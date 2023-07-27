Lavrov: Batı, Rusya ve Afrika ülkelerini itibarsızlaştırma girişimlerini bırakmıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya ve Afrika ülkelerini medyada itibarsızlaştırma girişimlerini sürdürdüğünü söyledi.
St.Petersburg'da 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen medya forumunun katılımcılarına hitap eden Lavrov, Batı'nın Rusya ve Afrika ülkelerine yönelik tutumuna tepki gösterdi.
Batılı ülkelerin medyada Rusya ve Afrika ülkelerini itibarsızlaştırma girişimlerini ara vermeden sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, bu koşullarda yeni medya alanındaki gazetecilerin, yöneticilerin ve uzmanların sorumluluk alarak çalışma yürütmesine ihtiyaç duyulduğunu ve bahsettiği kişilerin manipülasyonlar ve yalanlar yerine hakikate ve bulgulara dayanan yapıcı gündem oluşturacak güçte olduğuna inandığını vurguladı.
Lavrov, bu bağlamda sosyal medya, dijital servisler ve platformlar gibi modern bilgi teknolojilerinin tam kapasiteyle kullanılması gerektiğini ve bunun geniş bir kitleyle direkt ve açık diyalog kurma imkanı sunacağını ekledi.
Batılı ülkelerin medyada Rusya ve Afrika ülkelerini itibarsızlaştırma girişimlerini ara vermeden sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, bu koşullarda yeni medya alanındaki gazetecilerin, yöneticilerin ve uzmanların sorumluluk alarak çalışma yürütmesine ihtiyaç duyulduğunu ve bahsettiği kişilerin manipülasyonlar ve yalanlar yerine hakikate ve bulgulara dayanan yapıcı gündem oluşturacak güçte olduğuna inandığını vurguladı.
Lavrov, bu bağlamda sosyal medya, dijital servisler ve platformlar gibi modern bilgi teknolojilerinin tam kapasiteyle kullanılması gerektiğini ve bunun geniş bir kitleyle direkt ve açık diyalog kurma imkanı sunacağını ekledi.