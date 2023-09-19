https://sputniknews.com.tr/20230919/rusyanin-ermenistan-buyukelciligi-protestocular-tarafindan-kusatildi-1075607634.html
Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği protestocular tarafından kuşatıldı
Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği protestocular tarafından kuşatıldı
Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı bildirildi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T23:20+0300
2023-09-19T23:20+0300
2023-09-19T23:20+0300
dünya
asya & pasifik
erivan
rusya'nın erivan büyükelçiliği
protestocu
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Rusya Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı ve bu koşullarda çalışmanın mümkün olmadığı belirtildi.Büyükelçiliğin Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na diplomatik misyonun normal işleyişinin yeniden sağlanmasına yönelik önlemler alınması için bir nota gönderdiği kaydedildi.
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asya & pasifik, erivan, rusya'nın erivan büyükelçiliği, protestocu
asya & pasifik, erivan, rusya'nın erivan büyükelçiliği, protestocu
Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği protestocular tarafından kuşatıldı
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Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı bildirildi.
Rusya Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı ve bu koşullarda çalışmanın mümkün olmadığı belirtildi.
Büyükelçiliğin Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na diplomatik misyonun normal işleyişinin yeniden sağlanmasına yönelik önlemler alınması için bir nota gönderdiği kaydedildi.