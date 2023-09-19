https://sputniknews.com.tr/20230919/avrupa-parlamentosundan-azerbaycana--yaptirim-cagrisi--1075602107.html
Avrupa Parlamentosu’ndan Azerbaycan'a yaptırım çağrısı
Avrupa Parlamentosu’ndan Azerbaycan'a yaptırım çağrısı
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği Konseyi'ni Karabağ'daki askeri harekat nedeniyle Bakü'ye yaptırım uygulama çağrısında bulundu. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T18:59+0300
2023-09-19T18:59+0300
2023-09-19T19:12+0300
dünya
ab
ap
avrupa parlamentosu (ap)
azerbeycan
azerbaycan
yaptırım
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/09/1057169298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_434e6680b5b68b2e8ee347bfe2bbd398.jpg
Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB Konseyi'ni Karabağ'daki askeri faaliyetleri nedeniyle Azerbaycanlı yetkililere karşı yaptırımlar uygulamayı düşünmeye çağırdı. Parlamento üyeleri yaptıkları açıklamada “Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik bugün gerçekleştirdiği önceden planlanmış ve gerekçesiz saldırıyı sert şekilde kınıyoruz. Devam etmekte olan saldırıya derhal son verilmemesi halinde, AB Konseyi’ni Azerbaycan ile ilişkileri gözden geçirmeye ve sorumlu Azerbaycanlı yetkililere karşı yaptırım uygulamayı değerlendirmeye çağırıyoruz" cümlelerine yer verildi.Neler olmuştu?Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor.Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu.1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti.1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. 9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı.Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı. Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230919/baku-karabagdaki-ermeni-nufusun-temsilcileriyle-gorusmeye-hazir-oldugunu-acikladi-1075600723.html
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/09/1057169298_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_caee5de1b49853db8cbba6f5efd84d28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, ap, avrupa parlamentosu (ap), azerbeycan, azerbaycan, yaptırım, avrupa
ab, ap, avrupa parlamentosu (ap), azerbeycan, azerbaycan, yaptırım, avrupa
Avrupa Parlamentosu’ndan Azerbaycan'a yaptırım çağrısı
18:59 19.09.2023 (güncellendi: 19:12 19.09.2023) Abone ol
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği Konseyi'ni Karabağ'daki askeri harekat nedeniyle Bakü'ye yaptırım uygulama çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB Konseyi'ni Karabağ'daki askeri faaliyetleri nedeniyle Azerbaycanlı yetkililere karşı yaptırımlar uygulamayı düşünmeye çağırdı.
Parlamento üyeleri yaptıkları açıklamada “Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik bugün gerçekleştirdiği önceden planlanmış ve gerekçesiz saldırıyı sert şekilde kınıyoruz. Devam etmekte olan saldırıya derhal son verilmemesi halinde, AB Konseyi’ni Azerbaycan ile ilişkileri gözden geçirmeye ve sorumlu Azerbaycanlı yetkililere karşı yaptırım uygulamayı değerlendirmeye çağırıyoruz" cümlelerine yer verildi.
Neler olmuştu?
Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor.
Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu.
1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.
Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti.
1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. 9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı.
Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı. Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.
Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.