https://sputniknews.com.tr/20230919/rusyanin-ermenistan-buyukelciligi-protestocular-tarafindan-kusatildi-1075607634.html

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği protestocular tarafından kuşatıldı

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği protestocular tarafından kuşatıldı

Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı bildirildi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T23:20+0300

2023-09-19T23:20+0300

2023-09-19T23:20+0300

dünya

asya & pasifik

erivan

rusya'nın erivan büyükelçiliği

protestocu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/13/1075607427_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_491372d55f52db956c059d8de1c2013f.jpg

Rusya Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Erivan’daki Rusya Büyükelçiliği binasının protestocular tarafından kuşatıldığı ve bu koşullarda çalışmanın mümkün olmadığı belirtildi.Büyükelçiliğin Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na diplomatik misyonun normal işleyişinin yeniden sağlanmasına yönelik önlemler alınması için bir nota gönderdiği kaydedildi.

erivan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, erivan, rusya'nın erivan büyükelçiliği, protestocu