https://sputniknews.com.tr/20230919/rusya-savunma-bakanligi-rus-baris-gucu-karabagin-sivil-nufusunun-tahliyesini-organize-etti-1075604304.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücü, Karabağ'ın sivil nüfusunun tahliyesini organize etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücü, Karabağ'ın sivil nüfusunun tahliyesini organize etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü birliğinin en tehlikeli bölgelerden sivil nüfusun tahliyesini organize ettiğini duyurdu. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T19:55+0300
2023-09-19T19:55+0300
2023-09-19T19:55+0300
türkiye
erivan
rusya
bakü
avrupa birliği
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nikol paşinyan
ermenistan
karabağ
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliğinin bugün saat 12.00’den itibaren Dağlık Karabağ'daki tüm temas hattında Azerbaycan’ın çok sayıda ateşkes ihlalini tespit ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Rus barış gücü birliğinin en tehlikeli bölgelerden sivil nüfusun tahliyesini organize ettiği kaydedildi.Açıklamada, “Rus barış gücü birliği, Dağlık Karabağ topraklarında görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. 19 Eylül 2023 tarihinde, saat 12.00'den bu yana, Rus barış gücü birliği, tüm temas hattında Azerbaycan’ın ateşkes ihlallerine ilişkin çok sayıda durum kaydetti” ifadelerine yer verildi.Rus barış gücü birliğinin yaralılara tıbbi yardım ve Karabağ’ın sivil nüfusunun en tehlikeli bölgelerden tahliyesini organize ettiğine dikkat çekilen açıklamada, gün içinde 185'i çocuk olmak üzere 469 kişinin tahliye edildiği vurgulandı. Sağlık personeli ise dördü çocuk olmak üzere dokuz yaralı vatandaşa tıbbi yardım sağladı.Açıklamada ayrıca Rus barış gücü komuta kademesinin Karabağ'daki çatışmanın taraflarını ateşi derhal kesme, ayrıca gerilimi düşürerek müzakerelere devam etme çağrısında bulunduğunun altı çizildi.Neler olmuştu?Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor.Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu.1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti.1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. 9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı.Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı. Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.
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erivan, rusya, bakü, avrupa birliği, avrupa birliği, abd, nikol paşinyan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ
erivan, rusya, bakü, avrupa birliği, avrupa birliği, abd, nikol paşinyan, ermenistan, karabağ, dağlık karabağ
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücü, Karabağ'ın sivil nüfusunun tahliyesini organize etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü birliğinin en tehlikeli bölgelerden sivil nüfusun tahliyesini organize ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus barış gücü birliğinin bugün saat 12.00’den itibaren Dağlık Karabağ'daki tüm temas hattında Azerbaycan’ın çok sayıda ateşkes ihlalini tespit ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Rus barış gücü birliğinin en tehlikeli bölgelerden sivil nüfusun tahliyesini organize ettiği kaydedildi.
Açıklamada, “Rus barış gücü birliği, Dağlık Karabağ topraklarında görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. 19 Eylül 2023 tarihinde, saat 12.00'den bu yana, Rus barış gücü birliği, tüm temas hattında Azerbaycan’ın ateşkes ihlallerine ilişkin çok sayıda durum kaydetti” ifadelerine yer verildi.
Rus barış gücü birliğinin yaralılara tıbbi yardım ve Karabağ’ın sivil nüfusunun en tehlikeli bölgelerden tahliyesini organize ettiğine dikkat çekilen açıklamada, gün içinde 185'i çocuk olmak üzere 469 kişinin tahliye edildiği vurgulandı. Sağlık personeli ise dördü çocuk olmak üzere dokuz yaralı vatandaşa tıbbi yardım sağladı.
Açıklamada ayrıca Rus barış gücü komuta kademesinin Karabağ'daki çatışmanın taraflarını ateşi derhal kesme, ayrıca gerilimi düşürerek müzakerelere devam etme çağrısında bulunduğunun altı çizildi.
Neler olmuştu?
Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor.
Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu.
1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.
Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti.
1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. 9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı.
Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı. Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.
Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.