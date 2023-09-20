https://sputniknews.com.tr/20230920/azerbaycandan-rus-baris-gucu-konvoyu-bombalandi-iddiasina-yalanlama-1075610118.html
Azerbaycan'dan 'Rus barış gücü konvoyu bombalandı' iddiasına yalanlama
Azerbaycan'dan 'Rus barış gücü konvoyu bombalandı' iddiasına yalanlama
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü birliğinin Azerbaycan ordusu tarafından bombalandığı yönündeki haberleri yalanladı. 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T01:50+0300
2023-09-20T01:50+0300
2023-09-20T01:40+0300
dünya
azerbaycan
asya
asya & pasifik
azerbaycan savunma bakanlığı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sosyal meydada yer alan ve Rus barış güçlerinin konvoyunun Azerbaycan ordusu tarafından bombalandığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor.Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu.1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti.1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. 9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı.Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı. Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230920/aliyev-bm-genel-kurulundaki-hitabi-dolayisiyla-erdogana-tesekkur-etti-1075609365.html
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azerbaycan, asya, asya & pasifik, azerbaycan savunma bakanlığı
azerbaycan, asya, asya & pasifik, azerbaycan savunma bakanlığı
Azerbaycan'dan 'Rus barış gücü konvoyu bombalandı' iddiasına yalanlama
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü birliğinin Azerbaycan ordusu tarafından bombalandığı yönündeki haberleri yalanladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sosyal meydada yer alan ve Rus barış güçlerinin konvoyunun Azerbaycan ordusu tarafından bombalandığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Ermeni kökenli vatandaşları tahliye eden Rus barışı koruma birliğine ait konvoyun silahlı kuvvetlerimiz tarafından bombalandığına ilişkin Ermenistan'daki bazı sosyal ağlar tarafından paylaşılan bilgiler tamamen yalandır ve dezenformasyon niteliğindedir. Bu tür asılsız iddiaları kategorik olarak reddediyoruz."
Ne olmuştu?
Güney Kafkasya’da yer alan bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor.
Bölge 1923’te Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne (ASSC) bağlı özerk bölge (Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, NKAO) statüsüne kavuştu.
1988’de Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yeniden birleşme hareketi başladı. 2 Eylül 1991'de Karabağ’ın Azerbaycan'dan bağımsızlığı ilan edildi ve adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak değişti.
Azerbaycan, 1992'den 1994'e kadar bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, kapsamlı askeri operasyonlar sırasında 30 bine yakın insan hayatını kaybetti.
1994’te taraflar ateşkes anlaşması yaptı, ancak cumhuriyetin statüsü bir türlü belirlenmedi. 2020'nin eylül ayının sonlarında Dağlık Karabağ'da çatışmalar yeniden başladı. 9 Kasım gecesi Azerbaycan ve Ermenistan, Moskova'nın desteğiyle silahların susması, tarafların işgal edilen mevzilerde kalması, esirlerin ve cesetlerinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Laçin Koridoru’nu da kapsayan bölgede Rus barış gücü birliği konuşlandırıldı.
Geçtiğimiz yıl Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) arabuluculuğuyla geleceğe dönük barış anlaşmasını görüşmeye başladı. Geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Sovyet sınırları içerisinde, yani Karabağ ile birlikte Azerbaycan'ın egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.
Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanıdığına dikkat çekti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erivan'ın tutumunu değiştirmemesi halinde Azerbaycan ve Ermenistan’ın yılsonuna kadar barış anlaşması imzalayabileceğini duyurdu.