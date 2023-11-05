https://sputniknews.com.tr/20231105/rus-hava-savunma-sistemleri-bir-gunde-13-storm-shadow-ve-neptun-fuzesi-onledi-1077100163.html

Rus hava savunma sistemleri bir günde 13 Storm Shadow ve Neptun füzesi önledi

Rus hava savunma sistemleri bir günde 13 Storm Shadow ve Neptun füzesi önledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde 13 adet Storm Shadow ve Neptun füzesini önlediğini bildirdi. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T17:07+0300

2023-11-05T17:07+0300

2023-11-05T17:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma sistemi

s-400 hava savunma sistemleri

sergey şoygu

kiev

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Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel veriler paylaşıldı.Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde 13 adet Storm Shadow ve Neptun füzesini önlediğine dikkat çeken bakanlık, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde ve Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait toplan 17 insansız hava aracının (İHA) da imha edildiği vurgulandı.Rus birliklerin Güney Donetsk istikametinde bir günde düşmanın 2 saldırısını püskürttüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yüzde 13'e yakın askerini ve 3 adet teçhizatını kaybettiği ifade edildi.Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki kayıplarına da dikkat çekilen açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin günlük kayıpları 60'tan fazla askeri personel, 2 otomobil, 3 Gvozdika kundağı motorlu topçu düzeneği ve bir Nona kundağı motorlu topçu düzeneği olarak gerçekleşti” vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir saldırısını püskürttüğü, düşmanın bu istikamette 60’ın üzerinde asker olarak gerçekleştiği vurgulandı.‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Mirgorod'da Ukrayna’nın uçaklarını ve Dnepropetrovsk'ta bir hava füze deposunu imha etti’‘Poltava bölgesinde yer alan Mirgorod Havalimanı’nda Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin park halinde bulunan teçhizatlarının imha edildiği vurgulanan açıklamada, Rus taktik hava kuvvetlerinin, insansız hava araçlarının, füze ve topçu kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusunun 133 bölgedeki insan gücü ve teçhizatını vurduğu bilgisi verildi.Açıklamada, “Ayrıca Dnepropetrovsk bölgesindeki Dnepr Havalimanı’nda Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait hava tabanlı silah ve mühimmatlarının bulunduğu bir depo imha edildi” ifadeleri kullanıldı.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen bakanlık, “Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait toplam 525 uçak, 254 helikopter, 8 bin 646 insansız hava aracı, 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 205 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 182 çok namlulu roketatar sistemi, 6 bin 986 sahra ve havan topu ile 15 bin 5 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın kayıpları ağırYakın zamanda Ukrayna’nın başlattığı karşı saldırı hakkında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu yaz başlatılan karşı saldırısında önemli bir başarı elde edemeyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde halihazırda 90 binin üzerinde ölü ve yaralı olduğuna dikkat çekerken, “Sadece 4 Haziran'dan bu yana, yani Batı tarafından geniş çapta duyurulan ve cömertçe desteklenen Ukrayna’nın karşı saldırısının başlangıcından bu yana Kiev, 90 binden fazla askerini kaybetti. Ayrıca yine bu dönemde yaklaşık 600 tankın yanı sıra çeşitli sınıflardan 2 bine yakın zırhlı araç imha edildi” ifadelerini kullanmıştı.Şoygu, Ukrayna'nın taktik açıdan önemli bir başarı elde edemediğine vurgu yaparken, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ise verilen görevleri düzenli ve emin bir şekilde yerine getirmeye, bunu yaparken de sivillerin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/soygu-yeni-nato-silahlarina-ragmen-kiev-rejimi-yenilgiye-ugruyor-1076965262.html

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