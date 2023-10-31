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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231031/rusya-ukraynaya-ait-bir-mig-29-ucagi-bir-mi-8-helikopteri-ve-8-storm-shadow-fuzesi-dusuruldu--1076926041.html
Rusya: Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağı, bir Mi-8 helikopteri ve 8 Storm Shadow füzesi düşürüldü
Rusya: Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağı, bir Mi-8 helikopteri ve 8 Storm Shadow füzesi düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, 8 Storm Shadow füzesi, 2 Neptün gemisavar... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T22:27+0300
2023-10-31T22:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerin son 24 saat içinde Zaporojye bölgesine bağlı Privetnoye ve Herson bölgesinin Verovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, 8 Storm Shadow füzesi, 2 Neptün gemisavar füzesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) bölgelerinde 33 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.Açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Krasnıy Liman ve Kupyansk yönlerinde 8 saldırısı püskürtülerek 310 askeri etkisiz hale getirildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava, topçu ve çoklu roketatar sistemlerinin desteğiyle Harkov bölgesinin Sinkovka yerleşim yerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının beş saldırısını püskürttü. Buradaki çatışmalarda 60 asker, 2’si Alman Leopard’ı olmak üzere 4 tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve 1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle LHC’nin Çernovaya Dibrova ve DHC’nin Yampolovka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21. ve 24. Mekanize Tugaylarının taaruz gruplarının 3 saldırısı püskürtülerek Ukraynalı 250 asker, 1 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 kamyonet, 2 adet ABD yapımı M777 topçu sistemi imha etti.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birimleri DHC’nin Ugledar ve Staromayorskoye yerleşim bölgelerinde hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 72. mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerde Ukraynalı 160 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 7 otomobil ve 1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birimleri topçu ve çoklu roketatar sistemlerinin desteğiyle, DHC’nin Kleşeyevka ve Kurdyumovka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 42. ve 93. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurarak 170 asker, 3 tank, 2 Bradley piyade savaş aracı, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, ABD yapımı M198 ve M119 obüsler, D-20 ve D-30 obüsleri, Krab, Akatsiya ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemlerinin yanı sıra 2 adet Grad çoklu roketatar aracını yok etti.Herson yönünde, Dnyeper Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimleriyle işbirliği içinde, Herson bölgesinin Berislav yerleşimi ve Alekseyevskiy Adası’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 35. ve 36. Deniz Piyade Tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 125 asker, 2 otomobil, 1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve 1 D-30 obüsü yok edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/soygu-bati-ukraynayi-rusyaya-karsi-kocbasi-olarak-kullaniyor-1076879786.html
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Rusya: Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağı, bir Mi-8 helikopteri ve 8 Storm Shadow füzesi düşürüldü

22:27 31.10.2023 (güncellendi: 22:28 31.10.2023)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, 8 Storm Shadow füzesi, 2 Neptün gemisavar füzesi ve 33 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerin son 24 saat içinde Zaporojye bölgesine bağlı Privetnoye ve Herson bölgesinin Verovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı, bir Mi-8 helikopteri, 8 Storm Shadow füzesi, 2 Neptün gemisavar füzesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) bölgelerinde 33 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Krasnıy Liman ve Kupyansk yönlerinde 8 saldırısı püskürtülerek 310 askeri etkisiz hale getirildi.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava, topçu ve çoklu roketatar sistemlerinin desteğiyle Harkov bölgesinin Sinkovka yerleşim yerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 54. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının beş saldırısını püskürttü. Buradaki çatışmalarda 60 asker, 2’si Alman Leopard’ı olmak üzere 4 tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve 1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle LHC’nin Çernovaya Dibrova ve DHC’nin Yampolovka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21. ve 24. Mekanize Tugaylarının taaruz gruplarının 3 saldırısı püskürtülerek Ukraynalı 250 asker, 1 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 kamyonet, 2 adet ABD yapımı M777 topçu sistemi imha etti.
Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birimleri DHC’nin Ugledar ve Staromayorskoye yerleşim bölgelerinde hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 72. mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerde Ukraynalı 160 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 7 otomobil ve 1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.
Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birimleri topçu ve çoklu roketatar sistemlerinin desteğiyle, DHC’nin Kleşeyevka ve Kurdyumovka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 42. ve 93. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurarak 170 asker, 3 tank, 2 Bradley piyade savaş aracı, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, ABD yapımı M198 ve M119 obüsler, D-20 ve D-30 obüsleri, Krab, Akatsiya ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemlerinin yanı sıra 2 adet Grad çoklu roketatar aracını yok etti.
Herson yönünde, Dnyeper Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimleriyle işbirliği içinde, Herson bölgesinin Berislav yerleşimi ve Alekseyevskiy Adası’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 35. ve 36. Deniz Piyade Tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 125 asker, 2 otomobil, 1 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve 1 D-30 obüsü yok edildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
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