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Avrupa Parlamentosu’ndan Azerbaycan'a yaptırım çağrısı
Avrupa Parlamentosu’ndan Azerbaycan'a yaptırım çağrısı
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği Konseyi'ni Karabağ'daki askeri harekat nedeniyle Bakü'ye yaptırım uygulama çağrısında bulundu. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T18:59+0300
2023-09-19T19:12+0300
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avrupa parlamentosu (ap)
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azerbaycan
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Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB Konseyi'ni Karabağ'daki askeri faaliyetleri nedeniyle Azerbaycanlı yetkililere karşı yaptırımlar uygulamayı düşünmeye çağırdı. Parlamento üyeleri yaptıkları açıklamada “Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik bugün gerçekleştirdiği önceden planlanmış ve gerekçesiz saldırıyı sert şekilde kınıyoruz. Devam etmekte olan saldırıya derhal son verilmemesi halinde, AB Konseyi’ni Azerbaycan ile ilişkileri gözden geçirmeye ve sorumlu Azerbaycanlı yetkililere karşı yaptırım uygulamayı değerlendirmeye çağırıyoruz" cümlelerine yer verildi.Neler olmuştu?Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor.Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu.1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti.1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. 9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı.Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı. Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230919/baku-karabagdaki-ermeni-nufusun-temsilcileriyle-gorusmeye-hazir-oldugunu-acikladi-1075600723.html
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ab, ap, avrupa parlamentosu (ap), azerbeycan, azerbaycan, yaptırım, avrupa
ab, ap, avrupa parlamentosu (ap), azerbeycan, azerbaycan, yaptırım, avrupa

Avrupa Parlamentosu’ndan Azerbaycan'a yaptırım çağrısı

18:59 19.09.2023 (güncellendi: 19:12 19.09.2023)
© İHA / JULIEN WARNANDAvrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© İHA / JULIEN WARNAND
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Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği Konseyi'ni Karabağ'daki askeri harekat nedeniyle Bakü'ye yaptırım uygulama çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB Konseyi'ni Karabağ'daki askeri faaliyetleri nedeniyle Azerbaycanlı yetkililere karşı yaptırımlar uygulamayı düşünmeye çağırdı.
Parlamento üyeleri yaptıkları açıklamada “Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik bugün gerçekleştirdiği önceden planlanmış ve gerekçesiz saldırıyı sert şekilde kınıyoruz. Devam etmekte olan saldırıya derhal son verilmemesi halinde, AB Konseyi’ni Azerbaycan ile ilişkileri gözden geçirmeye ve sorumlu Azerbaycanlı yetkililere karşı yaptırım uygulamayı değerlendirmeye çağırıyoruz" cümlelerine yer verildi.

Neler olmuştu?

Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor.
Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu.
1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.
Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti.
1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. 9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı.
Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı. Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.
Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.
Azerbaycan-Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
DÜNYA
CANLI ANLATIM | Bakü, Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı
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