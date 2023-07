ABD-Britanya savunma bakanlığında laçkalık: Londra gizli bilgileri Mali'ye postaladığını kabul etti

https://sputniknews.com.tr/20230728/abd-britanya-savunma-bakanliginda-lackalik-londra-gizli-bilgileri-maliye-postaladigini-kabul-etti-1074117691.html

Britanya Savunma Bakanlığı, yetkililerinin yazım hatası yapıp 'Rusya'nın müttefiki' Mali'ye gizli bilgiler içeren e-postalar göndermesine soruşturma açtığını duyurdu. Bakanlık, ABD Savunma Bakanlığı yerine Mali'ye yanlışlıkla yönlendirilen e-postalardan 'az sayıda' diye söz etti.Mali ile yaptığı sözleşme uyarınca Batı Afrika ülkesinin '.ml' alan ismini yöneten Mali Dili şirketinin sahibi Johannes Zuurbier, bu ayın ortasında Financial Times'a verdiği demeçte, 2013'ten beri milyonlarca askeri e-postanın Mali etki alanı sunucularına yanlış yönlendirildiğini, sadece ocaktan beri ABD ordusu personeline ait yaklaşık 117 bin e-postanın kendisine yönlendirildiğini söylemişti. Hollandalı internet girişimcisi, Mali'deki ABD Büyükelçiliği dahil çeşitli düzeyde ABD'li yetkilileri 10 yıldır uyardığını, ama uyarılarının dikkate alınmadığını belirtmişti.Karışıklık, yazım hatası sonucu e-postaların, ABD ordusunun '.mil' alan adı yerine Batı Afrika ülkesinin '.ml' alan adına gönderilmesinden kaynaklanıyor.Bu arada Mali'yle 10 yıllık sözleşmesinin ay başında sona erdiğini belirten Zuurbier, eski sömürgeci Fransa'nın askerlerini topraklarından gönderen, Macron yönetimini sert dille eleştiren, Batı'nın nüfuzundan uzaklaşan, Rusya ve Türkiye'den silah satın alan yeni Mali yönetiminin 'Rusya yanlısı' olduğu görüşünden hareketle şu uyarıda bulundu:Britanya Savunma Bakanlığı personelinin aynı hatayı yapıp potansiyel gizli bilgileri sızdırıyor olabileceği uyarısını da yapan Zuurbier, Britanya hükümeti adreslerinden gelip kendi şirketinin yönettiği Mali sunucusuna düşen 5 e-postayı gazeteye gösterdi.Hipersonik füze projesi geliştirenlerin isimlerini yolladılarBunlardan birinde Porton Down'da hipersonik füze projesi üzerinde çalışan Britanya ve ABD personelinin isim listesi var. Britanya Savunma Bakanlığı'nın Wiltshire'daki bilim ve teknoloji merkezi Porton Down, yakınlardaki Salisbury'de 2018 yılında eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirleyen türden kimyasal silahlar üzerindeki çalışmalarıyla meşhur. Britanya Savunma Bakanlığı'nın bugünkü 'soruşturma' açıklamasında "Operasyonel güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediklerinden eminiz. Tüm hassas bilgiler, yanlış yönlendirme riskini en aza indirmek için tasarlanmış sistemlerde paylaşılmaktadır" savunması yapıldı. "Bakanlık, süreçleri sürekli gözden geçiriyor ve halihazırda bilgi yönetimi, veri kaybını önleme ve hassas bilgilerin kontrolünü iyileştirmek için bir çalışma programı yürütüyor" güvencesi sunuldu. Financial Times'a göre Britanya'nın hatasının sonuçları, ABD'ninkine kıyasla devede kulak.Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin skandalla ilgili sorularına yanıt veren Savunma Bakanı Yardımcısı Andrew Murrsion, 'hassas bilgilerin Rusların eline geçme ihtimalinin çok düşük olduğu' görüşünde ısrar etti. Devonport'taki donanma üssü seçim bölgesinde bulunan İşçi Partisi'nin Gölge Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard ise olası sızıntıyla ilgili endişelerini dile getirdi:Eski NSA Direktörü'ne göre istihbaratın parsası toplanmış olabilirABD Donanması'nın emekli dört yıldızlı amirali ve eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Direktörü Mike Rogers da şunları söyledi: Britanya Savunma Bakanlığı'ndan önce Pentagon sözcülerinin açıklamalarında "Kontrollü Ulusal Güvenlik Bilgileri veya Kontrol Edilen Gizli Olmayan Bilgilerin yetkisiz ifşalarını ciddiye alıyoruz" savunması yapılmıştı. "Sızan e-postaların hiçbiri resmi ABD Savunma Bakanlığı adreslerinden gönderilmedi, ancak bakanlık, önlem olarak hesaplarının .ml adreslerine e-posta göndermesini engelledi. Mali'ye düşenler sadece Gmail veya Yahoo'daki kişisel hesaplardan gönderilen e-postalar" izahatı getirilmişti. Kolektif Batı, Mali'yi 'Moskova'nın Afrika'daki müttefiklerinden biri' olarak değerlendirmesini, Rusya'nın özel askeri kuruluşu Wagner grubunun ülkede faaliyet gösterdiği iddiasıyla destekliyor. Nitekim bu hafta ABD, 'Wagner Grubu'nun son iki yıldır Mali'ye yerleşmesine yardımcı oldukları' gerekçesiyle Mali Savunma Bakanı Albay Sadio Camara, Hava Kuvvetleri Komutanı Albay Alou Boi Diarra ve Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yarbay Adama Bagayoko'ya yaptırım açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının çökmesi sonrası, ücretsiz tahıl sevkiyatı sözü verdiği 6 Afrika ülkesi arasında Mali de yer aldı.

