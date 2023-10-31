https://sputniknews.com.tr/20231031/rusyadan-bm-kararlarini-goz-ardi-eden-israil-ile-batili-ulkelere-tepki-1076907909.html

Rusya’dan BM kararlarını göz ardı eden İsrail ile Batılı ülkelere tepki

Rusya’dan BM kararlarını göz ardı eden İsrail ile Batılı ülkelere tepki

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzia, Gazze’de devam eden saldırılara ilişkin, İsrail ile birçok Batılı ülkenin, BM üyelerinin ezici... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T10:31+0300

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2023-10-31T10:31+0300

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gazze

gazze şeridi

abd

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

vassily nebenzia

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Orta Doğu’daki durumu görüşmek için acil toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 27 Ekim’de BM Genel Kurulunda, Gazze'de ‘acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulmasının’ istendiği BM karar tasarısının kabulüne atıf yaparak, İsrail ile Batılı ülkeleri eleştirdi.Nebenzia, Gazze’de devam eden saldırılar için “Ne yazık ki bu, İsrail’in pek çok Batılı ülke de dahil olmak üzere, BM üyelerinin ezici çoğunluğunun şiddetin sona ermesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor” diye konuştu.ABD’nin geçen hafta Güvenlik Konseyinde Gazze için 'ateşkes' karar tasarını veto ettiğini hatırlatan Nebenzia, “ABD Daimi Temsilcisine sormak istiyorum, ateşkese niye karşısınız? Bu, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ABD'nin Gazze'ye kitlesel misilleme doktrinini desteklediği anlamına mı geliyor?” diye sordu.Nebenzia, Ukrayna'daki sivillerin yaşamlarının Gazze'deki Filistinlilerle aynı düzeyde tehditle karşı karşıya olmaktan çok uzak olmasına rağmen ABD’nin BM’deki her toplantıda Ukrayna’daki 'sivillere yönelik şefkati' dile getirdiğine dikkati çekerek, “Yoksa sadece Avrupa kıtasındakileri mi düşünüyorsunuz, Filistinlilerin hayatları Washington'da hiçbir duygu biriktirmiyor mu?” dedi.Aynı soruları konseydeki diğer Batılı ülkelere de sormak istediğini belirten Rus Büyükelçi, ateşkes çağrısına utanç verici şekilde çekimser kaldıklarını belirterek, “Çifte standartlarınız kanıttan öte bir şey. Kendi ülkelerinizin halkları, Filistin'i destekleyen kitlesel gösterilerin olduğu yerlerde artık bu soruya bir yanıt verilmesi çağrısında bulunuyor” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231029/zaharova-rusya-orta-dogudaki-catismayi-azaltmak-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1076846353.html

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