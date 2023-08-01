https://sputniknews.com.tr/20230801/fransadan-nijere-askeri-mudahale-hazirligi-iddialarina-yalanlama-1074256505.html

Fransa'dan 'Nijer'e askeri müdahaleye hazırlandığı' iddialarına yalanlama

Fransa'dan 'Nijer'e askeri müdahaleye hazırlandığı' iddialarına yalanlama

Nijer cuntasının 'Fransa'nın askeri müdahale için darbe karşıtlarıyla anlaşma yaptığı' iddiasını yalanlayan Dışişleri Bakanı Colonna, Fransa karşıtı... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T20:30+0300

2023-08-01T20:30+0300

2023-08-01T21:07+0300

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Afrika'nın kuzeybatı ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan ordu yetkililerinin eski sömürgeci gücün askeri müdahalede bulunmak istediği iddiasına, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'dan yalanlama geldi. 30 Temmuz'da Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği'ni hedef alan protestolar üzerine Elysee Sarayı'nın 'Fransız çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik saldırıya derhal sert karşılık verme' uyarısının ardından, Nijer cuntası şu iddiada bulundu:Cuntanın açıklamasında, Fransız güvenlik güçlerinin büyükelçilik önünde Fransa'nın Nijer'deki varlığını protesto eden binlerce kişiye sert müdahale ettiği ve 6 kişiyi yaraladığı da kaydedildi. BFM haber kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise Nijer'e herhangi bir askeri müdahale planladıkları iddiasını "Yanlış" diyerek yalanladı.Ancak 'Bazum'u eski görevine döndürmenin mümkün ve aynı zamanda gerekli olduğunu, zira bu istikrarsızlaşmanın Nijer ve komşuları için tehlikeli arz ettiğini' söyleyen Colonna, Fransa karşıtı protestoya şu tepkiyi verdi:Ancak ABD'de Biden yönetimi aynı görüşte olmadığını duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında şöyle konuştu:'ABD'nin Nijer'de terörle mücadele kapsamında 1000 kadar askeri olduğunu' söyleyen Kirby, bunların diğer ülke vatandaşlarını tahliye için kullanılması ya da bölgeye ek kuvvet konuşlandırılmasıyla ilgili karar alınmadığını aktardı. Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı, büyükelçiliğin güvenliği güçlendirilirken, Fransa'nın mutlak önceliğinin 'vatandaşlarının güvenliği' olduğunu vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı da "Niamey'deki durum, önceki gün büyükelçiliğimize yönelik şiddet olayları ve hava sahasının kapanması nedeniyle isteyen yurttaşlarımızın kendi imkanlarıyla ülkeyi terk etmelerinin engellenmesi göz önüne alındığında, Paris, hem Fransız vatandaşlarının hem de Avrupa vatandaşlarının da tahliyesine hazırlanıyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada tahliye operasyonunun bugün başlayacağı belirtildi. Fransa dahil en az 4 Avrupa ülkesi, Nijer'den vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlandığını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Fransızların mevcut kapasiteleri dahilinde Nijer'den kalkan uçaklara Alman uyrukluları almayı teklif ettiğini duyurarak vatandaşlarını bu teklifi kabul etmeye çağırdı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Nijer'den İtalya'ya özel uçuş olacağını söyledi. İspanya da vatandaşlarını tahliyeyi planladığını kaydetti. Fransa'nın askeri varlığının kalbine ve Mali'den çıkarılan kuvvetlerin büyük kısmına ev sahipliği yapan Nijer'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1500 Fransız askeri konuşlanmış durumda. 26 Temmuz'da Bazum'u gözaltına alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini duyurdu. Ardından Bazum'un bakanlarının da gözaltına alındığı haberi geldi. Bunun üzerine Paris, 'Nijer'e yönelik tüm kalkınma yardımlarını ve bütçe desteğini askıya aldığını' açıklarken, 'derhal anayasal düzene geri dönülmesi ve Bazum'un görevine iade edilmesi' çağrısı yaptı.Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Bazum'un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre verip Nijer'e tüm hava ve kara sınırlarını kapattı ve Nijer'in Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası'ndaki (BCEAO) varlıklarını dondurdu. ECOWAS'ın 'talepleri yerine getirilmezse askeri müdahale dahil her türlü seçeneği değerlendireceği' açıklamasını, AB desteklerken, Burkina Faso ve Mali, 'kendilerine karşı savaş ilanı' gördüklerini duyurdu. Elysee Sarayı'nın dünkü açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nijer'deki durumu aktif takip ettiği, Bazum ve önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nin yanısıra ECOWAS Devlet Başkanları ve özellikle Nijerya, Çad, Fildişi Sahili, Benin ve Senegal liderleri ve Nijer krizinin çözümüne müdahil Avrupalı ve uluslararası ortaklarla görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

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