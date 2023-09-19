CANLI ANLATIM | Bakü, Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kongo'da darbe iddiası
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
CHP'den art arda adaylık açıklamaları
12:02
88 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
13:33
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Akıllı telefonların maliyeti 12 bin litre su'
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikan istihbarat subayı: “Ukrayna ordusu çökecek“
17:42
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna’daki yabancı paralı askerler birbirini vuruyor
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yeni nesil ‘hayalet’ savaş uçağı F-35 kayboldu
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: “Ukrayna uzun menzilli saldırı taktiğine geçti”
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Avatkov: AB, Türkiye'yi müttefik değil, jeopolitik düşman olarak görüyor
18:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusunun NATO tarafından eğitilen en iyi birliklerini yok edildi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy büyük hata yaptı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Doğalgaz dağıtım merkezi projesini karalama çabaları Ankara’nın gözünden kaçmıyor’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Rusya pazarına girmeyi planlayan markaların yarısından fazlası Türk
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
20:32
2 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında sessizlik oluştu”
09:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatının kaldırılması gündemde
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:31
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
X herkes için ücretli mi olacak?
12:00
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide yeni gelişmeler
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
NATO, 2024’te ‘soğuk savaş’ döneminden bu yana en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Putin, Batılı ülkelere yönelik gıda ambargosunu bir yıl daha uzattı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Yetkili Patruşev: “Batı, Rusya’ya karşı tüm cephaneliğini kullanıyor”
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Bakan yardımcıları görevden alındı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mace: “Ordu, kaybolan F-35’in nereye düştüğünü bilmiyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’da hipersonik keskin nişancı mermisi testleri başladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Trump: “Ukrayna, kaçınabileceği savaşta kaybediyor”
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın BM temsilcisi: “Guterres ve ekibinin tahıl anlaşmasını çözecek gücü yok”
19:48
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a ve İstihbarat Bakanlığı'na yaptırım
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin: “Rusya ve Çin, dünyada stratejik istikrarın sağlanmasında özel sorumluluk taşıyor”
20:17
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230919/baku-karabagdaki-ermeni-nufusun-temsilcileriyle-gorusmeye-hazir-oldugunu-acikladi-1075600723.html
CANLI ANLATIM | Bakü, Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı
CANLI ANLATIM | Bakü, Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı
Bakü'den yapılan açıklamada Karabağ'da yaşayan Ermeni halkının temsilcileri ile görüşmeye hazır olduğu ifade edildi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T17:51+0300
2023-09-19T18:16+0300
karabağ
dünya
ermenistan
azerbaycan
çatışma
saldırı
savunma
abd
pentagon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0a/1043003395_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f91e210e0589e269c89b66cecad846b4.jpg
karabağ
ermenistan
azerbaycan
belarus
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0a/1043003395_70:0:970:675_1920x0_80_0_0_ae63a09873fa83904fe73a26ba798f1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karabağ, ermenistan, azerbaycan, çatışma, saldırı, savunma, новый онлайн для белой редактуры, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), askeri operasyon, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, belarus, rusya
karabağ, ermenistan, azerbaycan, çatışma, saldırı, savunma, новый онлайн для белой редактуры, abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), askeri operasyon, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, belarus, rusya
Azerbaycan-Ermenistan - Sputnik Türkiye

CANLI ANLATIM | Bakü, Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı

17:51 19.09.2023 (güncellendi: 18:16 19.09.2023)
Abone olTelegram
Bakü'den yapılan açıklamada Karabağ'da yaşayan Ermeni halkının temsilcileri ile görüşmeye hazır olduğu ifade edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakü'nün Karabağ'daki Ermeni halkının temsilcileri ile buluşmaya hazır olduğu açıklandı. Karabağ'daki yasadışı oluşumların silah bırakmaması halinde terörle mücadele önlemlerinin devam edeceği uyarısında bulunuldu.
Azerbaycan - Ermenistan arasında yaşanan gerilimle ilgili gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
DÜNYA
Kremlin: Rusya, Karabağ sürecini barışçıl bir rotaya sokmayı hedefliyor
17:11
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
19:13 19.09.2023
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşana son gelişmelere ilişkin," Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır.
İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz.
19:00 19.09.2023
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu’ndan Azerbaycan'a yaptırım çağrısı
18:59
18:16 19.09.2023
Belarus’tan Karabağ'daki çatışmanın taraflarına ateşkes çağrısı
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da meydana gelen çatışmaların taraflarına ateşkes çağrısında bulundu. Dağlık Karabağ’da gerilimin tırmanması ile ilgili olarak Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada taraflara zaman kaybetmeden ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulunuldu.
18:14 19.09.2023
18:01 19.09.2023
Bakü'den açıklama: Karabağ'daki Ermeni halkının temsilcileri ile buluşmaya hazırız
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakü'nün Karabağ'daki Ermeni halkının temsilcileri ile buluşmaya hazır olduğu açıklandı. Karabağ'daki yasadışı oluşumların silah bırakmaması halinde terörle mücadele önlemlerinin devam edeceği uyarısında bulunuldu.
Karabağ'da silah bırakılmazsa terörle mücadele tedbirleri devam edecek
Söz konusu açıklamada şunlar kaydedildi:

“Terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması için yasadışı Ermeni silahlı oluşumlarının silah bırakması, tüm silahlarını teslim etmesi ve yasadışı rejimin faaliyetlerini sonlandırması gerekmektedir. Aksi takdirde terörle mücadele tedbirleri sonuna kadar sürecektir.”

18:00 19.09.2023
Pentagon: Ermenistan'la birlikte tatbikatlara katılan askeri personelimiz tehdit altında değil
Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Ermenistan'la birlikte tatbikatlara katılan askeri personelinin herhangi bir tehdit altında olduğuna inanılmadığı aktarıldı. Tatbikatların zamanından önce sona erdirilmesi gibi bir plan olmadığını açıklayan bakanlık, tatbikatların yarın (20 Eylül'de) sona ermesinin beklendiğinin altı çizildi.
17:58 19.09.2023
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала