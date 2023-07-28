ABD-Britanya savunma bakanlığında laçkalık: Londra gizli bilgileri Mali'ye postaladığını kabul etti
20:04 28.07.2023 (güncellendi: 20:25 28.07.2023)
© AFP 2023 / FLORENT VERGNESMali'de başkenti Bamako'da Fransa ve ülkedeki Fransız askeri varlığına karşı eylem düzenlendi, 2022
© AFP 2023 / FLORENT VERGNES
ABD ile Britanya'nın karşı tarafın uyarılara rağmen lakayıt şekilde askeri e-postalarını Mali'ye yanlış yönlendirmeye devam etmesi skandalının haber olmasının üzerinden iki hafta geçerken, nihayet bir soruşturma açıklaması geldi.
Britanya Savunma Bakanlığı, yetkililerinin yazım hatası yapıp 'Rusya'nın müttefiki' Mali'ye gizli bilgiler içeren e-postalar göndermesine soruşturma açtığını duyurdu. Bakanlık, ABD Savunma Bakanlığı yerine Mali'ye yanlışlıkla yönlendirilen e-postalardan 'az sayıda' diye söz etti.
Mali ile yaptığı sözleşme uyarınca Batı Afrika ülkesinin '.ml' alan ismini yöneten Mali Dili şirketinin sahibi Johannes Zuurbier, bu ayın ortasında Financial Times'a verdiği demeçte, 2013'ten beri milyonlarca askeri e-postanın Mali etki alanı sunucularına yanlış yönlendirildiğini, sadece ocaktan beri ABD ordusu personeline ait yaklaşık 117 bin e-postanın kendisine yönlendirildiğini söylemişti. Hollandalı internet girişimcisi, Mali'deki ABD Büyükelçiliği dahil çeşitli düzeyde ABD'li yetkilileri 10 yıldır uyardığını, ama uyarılarının dikkate alınmadığını belirtmişti.
Karışıklık, yazım hatası sonucu e-postaların, ABD ordusunun '.mil' alan adı yerine Batı Afrika ülkesinin '.ml' alan adına gönderilmesinden kaynaklanıyor.
Bu arada Mali'yle 10 yıllık sözleşmesinin ay başında sona erdiğini belirten Zuurbier, eski sömürgeci Fransa'nın askerlerini topraklarından gönderen, Macron yönetimini sert dille eleştiren, Batı'nın nüfuzundan uzaklaşan, Rusya ve Türkiye'den silah satın alan yeni Mali yönetiminin 'Rusya yanlısı' olduğu görüşünden hareketle şu uyarıda bulundu:
"Gelecekte yazım hatası sonucu yanlış yönlendirilecek e-postaları Mali hükümeti görebilir. Bir güvenlik sızıntısını önlemenin tek yolu, insanları 'ml' kullanmanın tehlikeleri konusunda uyarmaktır. Bundan böyle Mali, eline geçen gizli bilgi, belgeleri ABD'nin herhangi bir düşmanıyla paylaşabilir."
Britanya Savunma Bakanlığı personelinin aynı hatayı yapıp potansiyel gizli bilgileri sızdırıyor olabileceği uyarısını da yapan Zuurbier, Britanya hükümeti adreslerinden gelip kendi şirketinin yönettiği Mali sunucusuna düşen 5 e-postayı gazeteye gösterdi.
Hipersonik füze projesi geliştirenlerin isimlerini yolladılar
Bunlardan birinde Porton Down'da hipersonik füze projesi üzerinde çalışan Britanya ve ABD personelinin isim listesi var. Britanya Savunma Bakanlığı'nın Wiltshire'daki bilim ve teknoloji merkezi Porton Down, yakınlardaki Salisbury'de 2018 yılında eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirleyen türden kimyasal silahlar üzerindeki çalışmalarıyla meşhur.
British MoD Admits Sensitive Emails Mistakenly Sent to Mali https://t.co/se5C3grU07 pic.twitter.com/c9T1GB27Eb— Sputnik (@SputnikInt) July 28, 2023
Britanya Savunma Bakanlığı'nın bugünkü 'soruşturma' açıklamasında "Operasyonel güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediklerinden eminiz. Tüm hassas bilgiler, yanlış yönlendirme riskini en aza indirmek için tasarlanmış sistemlerde paylaşılmaktadır" savunması yapıldı. "Bakanlık, süreçleri sürekli gözden geçiriyor ve halihazırda bilgi yönetimi, veri kaybını önleme ve hassas bilgilerin kontrolünü iyileştirmek için bir çalışma programı yürütüyor" güvencesi sunuldu. Financial Times'a göre Britanya'nın hatasının sonuçları, ABD'ninkine kıyasla devede kulak.
MoD accidentally sends classified emails meant for US to Russian ally https://t.co/xDcZmRl5DZ— Guardian news (@guardiannews) July 27, 2023
Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin skandalla ilgili sorularına yanıt veren Savunma Bakanı Yardımcısı Andrew Murrsion, 'hassas bilgilerin Rusların eline geçme ihtimalinin çok düşük olduğu' görüşünde ısrar etti. Devonport'taki donanma üssü seçim bölgesinde bulunan İşçi Partisi'nin Gölge Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard ise olası sızıntıyla ilgili endişelerini dile getirdi:
"Bakanlar, bu veri ihlali nedeniyle herhangi bir askeri personelin güvenliğinin ihlal edildiği veya tehlikeye atıldığı meselesini derhal açıklığa kavuşturmalı. Güvenlik konusundaki bu gevşek yaklaşım sona ermeli."
Eski NSA Direktörü'ne göre istihbaratın parsası toplanmış olabilir
ABD Donanması'nın emekli dört yıldızlı amirali ve eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Direktörü Mike Rogers da şunları söyledi:
"Eğer bu tür bir sürekli erişiminiz varsa, sadece sınıflandırılmamış bilgilerden bile istihbarat üretebilirsiniz. İnsanların hata yapması olağandışı bir şey değil, ancak aslı mesele ölçeği, süresi ve bilginin hassasiyeti."
Britanya Savunma Bakanlığı'ndan önce Pentagon sözcülerinin açıklamalarında "Kontrollü Ulusal Güvenlik Bilgileri veya Kontrol Edilen Gizli Olmayan Bilgilerin yetkisiz ifşalarını ciddiye alıyoruz" savunması yapılmıştı. "Sızan e-postaların hiçbiri resmi ABD Savunma Bakanlığı adreslerinden gönderilmedi, ancak bakanlık, önlem olarak hesaplarının .ml adreslerine e-posta göndermesini engelledi. Mali'ye düşenler sadece Gmail veya Yahoo'daki kişisel hesaplardan gönderilen e-postalar" izahatı getirilmişti.
Kolektif Batı, Mali'yi 'Moskova'nın Afrika'daki müttefiklerinden biri' olarak değerlendirmesini, Rusya'nın özel askeri kuruluşu Wagner grubunun ülkede faaliyet gösterdiği iddiasıyla destekliyor. Nitekim bu hafta ABD, 'Wagner Grubu'nun son iki yıldır Mali'ye yerleşmesine yardımcı oldukları' gerekçesiyle Mali Savunma Bakanı Albay Sadio Camara, Hava Kuvvetleri Komutanı Albay Alou Boi Diarra ve Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yarbay Adama Bagayoko'ya yaptırım açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının çökmesi sonrası, ücretsiz tahıl sevkiyatı sözü verdiği 6 Afrika ülkesi arasında Mali de yer aldı.