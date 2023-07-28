https://sputniknews.com.tr/20230728/burkina-faso-lideri-bu-kadar-zenginlige-sahip-afrika-bugun-nasil-olur-da-dunyanin-en-fakir-kitasi-1074236387.html

Burkina Faso lideri: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası?

Burkina Faso lideri: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası?

Rusya'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Afrikalı liderleri 'dilencilikle' suçlarken, Senegal Cumhurbaşkanı... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T21:41+0300

2023-07-28T21:41+0300

2023-08-01T13:07+0300

burkina faso

dünya

senegal

rusya- afrika forumu

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St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde Senegal Devlet Başkanı Sall ve Burkina Faso lideri Traore arasında ilginç bir diyalog yaşandı.Yönetime darbeyle gelen ve dünyanın en genç lideri olan 35 yaşındaki Traore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl gönderme kararı dolayısıyla teşekkür etti ve bir sonraki zirvede artık Afrika'nın gıda konusunda kendi kendine yetecek konuma gelmesi gerektiğini dile getirdi.Traore, "Benim neslim şunu anlamıyor: Bu kadar zenginliğe sahip Afrika bugün nasıl olur da dünyanın en fakir kıtası oluyor? Ve neden Afrikalı liderler dilenmek için dünyayı dolaşıyor" ifadesini kullandı.Senegal Cumhurbaşkanı Sall de Traore'nin sözlerine karşılık vererek, "Afrikalı liderler buraya dilenmeye gelmedi. Biz ülkeler arasında eşit şartlara dayalı işbirlikleri için çalışıyoruz. Dakar'da St. Petersburg'da ya da Washington'da aynı şeyi söylüyoruz" dedi.Her neslin vermek zorunda olduğu bir mücadele olduğuna dikkati çeken Sall, "Bizim görevimiz kıtamızı kasıp kavuran terör sorununu çözmek ve kıtanın kalkınmasını sağlamak" diye konuştu.

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