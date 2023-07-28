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Burkina Faso lideri: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası?
Burkina Faso lideri: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası?
Rusya'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Afrikalı liderleri 'dilencilikle' suçlarken, Senegal Cumhurbaşkanı... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T21:41+0300
2023-08-01T13:07+0300
burkina faso
dünya
senegal
rusya- afrika forumu
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St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde Senegal Devlet Başkanı Sall ve Burkina Faso lideri Traore arasında ilginç bir diyalog yaşandı.Yönetime darbeyle gelen ve dünyanın en genç lideri olan 35 yaşındaki Traore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl gönderme kararı dolayısıyla teşekkür etti ve bir sonraki zirvede artık Afrika'nın gıda konusunda kendi kendine yetecek konuma gelmesi gerektiğini dile getirdi.Traore, "Benim neslim şunu anlamıyor: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası oluyor? Ve neden Afrikalı liderler dilenmek için dünyayı dolaşıyor" ifadesini kullandı.Senegal Cumhurbaşkanı Sall de Traore'nin sözlerine karşılık vererek, "Afrikalı liderler buraya dilenmeye gelmedi. Biz ülkeler arasında eşit şartlara dayalı işbirlikleri için çalışıyoruz. Dakar'da St. Petersburg'da ya da Washington'da aynı şeyi söylüyoruz" dedi.Her neslin vermek zorunda olduğu bir mücadele olduğuna dikkati çeken Sall, "Bizim görevimiz kıtamızı kasıp kavuran terör sorununu çözmek ve kıtanın kalkınmasını sağlamak" diye konuştu.
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burkina faso, senegal, rusya- afrika forumu

Burkina Faso lideri: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası?

21:41 28.07.2023 (güncellendi: 13:07 01.08.2023)
© AFP 2023 / -Burkina Faso cunta lideri İbrahim Traore
Burkina Faso cunta lideri İbrahim Traore - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / -
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Rusya'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Afrikalı liderleri 'dilencilikle' suçlarken, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de Afrikalı liderlerin eşit şartlara dayalı işbirlikleri peşinde olduğunu söyledi.
St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde Senegal Devlet Başkanı Sall ve Burkina Faso lideri Traore arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Yönetime darbeyle gelen ve dünyanın en genç lideri olan 35 yaşındaki Traore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl gönderme kararı dolayısıyla teşekkür etti ve bir sonraki zirvede artık Afrika'nın gıda konusunda kendi kendine yetecek konuma gelmesi gerektiğini dile getirdi.
Traore, "Benim neslim şunu anlamıyor: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası oluyor? Ve neden Afrikalı liderler dilenmek için dünyayı dolaşıyor" ifadesini kullandı.
Senegal Cumhurbaşkanı Sall de Traore'nin sözlerine karşılık vererek, "Afrikalı liderler buraya dilenmeye gelmedi. Biz ülkeler arasında eşit şartlara dayalı işbirlikleri için çalışıyoruz. Dakar'da St. Petersburg'da ya da Washington'da aynı şeyi söylüyoruz" dedi.
Her neslin vermek zorunda olduğu bir mücadele olduğuna dikkati çeken Sall, "Bizim görevimiz kıtamızı kasıp kavuran terör sorununu çözmek ve kıtanın kalkınmasını sağlamak" diye konuştu.
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