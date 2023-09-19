karabağ, ermenistan, azerbaycan, çatışma, saldırı, savunma, новый онлайн для белой редактуры, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), askeri operasyon, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, belarus, rusya
karabağ, ermenistan, azerbaycan, çatışma, saldırı, savunma, новый онлайн для белой редактуры, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), askeri operasyon, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, belarus, rusya
CANLI ANLATIM | Bakü, Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı
Bakü'den yapılan açıklamada Karabağ'da yaşayan Ermeni halkının temsilcileri ile görüşmeye hazır olduğu ifade edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakü'nün Karabağ'daki Ermeni halkının temsilcileri ile buluşmaya hazır olduğu açıklandı. Karabağ'daki yasadışı oluşumların silah bırakmaması halinde terörle mücadele önlemlerinin devam edeceği uyarısında bulunuldu.
Azerbaycan - Ermenistan arasında yaşanan gerilimle ilgili gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşana son gelişmelere ilişkin," Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır" açıklaması yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır.
İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da meydana gelen çatışmaların taraflarına ateşkes çağrısında bulundu. Dağlık Karabağ’da gerilimin tırmanması ile ilgili olarak Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada taraflara zaman kaybetmeden ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulunuldu.
18:14 19.09.2023
18:01 19.09.2023
Bakü'den açıklama: Karabağ'daki Ermeni halkının temsilcileri ile buluşmaya hazırız
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakü'nün Karabağ'daki Ermeni halkının temsilcileri ile buluşmaya hazır olduğu açıklandı. Karabağ'daki yasadışı oluşumların silah bırakmaması halinde terörle mücadele önlemlerinin devam edeceği uyarısında bulunuldu.
Karabağ'da silah bırakılmazsa terörle mücadele tedbirleri devam edecek
Söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi:
“Terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması için yasadışı Ermeni silahlı oluşumlarının silah bırakması, tüm silahlarını teslim etmesi ve yasadışı rejimin faaliyetlerini sonlandırması gerekmektedir. Aksi takdirde terörle mücadele tedbirleri sonuna kadar sürecektir.”
18:00 19.09.2023
Pentagon: Ermenistan'la birlikte tatbikatlara katılan askeri personelimiz tehdit altında değil
Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Ermenistan'la birlikte tatbikatlara katılan askeri personelinin herhangi bir tehdit altında olduğuna inanılmadığı aktarıldı. Tatbikatların zamanından önce sona erdirilmesi gibi bir plan olmadığını açıklayan bakanlık, tatbikatların yarın (20 Eylül'de) sona ermesinin beklendiğinin altı çizildi.