında yaşanan artışa İtalya’da bir restoran değişik bir çözüm üretti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T15:53+0300
2022-09-05T15:53+0300
2022-09-05T15:53+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
mum
elektrik
enerji
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İtalya'da bir restoran elektrik faturalarında yüzde 500’e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, “Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak” yorumu yapıldı. Uzmanlar, İtalya’nın 2021 yılında 43 milyar euro'ya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar euro'ya yakın artış beklendiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220905/kuzey-akim-hatti-durdu-avrupada-dogalgaz-fiyatlari-yuzde-30-artti--1060813080.html
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italya, mum, elektrik, enerji
italya, mum, elektrik, enerji
Avrupa'da enerji krizi: İtalya'da bir restoran mum yakmaya başladı
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Avrupa’da enerji fiyatlarında yaşanan artışa İtalya’da bir restoran değişik bir çözüm üretti.
İtalya'da bir restoran elektrik faturalarında yüzde 500’e varan artış yaşanması nedeniyle ışıkları kapatmaya karar verdi.
Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, “Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak” yorumu yapıldı.
Uzmanlar, İtalya’nın 2021 yılında 43 milyar euro'ya mal olan enerji ithalatında bu yıl 60 milyar euro'ya yakın artış beklendiğini belirtti.